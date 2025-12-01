В России предлагают принудительно эмансипировать агрессивных подростков
Это касается тех несовершеннолетних, которые фактически не поддаются перевоспитанию
01 декабря 2025, 17:50, ИА Амител
Представитель Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил юридически признать полностью дееспособными несовершеннолетних, которые постоянно совершают насильственные преступления. По его мнению, они должны нести ответственность перед законом наравне со взрослыми, пишет ТАСС.
«Целесообразно рассмотреть вопрос о принудительной эмансипации после совершения определенного рода преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье человека в частности. Когда подростки фактически не поддаются перевоспитанию, они уже должны отвечать [перед законом] не как дети, а как взрослые», – заявил глава комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.
Он привел в пример случай в Липецкой области, где подросткам 16 и 17 лет назначили два года условно за то, что они ради видео в соцсетях избили на улице случайного прохожего – 62-летнего мужчину. Дело получило широкую огласку.
Рыбальченко уверен, что наказание для липецких юношей было слишком мягким, и оно вряд ли остановит других подростков в подобных ситуациях.
В России несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть признан дееспособным, если у него есть свой бизнес или он работает в рамках трудового договора. Также эмансипация возможна при вступлении в брак до 18 лет.
Напомним, уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, за тяжкие и особо тяжкие преступления – с 14 лет. Но существуют ограничения при назначении наказания несовершеннолетним. К тому же возраст в данном случае считается смягчающим обстоятельством.
Ранее в Воркуте группа подростков избила полицейского, который прибыл по вызову в торговый центр. Сначала на него набросился один пьяный юноша, затем к нему присоединились другие.
Также в Барнауле двое 15-летних подростков напали на незнакомца в переулке. Один из них спровоцировал конфликт, задев мужчину плечом.
20:43:38 01-12-2025
Так давно уже пора . Что нянчиться то с такими
21:28:40 01-12-2025
Эмансипация - это признание несовершеннолетнего по годам человеком, который может принимать решения , зарабатывать и осознанно тратить заработанные деньги, полностью содержать себя и свою жену с ребенком, если женился, совершать поступки и нести ответственность за последствия. Агрессивные подростки, которые совершают преступления, никак к этой категории не относятся. На мой взгляд их надо судить как взрослых и вообще убрать возраст, как смягчающее обстоятельство, они должны быть изолированы от общества в спецшколах и колониях для несовершеннолетних. Это та категория подростков, которые не поддаются коррекции, поэтому будем содержать их за деньги налогоплательщиков для сохранения жизни и здоровья налогоплательщиков.
09:50:34 02-12-2025
гость (21:28:40 01-12-2025) Эмансипация - это признание несовершеннолетнего по годам чел... почему не относятся? они выходят из категории " они же дети" и начинают полностью взрослую жизнь , работа , работа и еще раз работа.
агрессия вся от безделья , вырастили кучу балбесов у которых руки чешутся
кстати почему бы их не зачислять в кадеты и в операторы БПА ?
Родине нужны такие бойцы
08:00:40 02-12-2025
Их кастрировать надо. Как псов агрессивных
08:09:06 02-12-2025
Решение бредовое. Но делать с этим определенно, что-то нужно. Можно сделать административную или уголовную отвественность но не наравне со взрослыми. И наказание должно быть именно работами и лучше в отдельное поселение (не взрослыми). Думаю ребенок так 6-12 месяцев поработает уборщиком в туплетах вахтовиков (к примеру) то може и переосмылислит.
09:08:37 02-12-2025
в Европе и в США до 1950х годов агрессивность считалась проявлениями болезни и ребенок признавался душевнобольным. Его клали в больницу и делали лаботомию -через нос вводили скальпель в мозг и перерубали определенную перемычку между полушариями в лобной части мозга. Человек становился тихим и неагрессивным. Как овощ на огороде
11:09:07 02-12-2025
Цивилизованность общества определяется одним из важнейших факторов: отношения к животным, детям и старикам. Что ж, 2 пункта - животные и дети, есть. Старики приготовьтесь. От всех комментаторов у меня волосы дыбом. Так ненавидеть собственных российских детей, это явно будут изучать ученые психиатры в будущем. Так же как и бродячие собаки, понять откуда берутся агрессивные дети никто разбираться не хочет, а то так и на самого себя выйти можно, правда? А уж сколько интересного происходит за закрытыми дверьми, ммм каждая вторая семейка звезда Мужское/женское и криминальных сводок. И раздавать пособия моральным уродам, у которых кроме как на самовоспроизводство ни на что больше мозгов не хватает, мы конечно же не перестанем. Что у нас там по статистике МВД за прошедший год: Свыше 95,8 тысячи преступлений, совершенных в отношении детей, было зарегистрировано в России в 2024/в 2024 году преступили закон более 21 тыс. несовершеннолетних. Как то по моему очевидно, кого тут действительно надо кастрировать и эмансипировать и кто своим примером отлично учит детей быть себе подобным зверьем. Вон у Холмса даже привстал от садистских фантазий.