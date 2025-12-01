В России предлагают принудительно эмансипировать агрессивных подростков

Это касается тех несовершеннолетних, которые фактически не поддаются перевоспитанию

01 декабря 2025, 17:50, ИА Амител

Представитель Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил юридически признать полностью дееспособными несовершеннолетних, которые постоянно совершают насильственные преступления. По его мнению, они должны нести ответственность перед законом наравне со взрослыми, пишет ТАСС.

«Целесообразно рассмотреть вопрос о принудительной эмансипации после совершения определенного рода преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье человека в частности. Когда подростки фактически не поддаются перевоспитанию, они уже должны отвечать [перед законом] не как дети, а как взрослые», – заявил глава комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

Он привел в пример случай в Липецкой области, где подросткам 16 и 17 лет назначили два года условно за то, что они ради видео в соцсетях избили на улице случайного прохожего – 62-летнего мужчину. Дело получило широкую огласку.

Рыбальченко уверен, что наказание для липецких юношей было слишком мягким, и оно вряд ли остановит других подростков в подобных ситуациях.

В России несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть признан дееспособным, если у него есть свой бизнес или он работает в рамках трудового договора. Также эмансипация возможна при вступлении в брак до 18 лет.

Напомним, уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, за тяжкие и особо тяжкие преступления – с 14 лет. Но существуют ограничения при назначении наказания несовершеннолетним. К тому же возраст в данном случае считается смягчающим обстоятельством.

Ранее в Воркуте группа подростков избила полицейского, который прибыл по вызову в торговый центр. Сначала на него набросился один пьяный юноша, затем к нему присоединились другие.

Также в Барнауле двое 15-летних подростков напали на незнакомца в переулке. Один из них спровоцировал конфликт, задев мужчину плечом.