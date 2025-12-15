СК: Водитель, чья супруга погибла в массовом ДТП на Алтае, был пьян
У погибшей женщины осталось двое маленьких детей
15 декабря 2025, 18:30, ИА Амител
В Алтайском крае следователи предъявили обвинение водителю, чья супруга погибла в результате массового ДТП с участием трактора. Освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
«Предъявлено обвинение 42-летнему жителю Барнаула в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека")», – говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, днем 13 декабря мужчина ехал по федеральной трассе в Первомайском районе и столкнулся с трактором, который двигался попутно. Из-за этого водитель легкового авто потерял управление, и его машина столкнулась с еще одним транспортным средством.
«В результате дорожно-транспортного происшествия погибла супруга водителя, вторая женщина-пассажир получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.
Освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель был в нетрезвом состоянии. Суд распорядился отправить барнаульца под стражу. Следователи продолжают собирать доказательную базу.
Напомним, массовое ДТП произошло на Чуйском тракте, в нем участвовали шесть автомобилей. Водитель, который отправлен под стражу, ехал на Toyota Premio. В соцсетях также появился рассказ женщины, которая заявляет, что знает подробности ситуации. По ее утверждению, аварийную ситуацию спровоцировал водитель экскаватора-погрузчика. Также она рассказала, что погибшей было 33 года, у нее остались двое маленьких детей.
18:53:41 15-12-2025
В телеграмме есть видео, летел по правой полосе и так вдарил трактор, что тот развернуло на 180 градусов и выкинуло в левый ряд, водила ассенизатора, ушел вправо от лобового столкновения, ковш с погрузчика улетел на встречку. Еще две машины присоединились позже, легковая влетела в отвал погрузчика. Привет кристине!
20:57:35 15-12-2025
Тут одна бабёшка убивалассь, в Телеграм, что бухарик-убийца не может похоронить убитую жену
А оказывается зря надрывалась.
21:02:03 15-12-2025
Это сразу было понятно, иначе не задержали бы его.
22:16:20 15-12-2025
Мне непонятно одно, зачем садиться с пьяным водилой в машину, не может быть жизнь дешевле желания поехать куда-то.
22:58:06 15-12-2025
Вот вы чудо-юдо. Тут, думаю, точно правду видел водитель ассенизатора. Перестроился ли трактор или нет, на видео не видно. Но тормозил заблаговременно на легковой.
Если выпил, сколько выпил?! Стопочку раз за упокой или конкретно?! Судам да, это без разницы потом будет. По крайней мере у меня как то раз друг столкнулся на взлётной и лазурной. Виновник оказался друг, а правый был подшофе. Правого лишили прав, но выплатили ему страховку за ДТП. Так что причинно-следственных связей тут много разных. Как бы ещё потом не сказали, что ассенизатор виноват. После съезда в кювет, была жива. После наезда ассенизатора, погибла. Типа было ещё 2 варианта, бить трактор или бить отбойник слева. И потом трезвый человек, вероятно трезвый (пока не известный факт), с ещё большей дистанции всё равно врезался в этот трактор. Хоть нисколько, хоть стопка, хоть много, но врезался.
06:39:47 16-12-2025
Гость (22:58:06 15-12-2025) Вот вы чудо-юдо. Тут, думаю, точно правду видел водитель асс... по видео трактор ехал навстречу по обочине, а потом вырулил на 1 полосу в лоб легковушке. само столновение небольшое было, а ассенизатор между трактором и легковушкой выбрал последнюю, чем и добил женщину. водила легковушки виноват в том, что был пьян,а в ДТП виновны тракторист и ассенизатор. но на пьяного всегда навешивают вину. тут выбирать между 264 и непредумышленным убийством, думаю, года на 3-4 пойдет загорать. но страховку выплатят ему
07:42:30 16-12-2025
бГг (06:39:47 16-12-2025) по видео трактор ехал навстречу по обочине, а потом вырулил ... Тоже интересная версия, что ехал вообще по обочине. Но вы ошибаетесь что навстречу и столкновение лёгкое. Авто въехал в зад трактору, т.к. экскаваторный ковш отломился и улетел за отбойник, а он сзади находится такой. И он закреплён к стреле стержнем около 60мм. Хорошей силы ударом могло его отломить. И не всегда всю вину на пьяного навешают. Равносильно как выше писал, если такому не уступят дорогу по главной, то он всё равно будет прав в ДТП. Ну а вот вопрос на засыпку, он на главной, нетрезвый, прав, но у него погиб пассажир. Его что ли обвинят?! Или вообще стояла машина, он в ней сидел и в них стоячих врезались?
08:14:32 16-12-2025
бГг (06:39:47 16-12-2025) по видео трактор ехал навстречу по обочине, а потом вырулил ... Бред, хорошо видно что трактор ехал попутно и его разворачивает после удара легковушки с выездом на вторую полосу, после чего ассенизатор берет вправо и выносит легковушку на обочину.
08:19:32 16-12-2025
Гость (22:58:06 15-12-2025) Вот вы чудо-юдо. Тут, думаю, точно правду видел водитель асс... После такого удара в трактор, что ковш улетел на встречную полосу, а удар пришелся в правую часть трактора (почему его и развернуло влево) женщина скорее всего уже была мертва. Ведь для праворукой машины удар был совершен левой частью, где скорее всего и сидела спереди жена.
08:35:51 16-12-2025
Гость (08:19:32 16-12-2025) После такого удара в трактор, что ковш улетел на встречную п... Да, выше писал. Тут вариантов много. Мы не всё знаем и можем лишь предполагать. Так тоже хорошая версия. У трактора стержень диаметром около 60мм но фиксирующие шплинты потоньше, могло их отломить, а палец - выскочить. Ну и заранее оттормозился он тоже прилично.
01:27:49 16-12-2025
мальчишки в средней школе. печально, что отец позволяет себе садиться нетрезвым за руль..., теперь суд...если только обвинитель будет семья жены и пойдет на "мировое" и вернет отца пацанам хотя-бы. ну а горе-отцу прекращать пить и садиться за руль, какой-бы ни была причина возлияний!! пьян - не садись за руль!!
06:40:21 16-12-2025
Гость (01:27:49 16-12-2025) мальчишки в средней школе. печально, что отец позволяет себе... они ехали с поминок друга семью, погибшего на сво
13:25:32 16-12-2025
123 (06:40:21 16-12-2025) они ехали с поминок друга семью, погибшего на сво... это что меняет?
теперь у него поминики по жене справлять надо
или если погиб участник сво , значить пить можно за рулем?
08:28:24 16-12-2025
Вот, блин, что непонятного людям: выпил (хоть сколько и хоть чего) - забудь про руль.