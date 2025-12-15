СК: Водитель, чья супруга погибла в массовом ДТП на Алтае, был пьян

У погибшей женщины осталось двое маленьких детей

15 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

Массовое ДТП под Барнаулом / Фото: скриншот из видео "Инцидент Бийск"

В Алтайском крае следователи предъявили обвинение водителю, чья супруга погибла в результате массового ДТП с участием трактора. Освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

«Предъявлено обвинение 42-летнему жителю Барнаула в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека")», – говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, днем 13 декабря мужчина ехал по федеральной трассе в Первомайском районе и столкнулся с трактором, который двигался попутно. Из-за этого водитель легкового авто потерял управление, и его машина столкнулась с еще одним транспортным средством.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибла супруга водителя, вторая женщина-пассажир получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

Освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель был в нетрезвом состоянии. Суд распорядился отправить барнаульца под стражу. Следователи продолжают собирать доказательную базу.

Напомним, массовое ДТП произошло на Чуйском тракте, в нем участвовали шесть автомобилей. Водитель, который отправлен под стражу, ехал на Toyota Premio. В соцсетях также появился рассказ женщины, которая заявляет, что знает подробности ситуации. По ее утверждению, аварийную ситуацию спровоцировал водитель экскаватора-погрузчика. Также она рассказала, что погибшей было 33 года, у нее остались двое маленьких детей.