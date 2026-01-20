Ранее президент России Владимир Путин также предупредил о риске крупномасштабного конфликта

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, выпускник Алтайского государственного технического университета, резко отреагировал на провокационные заявления бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса, сообщает "Атмосфера". В интервью украинским СМИ тот допустил возможность блокады Калининграда по сценарию НАТО и заявил, что регион "не имеет отношения к России".

В ответ Беспрозванных опубликовал в своем Telegram-канале кадр из фильма "Александр Невский" с цитатой на литовском языке: "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет". Губернатор назвал высказывания литовского дипломата "необдуманными", подчеркнув, что ответ на них должен быть понятен и однозначен.

Ранее, на декабрьской прямой линии, президент России Владимир Путин также предупредил о риске крупномасштабного конфликта в случае попыток блокады Калининградской области, заявив, что такие угрозы будут уничтожены.