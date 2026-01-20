Выпускник АлтГТУ Алексей Беспрозванных дал резкий ответ Литве на угрозы блокады
Ранее президент России Владимир Путин также предупредил о риске крупномасштабного конфликта
20 января 2026, 16:35, ИА Амител
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, выпускник Алтайского государственного технического университета, резко отреагировал на провокационные заявления бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса, сообщает "Атмосфера". В интервью украинским СМИ тот допустил возможность блокады Калининграда по сценарию НАТО и заявил, что регион "не имеет отношения к России".
В ответ Беспрозванных опубликовал в своем Telegram-канале кадр из фильма "Александр Невский" с цитатой на литовском языке: "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет". Губернатор назвал высказывания литовского дипломата "необдуманными", подчеркнув, что ответ на них должен быть понятен и однозначен.
Ранее, на декабрьской прямой линии, президент России Владимир Путин также предупредил о риске крупномасштабного конфликта в случае попыток блокады Калининградской области, заявив, что такие угрозы будут уничтожены.
17:06:50 20-01-2026
Ну так это ж исторически их территории.
Интересно если Евросоюз проведёт референдум в области, какие будут результаты
08:25:31 21-01-2026
Гость (17:06:50 20-01-2026) Ну так это ж исторически их территории.Интересно если Ев... Если это их территория ,то какого чёрта они с гитлером напали на нашу страну? Что им тут было надо? Агрессор должен всегда платить за свои притязания.Вот и пусть знают их будущие потомки за что они лишились своих территорий.Это касается и Курильских островов.И так будет со всеми другими "желающими".
17:39:40 20-01-2026
В истории нет ничего вечного! Территории переходят из рук в руки,либо через войны, либо по итогам переговоров (в тч, продажи) . По итогам ВОВ Калининград наш! Мы дорого "заплатили" за победу. Микробалты агрессивно тявкают, но по сути они ноль!
18:53:24 20-01-2026
В истории нет ничего вечного! (17:39:40 20-01-2026) В истории нет ничего вечного! Территории переходят из рук в ... Я помню времена когда различных уровней государственной важности мужчины, в дорогих костюмах рассуждали. Что война с Украиной абсурдна, так как всем очевидно , что такая война продлится несколько дней максимум
07:29:04 21-01-2026
В истории нет ничего вечного! (17:39:40 20-01-2026) В истории нет ничего вечного! Территории переходят из рук в ... Они как вши - мелкие, а гадят здорово. Видимо, обнулиться хотят.
17:46:46 20-01-2026
Ага, и волки от испуга, скушали друг друга! )))
18:33:39 20-01-2026
молодец, достойный ответ , гордимся земляком!!
19:35:23 20-01-2026
Гость (18:33:39 20-01-2026) молодец, достойный ответ , гордимся земляком!!...
В какой палате клиники Ю.К. Эрдмана?
18:53:51 20-01-2026
При царях вообще российский город был и у Канта было гражданство российской империи. Вот
07:03:41 21-01-2026
Полностью поддерживаю нашего земляка!!! Александр Невский : "На том стояла и стоит великая Русь"!!! А минусоводов всегда в России хватало.