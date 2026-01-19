Путин получил приглашение от США войти в международный "Совет мира" по Газе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил получение приглашения по дипломатическим каналам

19 января 2026, 17:13, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин получил официальное приглашение войти в состав международного "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Да, действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав "Совета мира"», – сказал Песков журналистам.

Совет был сформирован по инициативе США после одобрения Совбезом ООН американского плана урегулирования в ноябре 2025 года. В его состав уже вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие представители.

План предусматривает временное международное управление сектором Газа и развертывание стабилизационных сил.

Ранее Россия и Китай воздержались при голосовании по резолюции в Совбезе ООН, а глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что реализация плана ставится под вопрос из-за заявлений сторон конфликта о нарушении его условий.

Официального решения Кремля о вхождении Путина в совет пока не принято.