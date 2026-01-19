НОВОСТИПолитика

Путин получил приглашение от США войти в международный "Совет мира" по Газе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил получение приглашения по дипломатическим каналам

19 января 2026, 17:13, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин получил официальное приглашение войти в состав международного "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Да, действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав "Совета мира"», – сказал Песков журналистам.

Совет был сформирован по инициативе США после одобрения Совбезом ООН американского плана урегулирования в ноябре 2025 года. В его состав уже вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие представители.

План предусматривает временное международное управление сектором Газа и развертывание стабилизационных сил.

Ранее Россия и Китай воздержались при голосовании по резолюции в Совбезе ООН, а глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что реализация плана ставится под вопрос из-за заявлений сторон конфликта о нарушении его условий.

Официального решения Кремля о вхождении Путина в совет пока не принято.

Комментарии 9

Гость
Гость

17:16:08 19-01-2026

А оно ему надо?

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

17:35:34 19-01-2026

Схватить хотят ?

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

18:29:16 19-01-2026

Гость (17:35:34 19-01-2026) Схватить хотят ?... Тебя?

  Ответить
Ответить
Андрей
Андрей

19:34:15 19-01-2026

Может свой Совет мира собрать?

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

21:48:19 19-01-2026

Трамп создает свою шайку лейку. Барыга совсем рехнулся.

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

21:54:09 19-01-2026

ООН не достаточно?

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

22:28:52 19-01-2026

Гость (21:54:09 19-01-2026) ООН не достаточно?... это подтирочная, а не на что-то влияющая тусовка

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

09:34:23 20-01-2026

Гость (22:28:52 19-01-2026) это подтирочная, а не на что-то влияющая тусовка...
Типа этот платный цирк с Трампом будет чем-то настоящим?

  Ответить
Ответить
Акакий
Акакий

10:16:05 20-01-2026

Какой то странный "совет мира".Где там представители противоположной стороны,палестинцы?Там только те кто способствовал войне против этого народа.И теперь хотят навязать свои условия под видом "совета мира"?Жаль что оон превратилась в ничего незначащую игрушку,а по сути она и должна быть главным инструментом поддержания мира.Зря только деньги туда платят.

  Ответить
Ответить
