Нет. В ФАС отметили, что нововведение не окажет влияния на граждан и добросовестных потребителей. В Минэнерго заверили, что изменение стоимости электроэнергии при внедрении дифференцированных тарифов коснется лишь категорий, потребляющих ее существенно выше среднего значения по региону – для майнинга и в коммерческих целях.

Более того, по мнению ФАС, это защитит добросовестных потребителей, которые используют электричество только для бытовых нужд.