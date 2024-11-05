Вырастет ли плата за свет с 1 января после введения "диапазонов потребления"?
В 2025 году введут пороговые значения объемов потребления электроэнергии
05 ноября 2024, 13:10, ИА Амител
В России с 1 января 2025 года начнут действовать диапазоны потребления электроэнергии, соответствующие пороговые значения накануне утвердило правительство РФ, пишет "Парламентская газета".
Что значат "диапазоны потребления" и какими они будут?
Это пороговые значения объемов потребления электроэнергии. Первый уровень энергопотребления будет ограничен 3900 кВт*ч в месяц, второй – не более 6000 кВт*ч в месяц, все что выше – это третий диапазон.
Отразится ли это на платежках населения?
Нет. В ФАС отметили, что нововведение не окажет влияния на граждан и добросовестных потребителей. В Минэнерго заверили, что изменение стоимости электроэнергии при внедрении дифференцированных тарифов коснется лишь категорий, потребляющих ее существенно выше среднего значения по региону – для майнинга и в коммерческих целях.
Более того, по мнению ФАС, это защитит добросовестных потребителей, которые используют электричество только для бытовых нужд.
Чем будут отличаться "диапазоны"?
В рамках первого диапазона предлагается установить "льготный" тариф. То есть цена на электроэнергию в первом диапазоне будет устанавливаться в соответствии с принятыми ФАС предельными уровнями для каждого региона. Тариф разработан в целях защиты граждан от увеличения тарифной нагрузки.
Во втором диапазоне будет учитываться стоимость услуг по передаче электроэнергии не ниже экономически обоснованного уровня тарифа.
Цена на электроэнергию в третьем диапазоне сформируется не ниже тарифов для коммерческих потребителей на низком уровне напряжения (220-380 В).
13:57:54 05-11-2024
От батарей трудно отказаться в многоквартирном доме. А вот от электричества монополиста вполне. Солнечные панели, ветряки, генераторы от ДВС.
14:46:15 05-11-2024
Гость (13:57:54 05-11-2024) От батарей трудно отказаться в многоквартирном доме. А вот о... Прям представилась хрущовка утыканная снаружи ветряками, солнечными панелями, вперемежку со спутниковыми тарелками. И дым валит от дизель-генераторов на крыше.
14:35:38 05-11-2024
Да и от батарей можно иногда когда газ есть
16:19:25 05-11-2024
Плата возрастет в любом случае. Рост цен и тарифов - самое стабильное в нашей экономике.