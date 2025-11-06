Выскочил на красный. Автобус с пассажирами и поезд столкнулись в Хабаровске

По словам очевидцев, водитель автобуса плохо владел русским языком

06 ноября 2025, 12:45, ИА Амител

В Хабаровске пассажирский автобус столкнулся с поездом – пострадали как минимум четыре человека, включая ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Авария произошла утром в районе Ореховой Сопки. На железнодорожном переезде, не оборудованном шлагбаумом, водитель автобуса маршрута № 40 выехал на красный сигнал светофора и оказался на путях. В этот момент по переезду проходил грузовой состав с углем. От удара автобус отбросило в кювет.

В салоне находились семь человек. В больницу доставили женщину и маленького ребенка, еще троих пассажиров осматривают врачи. Одну пострадавшую и водителя извлекают спасатели – их зажало в искореженном кузове.

Водитель автобуса, столкнувшегося с поездом в Хабаровске, оказался сотрудником приморской транспортной компании.

Маршрут № 40 обслуживает ООО "АТП Владивосток", головной офис которого находится в Дальнегорске. Предприятие ранее неоднократно получало предостережения от контролирующих органов, в том числе по этому маршруту. В сентябре перевозчика уже привлекали за нарушение схемы движения, а также за несоблюдение графика рейсов и отсутствие данных о местоположении транспорта в навигационной системе.

По словам очевидцев, водитель автобуса плохо владел русским языком. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и следователи, обстоятельства аварии выясняются.

