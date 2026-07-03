Выяснилось, сколько стоит вся недвижимость Григория Лепса

Сумма перевалила за 1 млрд рублей

03 июля 2026, 08:15, ИА Амител

Концерт Григория Лепса в Барнауле / Фото: amic.ru

Стоимость всей недвижимости певца Григория Лепса составляет свыше 1 млрд рублей, сообщает телеграм-канал "Звездач".

Недвижимость Григория Лепса включает несколько объектов в Москве, загородную резиденцию на Новой Риге и обширный участок в Тверской области.

В столице певцу принадлежат три квартиры:

на Саввинской набережной расположен пентхаус площадью 300 квадратных метров с видом на Москву-реку. Учитывая стоимость квадратного метра в этом жилом комплексе (свыше 1,3 млн рублей), цена апартаментов может достигать 390 миллионов рублей. Кроме того, исполнителю принадлежит парковочное место стоимостью 18 миллионов;

вторая квартира находится в Басманном районе, ее площадь составляет 130 "квадратов". Сегодня такое жилье оценивается примерно в 60 миллионов рублей;

третья жилплощадь — сталинка площадью 52,4 кв. м рядом с Новоарбатским мостом. С учетом престижной локации рыночная стоимость объекта достигает 40 миллионов.

Помимо городской недвижимости, у артиста есть усадьба в деревне Поздняково на 8-м километре Новорижского шоссе. В декабре прошлого года он выставил эту резиденцию на продажу. Изначальная стоимость комплекса вместе с участком 40 соток и двухэтажным гостевым домом достигала 550 миллионов рублей. Во флигеле оборудованы студия звукозаписи, спортзал и бильярдная.

«К февралю в продаже остался только главный особняк, а площадь прилегающей территории сократилась до 20 соток. Главное здание впечатляет своей инфраструктурой: семь спален, десять ванных комнат, библиотека, сезонные гардеробные, зимний сад, большой бассейн со спа-зоной и сауной, а также встроенный гараж на два автомобиля», — отметили в телеграм-канале.

Также во владении музыканта числится земельный участок площадью 4,2 гектара в Тверской области. Он расположен на берегу Волги по соседству со Старицким монастырем.

Изначально реализация элитной недвижимости связывалась с предстоящей свадьбой исполнителя с его 19-летней избранницей Авророй Кибой, однако их роман завершился.