Выяснилось, сколько стоит вся недвижимость Григория Лепса
Сумма перевалила за 1 млрд рублей
03 июля 2026, 08:15, ИА Амител
Стоимость всей недвижимости певца Григория Лепса составляет свыше 1 млрд рублей, сообщает телеграм-канал "Звездач".
Недвижимость Григория Лепса включает несколько объектов в Москве, загородную резиденцию на Новой Риге и обширный участок в Тверской области.
В столице певцу принадлежат три квартиры:
- на Саввинской набережной расположен пентхаус площадью 300 квадратных метров с видом на Москву-реку. Учитывая стоимость квадратного метра в этом жилом комплексе (свыше 1,3 млн рублей), цена апартаментов может достигать 390 миллионов рублей. Кроме того, исполнителю принадлежит парковочное место стоимостью 18 миллионов;
- вторая квартира находится в Басманном районе, ее площадь составляет 130 "квадратов". Сегодня такое жилье оценивается примерно в 60 миллионов рублей;
- третья жилплощадь — сталинка площадью 52,4 кв. м рядом с Новоарбатским мостом. С учетом престижной локации рыночная стоимость объекта достигает 40 миллионов.
Помимо городской недвижимости, у артиста есть усадьба в деревне Поздняково на 8-м километре Новорижского шоссе. В декабре прошлого года он выставил эту резиденцию на продажу. Изначальная стоимость комплекса вместе с участком 40 соток и двухэтажным гостевым домом достигала 550 миллионов рублей. Во флигеле оборудованы студия звукозаписи, спортзал и бильярдная.
«К февралю в продаже остался только главный особняк, а площадь прилегающей территории сократилась до 20 соток. Главное здание впечатляет своей инфраструктурой: семь спален, десять ванных комнат, библиотека, сезонные гардеробные, зимний сад, большой бассейн со спа-зоной и сауной, а также встроенный гараж на два автомобиля», — отметили в телеграм-канале.
Также во владении музыканта числится земельный участок площадью 4,2 гектара в Тверской области. Он расположен на берегу Волги по соседству со Старицким монастырем.
Изначально реализация элитной недвижимости связывалась с предстоящей свадьбой исполнителя с его 19-летней избранницей Авророй Кибой, однако их роман завершился.
08:45:34 03-07-2026
напел же?
не украл.
09:00:41 03-07-2026
В США тоже есть недвижимость. Он же пэтриот .
09:04:11 03-07-2026
как же завлекательно считать млиарды чужие, кушая роллтон.
11:25:29 03-07-2026
Мусик (09:04:11 03-07-2026) как же завлекательно считать млиарды чужие, кушая роллтон.... Вот именно, нищета брызгает кипятком.
11:35:23 03-07-2026
Зачем это мне?
11:50:09 03-07-2026
Гость (11:35:23 03-07-2026) Зачем это мне?... здоровая реакция адекватного гражданина.
одобрямс.
12:11:01 03-07-2026
Дружить с братвой всегда выгодно, пока они потащат тебя за собой дно
12:52:16 03-07-2026
Ну с Лепсом более менее всё понятно,да и не очень,думаю, он представляет интерес , а вот наш общий "друг" чубайс, интерес для публики,точно,представит.Сколько деньжат с собой он умахнул на землю обетованную?Вот где поле деятельности для прессы.
20:46:58 03-07-2026
Африканыч (12:52:16 03-07-2026) Ну с Лепсом более менее всё понятно,да и не очень,думаю, он ... Вам, африканычам , это не понять.
08:49:38 06-07-2026
Американыч (20:46:58 03-07-2026) Вам, африканычам , это не понять.... А кому это понять?-Жидам-ворам?
15:27:19 03-07-2026
Так ворюге Чубайсу почему-то прям сыпали денег. И отпустили с миром те же. К ним вопросы.