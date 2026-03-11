Экс-жена Березовского выставила на продажу особняк Swan Lake, в котором умер олигарх

11 марта 2026, 14:33, ИА Амител

Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Бывшая супруга олигарха Бориса Березовского Галина Бешарова вновь выставила на продажу особняк Swan Lake, что в переводе означает "Лебединое озеро", в городке Аскот графстве Беркшир в пригороде Лондона. Именно там 23 марта 2013 года был найден мертвым ее бывший муж.

Как выяснило РИА Новости, объявления о продаже появились в декабре 2025 года на портале Zoopla, а также на сайте агентства элитной недвижимости Sotheby’s International Realty. Цена лота составляет 20 миллионов фунтов стерлингов, это около 27 миллионов долларов.

Особняк уже пытались продать в 2017 году, однако тогда стоимость не указывалась, а сделка, судя по всему, не состоялась. Известно, что Бешарова до сих пор остается собственником дома.

Объект располагает девятью спальнями и 12 ванными комнатами. Примечательно, что в 2017 году в доме было восемь спален и семь ванных — вероятно, позже провели перепланировку.

Площадь участка — 25 акров, что составляет около восьми гектаров. Внутри, помимо спален, есть вестибюль, зал для приемов, гостиная с открытым камином, столовая с выходом на террасу, кухня, кабинет, бильярдная, спа‑центр, тренажерный зал, сауна, баня, джакузи и раздевалки.

На территории расположены гостевой дом и дом для прислуги, зимний сад и теннисный корт. Ландшафт оформлен профессиональными дизайнерами, а саму территорию окружают два озера с лебедями.

В описании на сайте Sotheby’s указано, что ранее особняк входил в состав королевского поместья и в XIX веке использовался как охотничий домик.

В 2019 году Бешарова заложила Swan Lake ипотечному агентству West One Loan через свою британскую компанию Avon Family Limited, однако сумма залога в документах не раскрывается. Тогда же она продала лондонский дом за 8 миллионов фунтов.

