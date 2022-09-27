Снежный покров и до -9 градусов. В Алтайский край придет похолодание

В отдельных районах Алтайского края к концу недели может установиться временный снежный покров, а на дорогах появиться гололёд. Согласно прогнозу синоптиков ЦГМС, 28 сентября на большей части региона пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

Днём погода существенно не изменится, лишь до 7-12 м/с усилится ветер. Его порывы местами будут достигать 17 м/с.

В ночь на 29 сентября температура воздуха опустится до -4...+1 градуса. Ветер стихнет до 4-9 м/с, сохранятся порывы до 14 м/с. Днём незначительно потеплеет — до +1...+6 градусов.

И днём, и ночью в крае будет идти небольшой дождь с мокрым снегом. В северо-западных и предгорных районах прогнозируют налипание мокрого снега и появление временного снежного покрова.

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Погода Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае пойдет первый снег

Наиболее холодно будет в ночь на 30 сентября — местами похолодает до -9 градусов. После этого продолжатся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а в некоторых районах снова появится снежный покров. Днём температура воздуха поднимется до +6 градусов, осадки продолжат идти.