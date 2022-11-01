Выше нормы. Каким будет ноябрь на Алтае и ждать ли скорого прихода настоящей зимы?

Первые два месяца осени порадовали жителей Алтайского края относительно тёплой погодой. Днём температура всё ещё держится выше нуля, а снег, если и выпадает, быстро тает. Но все мы привыкли, что с началом ноября становится намного холоднее, а снежный покров остаётся уже на всю зиму. Например, в прошлом году зимняя погода установилась 3 ноября. Как будет в этот раз? Об этом amic.ru рассказали в алтайском Гидрометцентре.

О том, каким будет ноябрь на Алтае и стоит ли ждать скорых сугробов, — в материале amic.ru.

Пока без сугробов

В течение первой декады ноября постоянного снежного покрова в Алтайском крае ждать не стоит, прогнозируют синоптики. Погодные условия будут такими, что днём выпавший снег в любом случае будет успевать растаять.

Впрочем, в ЦГМС отметили, что точный прогноз можно дать лишь на ближайшие три дня. Более долгосрочные данные синоптики выдают уже с оговоркой, что могут быть погрешности.

В Гидрометцентре также напомнили, что в 2021 году снежный покров установился на Алтае 3 ноября. Но тогда погодная ситуация была другой. В регион пришло резкое похолодание, которое в итоге затянулось надолго. Ночные температуры доходили до -16...-21 градуса. Из-за этого снег уже не растаял.

В этот раз ничего подобного не ожидается.

Какой будет первая неделя ноября?

В течение этой недели Алтайский край будет оставаться под влиянием гребня антициклона, рассказали в ЦГМС.

Поэтому до выходных в регионе сохранится спокойная и относительно тёплая погода. Преимущественно без осадков, но 3 ноября ожидаются дождь и мокрый снег. В утренние часы местами возможен туман. Ночью температура воздуха составит -3...+2 (местами до -8) градуса, а днём — от +5 до +11 градусов.

Но в выходные, 5 и 6 ноября, над регионом будет проходить холодный атмосферный фронт, сообщили в Гидрометцентре. Из-за этого в Алтайском крае похолодает. Ночью столбики термометров будут опускаться до -5...-13 градусов, днём подниматься до +2 градусов.

Кроме того, в субботу и воскресенье в Алтайском крае прогнозируют осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег. Ветер усилится, в связи с чем на дорогах возможны гололёдные явления. Но это похолодание не должно стать таким резким и длительным, как год назад.

Каким будет весь ноябрь на Алтае?

В целом же ноябрь в Алтайском крае в 2022 году будет теплее обычного. По прогнозу алтайского Гидрометцентра, среднемесячная температура ожидается на 1-2 градуса выше, чем мы привыкли. Норма для этого месяца в нашем регионе -5...-7 градусов. В этом году будет чуть теплее.

При этом осадков в ноябре 2022 года будет больше нормативных показателей. А это значит, что жителей края ждёт чуть больше дождей, а затем и снегопадов.