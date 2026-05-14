Яна Лантратова назначена новым уполномоченным по правам человека в России
С 2016 года этот пост занимала Татьяна Москалькова
14 мая 2026, 20:02, ИА Амител
Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного при президенте по правам человека в России, пишет "Коммерсант". Занимавшую этот пост с 2016 года Татьяну Москалькову на заседании 14 мая депутаты проводили аплодисментами.
«Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина. Добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, справедливостью и голосом совести», — произнесла текст присяги Лантратова.
Решение о назначении Лантратовой поддержал 301 парламентарий. Против выступили четверо, двое воздержались.
На должность, помимо Лантратовой ("Справедливая Россия"), претендовали еще два кандидата — член комитета по туризму Артем Прокофьев (КПРФ) и первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР).
Татьяна Москалькова занимала пост два пятилетних срока подряд и не могла претендовать на третий срок.
21:01:54 14-05-2026
Не знаю.... Вот у Марии Захаровой куча фоток и видео подборок и с ножками и в красивых мини платицах. И даже есть довольно пикантные фотки с тр....ками. А что Лантратова? Что хорошо, что плохо я и сам понимаю.... Что меня лечить то.... Этими филосовскими речами. Я и сам могу. Как и большинство здесь....
01:36:47 15-05-2026
ценитель (21:01:54 14-05-2026) Не знаю.... Вот у Марии Захаровой куча фоток и видео подборо...
Тряпками? Травками? Троечниками? Трагикомиками?
21:23:47 14-05-2026
Яна Лантратова принимала участие в создании Общероссийской общественной организации «Родительское Всероссийское сопротивление», основными задачами которой являются: защита традиционных семейных ценностей; противостояние ювенальной юстиции; противостояние «разрушению образования».
В марте 2016 года предложила кабину воссоздать советские лечебно-трудовые профилактории, в которых принудительно лечили страдающих алкоголизмом. По мнению авторов письма, трудовые лагеря помогут не только укрепить здоровье нации, но и снизить количество правонарушений.
В 2020 году предложила ввести административную ответственность за «ЛГБТ-пропаганду» в компьютерных играх. По мнению Лантратовой «есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы» в серии игр Assassin’s Creed, Odyssey, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age: Origins, Dragon Age: Inquisition, Life Is Strange, The Last of Us, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и других.
Предлагая российским СМИ сюжет о матери блогера Адагамова в Норвегии. Лантратова предложила указать в сюжете что в Норвегии «секс с младенцами и детьми — это норма».
21:29:06 14-05-2026
Опять бездетных ставят на должности . Наверное громче всех кричат - рожайте?
21:37:21 14-05-2026
"поддержал 301 парламентарий. Против выступили четверо, двое воздержались."----------
301+4+2=307
В ГД у нас штаны и юбки протирают 450 человек.
450-307=143
Где еще почти треть прожирателей неплохих бюджетных вливаний за ничегонеделание?
08:04:51 15-05-2026
Гость (21:37:21 14-05-2026) "поддержал 301 парламентарий. Против выступили четверо, двое... В командировках на местах.
23:36:48 14-05-2026
.... по правам человека в РФ.
Предатель России ведь тоже человек ?!
И мать которая с отчимом ребёнка до смерти избили, тоже человек !
И их права Лантратова будет защищать ...
07:06:41 15-05-2026
"Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина" --------------- "Новый Завет полностью запретил любые клятвы, утвердив абсолютную честность простого слова."
07:43:50 15-05-2026
чья протеже/подруга?
08:37:20 15-05-2026
у меня одного впечатление, что дамы из Госдумы на одно лицо?