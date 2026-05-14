Яна Лантратова назначена новым уполномоченным по правам человека в России

С 2016 года этот пост занимала Татьяна Москалькова

14 мая 2026, 20:02, ИА Амител

Яна Лантратова / Фото: kremlin.ru

Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного при президенте по правам человека в России, пишет "Коммерсант". Занимавшую этот пост с 2016 года Татьяну Москалькову на заседании 14 мая депутаты проводили аплодисментами.

«Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина. Добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, справедливостью и голосом совести», — произнесла текст присяги Лантратова.

Решение о назначении Лантратовой поддержал 301 парламентарий. Против выступили четверо, двое воздержались.

На должность, помимо Лантратовой ("Справедливая Россия"), претендовали еще два кандидата — член комитета по туризму Артем Прокофьев (КПРФ) и первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР).

Татьяна Москалькова занимала пост два пятилетних срока подряд и не могла претендовать на третий срок.