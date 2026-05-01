Путин пообещал "внимательно смотреть" за новым руководством Дагестана
Ранее президент сообщил об отставке главы республики
01 мая 2026, 08:40, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин пообещал "внимательно смотреть" за тем, как будет работать новое руководство Дагестана после отставки нынешнего главы республики Сергея Меликова. Об этом пишет "Коммерсант".
«Я в Москве вот здесь, из этих помещений, тоже буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда», — сказал Путин на встрече с представителями республики.
Представители республики предложили кандидатуры на пост главы Дагестана и на пост главы правительства региона: председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина и заместителя полпреда в СКФО Магомеда Рамазанова соответственно. Глава государства эти кандидатуры поддержал.
Ранее Владимир Путин заявил, что Сергей Меликов "переходит на другую работу". Срок его полномочий заканчивается в сентябре. Администрация главы Дагестана сообщила, что Сергей Меликов будет исполнять свои обязанности "до выхода соответствующего решения президента России".
08:59:58 01-05-2026
За тем, что в стране натворил, не хочет внимательно посмотреть?
21:30:36 01-05-2026
Гость (08:59:58 01-05-2026)
Его это не волнует. Его дети и внуки будут как сыр в масле кататься
09:30:40 01-05-2026
"Я в Москве вот здесь, из этих помещений, тоже буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда», — сказал Путин"------------ Почему за тем своим ставленником не наблюдал, вот в чем вопрос? Показать хорошую мину, когда каждый новый день хуже предыдущего?
10:43:52 02-05-2026
Верим его обещаниям!Сколько лет все верим