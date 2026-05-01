Путин пообещал "внимательно смотреть" за новым руководством Дагестана

01 мая 2026, 08:40, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент РФ Владимир Путин пообещал "внимательно смотреть" за тем, как будет работать новое руководство Дагестана после отставки нынешнего главы республики Сергея Меликова. Об этом пишет "Коммерсант".

«Я в Москве вот здесь, из этих помещений, тоже буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда», — сказал Путин на встрече с представителями республики.

Представители республики предложили кандидатуры на пост главы Дагестана и на пост главы правительства региона: председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина и заместителя полпреда в СКФО Магомеда Рамазанова соответственно. Глава государства эти кандидатуры поддержал.

Ранее Владимир Путин заявил, что Сергей Меликов "переходит на другую работу". Срок его полномочий заканчивается в сентябре. Администрация главы Дагестана сообщила, что Сергей Меликов будет исполнять свои обязанности "до выхода соответствующего решения президента России".