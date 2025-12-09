Юрист объяснил нюансы режима тишины в новогодние праздники

Шуметь разрешено только в новогоднюю ночь — в каждом регионе в свое время

09 декабря 2025, 09:15, ИА Амител

Веселая семья перед Новым годом / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В преддверии новогодних праздников заслуженный юрист РФ Иван Соловьев напомнил россиянам о правилах соблюдения тишины. По его словам, исключение делается только для новогодней ночи, но сроки ее окончания различаются в зависимости от региона – где-то шуметь можно до трех часов ночи, а где-то – до пяти утра, пишет RT.

«Шумное продолжение празднеств наутро и в следующие дни ожидаемо приведет к конфликту и применению мер административного воздействия», – предупредил юрист.

В Алтайском крае нельзя шуметь в:

будние дни – с 22:00 до 8:00;

тихий час – с 13:00 до 15:00 ежедневно;

выходные и праздники – с 22:00 до 9:00.

За нарушение тишины в неустановленное время грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей в зависимости от субъекта РФ.

Отдельно Соловьев остановился на правилах запуска фейерверков. Их можно использовать только в разрешенное законом время и на специально отведенных площадках, находящихся вдали от дворов многоквартирных домов.

Если просьбы соблюдать тишину не помогают, юрист рекомендует обратиться в полицию, сотрудники которой обязаны пресечь нарушения даже в праздничные дни.