Юрист объяснил нюансы режима тишины в новогодние праздники
Шуметь разрешено только в новогоднюю ночь — в каждом регионе в свое время
09 декабря 2025, 09:15, ИА Амител
В преддверии новогодних праздников заслуженный юрист РФ Иван Соловьев напомнил россиянам о правилах соблюдения тишины. По его словам, исключение делается только для новогодней ночи, но сроки ее окончания различаются в зависимости от региона – где-то шуметь можно до трех часов ночи, а где-то – до пяти утра, пишет RT.
«Шумное продолжение празднеств наутро и в следующие дни ожидаемо приведет к конфликту и применению мер административного воздействия», – предупредил юрист.
В Алтайском крае нельзя шуметь в:
-
будние дни – с 22:00 до 8:00;
-
тихий час – с 13:00 до 15:00 ежедневно;
-
выходные и праздники – с 22:00 до 9:00.
За нарушение тишины в неустановленное время грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей в зависимости от субъекта РФ.
Отдельно Соловьев остановился на правилах запуска фейерверков. Их можно использовать только в разрешенное законом время и на специально отведенных площадках, находящихся вдали от дворов многоквартирных домов.
Если просьбы соблюдать тишину не помогают, юрист рекомендует обратиться в полицию, сотрудники которой обязаны пресечь нарушения даже в праздничные дни.
09:35:37 09-12-2025
Вот только все болт забили на этот закон, у меня иногда складывается такое ощущение что я один пытаюсь его соблюдать. И участковому и полиции абсолютно наплевать
16:46:44 09-12-2025
Гость (09:35:37 09-12-2025) Вот только все болт забили на этот закон, у меня иногда скла... так соблюдаешь или пытаешься?
09:54:43 09-12-2025
А чтобы праздновать, нужно обязательно орать всю ночь и последующий день?
10:47:30 09-12-2025
Гость (09:54:43 09-12-2025) А чтобы праздновать, нужно обязательно орать всю ночь и посл... Да обязательно, лично я буду орать, петь песни, заниматься мордобоем вплоть до 12 января, такие длинные выходные надо провести с максимальной пользой для себя!!! 😎🤪😋
14:59:32 09-12-2025
Сергей (10:47:30 09-12-2025) Да обязательно, лично я буду орать, петь песни, заниматься м... Вам надо сильно заорать и с разбегу врезаться в стену или об косяк. Сразу решите и свои проблемы и другим надоедать не будите как раз до 12 числа.
10:34:54 09-12-2025
на картинке - семья мутантов.... что у них с руками?
11:35:48 09-12-2025
Гость (10:34:54 09-12-2025) на картинке - семья мутантов.... что у них с руками?... там и к ногам с головой у некоторых персонажей вопросы
15:00:57 09-12-2025
Гость (10:34:54 09-12-2025) на картинке - семья мутантов.... что у них с руками?... "Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI" - тут все вопросы отпадают. Искусственный интеллект в массы, чтобы было больше биомассы!
08:44:11 10-12-2025
Гость (15:00:57 09-12-2025) "Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by ... Веселая семья перед Новым годом
Мда уж...ну ведь человек же выставляет картинку к этой новости. Ради смеха что ли?