Россиянам напомнили о штрафах за запуск петард в неположенных местах
За нарушения грозят штрафы от 5 до 40 тысяч рублей
02 декабря 2025, 08:18, ИА Амител
В преддверии новогодних праздников адвокат Лиля Каттакулова напомнила россиянам о строгих правилах использования пиротехники и размере штрафов за их нарушение. В беседе с "Газетой.ru" она пояснила, что запускать петарды и фейерверки запрещено на балконах, лоджиях, в подъездах, на крышах и в технических помещениях зданий.
«Следует помнить, что есть ряд регионов, где полностью запрещено использование пиротехнических средств», – подчеркнула юрист.
Она также обратила внимание на необходимость соблюдать безопасное расстояние, указанное на упаковке каждого изделия, и избегать мест рядом с электропроводами, деревьями и объектами культурного наследия.
За нарушение правил пожарной безопасности грозит административная ответственность:
-
за сам факт нарушения – предупреждение или штраф от 5000 рублей;
-
при причинении ущерба имуществу – штраф от 40 000 рублей.
Для должностных и юридических лиц суммы значительно выше. Адвокат также напомнила, что правила тишины в праздники не отменяются, и за их нарушение также можно получить штраф.
08:36:39 02-12-2025
а где "положенное" месте? люди ведь по улице ходят, а их терроризируют взрывами. Ведь от испуга и умереть можно. Удивляюсь, почему никак не защищают граждан. Давно нужно запретить петарды.
09:18:30 02-12-2025
На каком расстоянии от культурного наследия разрешен подрыв петард?
Закон что дышло. Долиной можно - а нам нельзя?
09:52:17 02-12-2025
Да-да-да, кто проверять то будет ? У нас на Попова салабоны прямо почти на крыльце участкового петарды взрывают и никто из сотрудников ни разу даже не вышел, хоть поругал бы их. Очередная видимость деятельности
11:07:06 02-12-2025
Не пойму, что произошло с человеком в середине иллюстрации?
12:04:42 02-12-2025
Гость (11:07:06 02-12-2025) Не пойму, что произошло с человеком в середине иллюстрации?... Его порвало, петардой :-)
11:57:44 02-12-2025
меня начинают раздражать "изображения, сгенерированные нейросетью". Они не имеют ничего общего с жизнью. Задал команду "весёлая семья на Новый год" и пожалуйста - картинка, не имеющая отношения к действительности. Уже скучаю по настоящим фото из жизни людей.
12:00:57 02-12-2025
вот с какой целью используют петарды? Цель простая - взорвать, чтобы испугать людей. Испугать население - это тактика террористов, и зачем мы поощряем в детях террористические наклонности? Говорю о таких очевидных вещах.
12:17:37 02-12-2025
гость (12:00:57 02-12-2025) вот с какой целью используют петарды? Цель простая - взорват...
Вы наверное из тех, кто считает что контрстрайк это виртуальные тренировки для террористов?
12:24:24 02-12-2025
Гость (12:17:37 02-12-2025) Вы наверное из тех, кто считает что контрстрайк это вирт... а что такое контрстрайк? переведите на русский
14:07:44 02-12-2025
гость (12:24:24 02-12-2025) а что такое контрстрайк? переведите на русский... игрушка такая