Россиянам напомнили о штрафах за запуск петард в неположенных местах

За нарушения грозят штрафы от 5 до 40 тысяч рублей

02 декабря 2025, 08:18, ИА Амител

Веселая семья перед Новым годом / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Веселая семья перед Новым годом / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В преддверии новогодних праздников адвокат Лиля Каттакулова напомнила россиянам о строгих правилах использования пиротехники и размере штрафов за их нарушение. В беседе с "Газетой.ru" она пояснила, что запускать петарды и фейерверки запрещено на балконах, лоджиях, в подъездах, на крышах и в технических помещениях зданий.

«Следует помнить, что есть ряд регионов, где полностью запрещено использование пиротехнических средств», – подчеркнула юрист.

Она также обратила внимание на необходимость соблюдать безопасное расстояние, указанное на упаковке каждого изделия, и избегать мест рядом с электропроводами, деревьями и объектами культурного наследия.

За нарушение правил пожарной безопасности грозит административная ответственность:

  • за сам факт нарушения – предупреждение или штраф от 5000 рублей;

  • при причинении ущерба имуществу – штраф от 40 000 рублей.

Для должностных и юридических лиц суммы значительно выше. Адвокат также напомнила, что правила тишины в праздники не отменяются, и за их нарушение также можно получить штраф.

штрафы Новый год
Комментарии 10


гость

08:36:19 02-12-2025

а где "положенное" месте? люди ведь по улице ходят, а их терроризируют взрывами. Ведь от испуга и умереть можно. Удивляюсь, почему никак не защищают граждан. Давно нужно запретить петарды.

  


Гость

09:18:30 02-12-2025

На каком расстоянии от культурного наследия разрешен подрыв петард?
Закон что дышло. Долиной можно - а нам нельзя?

  


Гость

09:52:17 02-12-2025

Да-да-да, кто проверять то будет ? У нас на Попова салабоны прямо почти на крыльце участкового петарды взрывают и никто из сотрудников ни разу даже не вышел, хоть поругал бы их. Очередная видимость деятельности

  


Гость

11:07:06 02-12-2025

Не пойму, что произошло с человеком в середине иллюстрации?

  


Гость

12:04:42 02-12-2025

Гость (11:07:06 02-12-2025) Не пойму, что произошло с человеком в середине иллюстрации?... Его порвало, петардой :-)

  


гость

11:57:44 02-12-2025

меня начинают раздражать "изображения, сгенерированные нейросетью". Они не имеют ничего общего с жизнью. Задал команду "весёлая семья на Новый год" и пожалуйста - картинка, не имеющая отношения к действительности. Уже скучаю по настоящим фото из жизни людей.

  


гость

12:00:57 02-12-2025

вот с какой целью используют петарды? Цель простая - взорвать, чтобы испугать людей. Испугать население - это тактика террористов, и зачем мы поощряем в детях террористические наклонности? Говорю о таких очевидных вещах.

  


Гость

12:17:37 02-12-2025

гость (12:00:57 02-12-2025) вот с какой целью используют петарды? Цель простая - взорват...
Вы наверное из тех, кто считает что контрстрайк это виртуальные тренировки для террористов?

  


гость

12:24:24 02-12-2025

Гость (12:17:37 02-12-2025) Вы наверное из тех, кто считает что контрстрайк это вирт... а что такое контрстрайк? переведите на русский

  


Гость

14:07:44 02-12-2025

гость (12:24:24 02-12-2025) а что такое контрстрайк? переведите на русский... игрушка такая

  

