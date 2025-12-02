Россиянам напомнили о штрафах за запуск петард в неположенных местах

За нарушения грозят штрафы от 5 до 40 тысяч рублей

02 декабря 2025, 08:18, ИА Амител

Веселая семья перед Новым годом / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В преддверии новогодних праздников адвокат Лиля Каттакулова напомнила россиянам о строгих правилах использования пиротехники и размере штрафов за их нарушение. В беседе с "Газетой.ru" она пояснила, что запускать петарды и фейерверки запрещено на балконах, лоджиях, в подъездах, на крышах и в технических помещениях зданий.

«Следует помнить, что есть ряд регионов, где полностью запрещено использование пиротехнических средств», – подчеркнула юрист.

Она также обратила внимание на необходимость соблюдать безопасное расстояние, указанное на упаковке каждого изделия, и избегать мест рядом с электропроводами, деревьями и объектами культурного наследия.

За нарушение правил пожарной безопасности грозит административная ответственность:

за сам факт нарушения – предупреждение или штраф от 5000 рублей;

при причинении ущерба имуществу – штраф от 40 000 рублей.

Для должностных и юридических лиц суммы значительно выше. Адвокат также напомнила, что правила тишины в праздники не отменяются, и за их нарушение также можно получить штраф.