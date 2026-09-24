"Южная Гавань". В Барнауле открыли продажи нового коттеджного поселка на 450 домов

Компания "Два Этажа" представила концепцию проекта с единой архитектурой, общественными пространствами и собственной инфраструктурой

24 сентября 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGam8js

Презентация поселка "Южная Гавань" / Фото: Михаил Криворотов

В Барнауле стартовали продажи в коттеджном поселке "Южная гавань", расположенном за Южным и рассчитанным на 450 домов. Новый проект компании "Два Этажа" предполагает не только строительство индивидуального жилья, но и создание полноценной среды для жизни — с продуманной архитектурой, благоустройством, зонами отдыха и необходимой инфраструктурой.

Большому кораблю — большое плавание

Презентация проекта состоялась 19 сентября. На мероприятии будущим жителям и гостям впервые представили концепцию территории. Площадку посетили около 350 человек. Для участников организовали экскурсии, семейную программу, детскую анимацию и другие активности.

Главным событием дня стал сам проект: территория, которая ранее существовала преимущественно в планах и визуализациях, перешла к новому этапу развития.

Как ранее рассказывал amic.ru сооснователь компании "Два Этажа" Валентин Бондаренко, здесь уже начались работы по созданию необходимой инфраструктуры: строительство дорог, прокладка газопровода высокого давления и подготовка системы водоснабжения.

Готовая среда для жизни

"Южная Гавань" стала первым крупным девелоперским проектом компании "Два Этажа", которая более 11 лет занимается строительством индивидуальных домов.

При создании поселка застройщик решил использовать другой подход к загородной недвижимости. В традиционном формате покупатель получает участок и самостоятельно занимается вопросами строительства, благоустройства и организации пространства вокруг дома.

В новом проекте заранее продумывается вся территория: расположение улиц, архитектура домов, озеленение, безопасность, общественные пространства.

Кроме строительства и благоустройства, в проекте предусмотрено дальнейшее обслуживание общей территории. За ее содержание будет отвечать управляющая компания: специалисты займутся уборкой, вывозом снега, уходом за зелеными зонами и общественными пространствами. Такой подход позволяет жителям пользоваться преимуществами частного дома, не беря на себя организационные вопросы по содержанию всей территории поселка.

Презентация поселка "Южная Гавань" / Фото: Михаил Криворотов

Единый стиль

Одна из особенностей проекта — единая архитектурная концепция. Дома будут выполнены в общем стиле, чтобы формировать целостный облик улиц и всего поселка.

Основой застройки станут проекты домов компании "Два Этажа" с современными фасадами и функциональными планировками. Будущие жители смогут выбирать варианты жилья разной площади и формата в зависимости от потребностей семьи.

При разработке домов особое внимание уделили не только внешнему виду, но и внутренней организации пространства. В проектах предусмотрены мастер-спальни, панорамные окна, отдельные котельные с собственным входом, кладовые рядом с кухней, мастер-блоки с ванной комнатой и гардеробной, встроенные системы хранения и другие решения, которые помогают использовать площадь дома максимально эффективно.

Пространство за пределами дома

В проекте предусмотрены общественные территории, которые должны стать частью повседневной жизни.

На территории поселка появятся парк, прогулочные аллеи, детские и спортивные площадки, воркаут-зоны и места для отдыха. Одним из необычных решений станет открытый уличный бассейн — формат, который пока редко встречается в коттеджных поселках Барнаула.

Также в проекте предусмотрена коммерческая инфраструктура, чтобы часть необходимых сервисов была доступна непосредственно внутри территории.

Безопасность территории

Еще один важный элемент проекта — закрытая территория. В поселке планируют организовать контролируемый въезд и систему видеонаблюдения. Это позволит снизить количество постороннего транспорта внутри жилой зоны.

"Южная Гавань" станет важным этапом развития малоэтажной застройки Барнаула. После завершения проекта здесь появится новый жилой массив на 450 домов с единой концепцией и собственной инфраструктурой.

Строительная компания "Два Этажа"

Адрес: Барнаул, ул. Сиреневая, 31. Офис ​303, 3 этаж

График работы: ежедневно с 09:00 до 18:00

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