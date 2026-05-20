Приходи на меня посмотреть. "Два этажа" строит демодом в поселке "Березовый мыс"
Покупатели смогут увидеть не макет, а готовый дом с ремонтом, мебелью, кухней, сантехникой и благоустройством
20 мая 2026, 10:30, ИА Амител erid: 2W5zFK2dKoX
Строительная компания "Два этажа" возводит демонстрационный дом в барнаульском коттеджном поселке "Березовый мыс". Он будет с чистовой отделкой, мебелью и элементами благоустройства, чтобы покупатели могли не просто посмотреть планировку на картинке, а вживую оценить качество стен, ремонт, кухню, санузел и атмосферу будущей загородной жизни. Подробности рассказал сооснователь компании-застройщика Валентин Бондаренко.
Дом вместо буклета
Демодом возводят по типовому проекту компании. Гости смогут зайти внутрь, пройти по комнатам, открыть краны, посидеть на кухне и понять, насколько им подходит такой формат.
Основные строительные работы уже завершили. Готовы фундамент и перекрытия, стены оштукатурили, кровлю утеплили, на полу сделали полусухую стяжку. К дому подвели канализацию, воду и электричество развели по точкам внутри. Сейчас объект находится в формате "уайт бокс" ("белая коробка").
Дальше к работе подключат партнера — компанию "БВ-Строй". Она выполнит чистовой ремонт по дизайн-проекту, который "Два этажа" дарит каждому своему покупателю.
«Дом будет полностью с мебелью, ремонтом, сантехникой. А территория — с частичным благоустройством: забором, дорожками, отмосткой, газонами. У клиентов будет возможность погрузиться и прочувствовать всю атмосферу загородной жизни», — пояснил Валентин Бондаренко.
В компании отмечают, что ремонт будет не только красивым, но и практичным. А еще — понятным по бюджету, удобным в быту и долговечным. Материалы для комнат, ванной и кухни предоставит еще один партнер застройщика — сеть "Лемана ПРО". Для клиентов, которые захотят повторить такой интерьер в своем доме, подготовят пакетные решения.
Контроль качества
Каждый дом компании "Два этажа" проходит несколько этапов проверки.
«Изначально работу у бригад принимает прораб, а у прораба уже принимает независимый технадзор. Также у нас в компании есть инженер-конструктор, который изначально просчитывает нагрузки, чтобы дом был построен качественно», — продолжает Валентин Бондаренко.
А еще в компании есть собственный гарантийный отдел: здесь понимают, что чаще всего это новая покупка для клиента, и не все могут справляться и знать все тонкости. Гарантийный отдел может всегда выезжать, консультировать, помогать, если возникают какие-то вопросы, связанные с эксплуатацией или с гарантией.
Перспективный поселок
Сейчас "Два этажа" строит в "Березовом мысе" дома площадью от 61 до 120 квадратных метров. Стоимость начинается от 7 млн рублей. В среднем к каждому дому идет участок около 8 соток. Есть две комплектации: "теплый контур" и "уайт бокс" с внутренней подготовкой и инженерными сетями.
В поселке уже полностью застроили улицу Гумилева. Теперь застройщик выходит на улицу Булгакова. Сам "Березовый мыс" находится примерно в 20 минутах от Барнаула. В поселке есть коммуникации и дороги, а в планах — торговая зона с магазинами и ресторанами, а также фитнес-центр с детским и взрослым бассейнами.
Компания работает на рынке 11 лет, занимается строительством в Барнауле, Бийске, Новосибирске и Горном Алтае. За это время "Два этажа" возвели более 450 домов и трижды побеждали в премии "Народный знак качества".
Посмотреть демодом, а также узнать о действующих акциях и подобрать дом под ваш бюджет и состав семьи можно на сайте компании "Два этажа" и по телефону 8-385-2 52-98-98, 52-98-98.
Строительная компания "Два этажа"
Адрес: Барнаул, ул. Сиреневая, 31. Офис 303, 3 этаж
График работы: ежедневно с 09:00 до 18:00
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СайтООО "Два этажа"
10:41:59 20-05-2026
Прикольный детдом
10:48:07 20-05-2026
При чём здесь демон не понятно, цены дьявольские?
11:08:04 20-05-2026
Да, тоже сперва прочла детдом, подумала какие хорошие люди. А вот оно...
11:16:43 20-05-2026
Демогоргон в комплекте идёт?
11:37:44 20-05-2026
А снег и поубирать двор и подступы к дому??? Комаров то же подсобрать комплектом. И соседа . Одного в труселях , а вторую бабульку в купальнике и 6 собачек за забором....
15:49:52 20-05-2026
Гость (11:37:44 20-05-2026) А снег и поубирать двор и подступы к дому??? Комаров то же п... ] Ещё сосед с косилкой и толпа детишек на пердоциклах.
12:03:05 20-05-2026
это правильная концепция - готовый дом.
ипотека и живешь, тратя только на жизнь, а не на рукожопство и колхохинг - сделай сам.
ну поменьше думать, о том, сколько бы это могло стить несколько лет назад.
12:31:56 20-05-2026
А на улице брежнева , как автора " малой земли" можно?
13:06:08 20-05-2026
А где конкретно находится этот "Березовый мыс"?
14:43:01 20-05-2026
Гость (13:06:08 20-05-2026) А где конкретно находится этот "Березовый мыс"?... На березовом мысу, возле Лесного Первомайского района.
15:57:10 20-05-2026
Гость (13:06:08 20-05-2026) А где конкретно находится этот "Березовый мыс"?... ездить сюда уже не комильфо... Дорога узкая извилистая транспорта слишком много
16:28:21 20-05-2026
Гость (15:57:10 20-05-2026) ездить сюда уже не комильфо... Дорога узкая извилистая транс... Намечаются еще одни "многодетные из Бельмесева"))