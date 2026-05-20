Приходи на меня посмотреть. "Два этажа" строит демодом в поселке "Березовый мыс"

Покупатели смогут увидеть не макет, а готовый дом с ремонтом, мебелью, кухней, сантехникой и благоустройством

20 мая 2026, 10:30, ИА Амител erid: 2W5zFK2dKoX

Рендер дома компании "Два этажа"/ Фото предоставлено компанией

Строительная компания "Два этажа" возводит демонстрационный дом в барнаульском коттеджном поселке "Березовый мыс". Он будет с чистовой отделкой, мебелью и элементами благоустройства, чтобы покупатели могли не просто посмотреть планировку на картинке, а вживую оценить качество стен, ремонт, кухню, санузел и атмосферу будущей загородной жизни. Подробности рассказал сооснователь компании-застройщика Валентин Бондаренко.

Дом вместо буклета

Демодом возводят по типовому проекту компании. Гости смогут зайти внутрь, пройти по комнатам, открыть краны, посидеть на кухне и понять, насколько им подходит такой формат.

Основные строительные работы уже завершили. Готовы фундамент и перекрытия, стены оштукатурили, кровлю утеплили, на полу сделали полусухую стяжку. К дому подвели канализацию, воду и электричество развели по точкам внутри. Сейчас объект находится в формате "уайт бокс" ("белая коробка").

Дальше к работе подключат партнера — компанию "БВ-Строй". Она выполнит чистовой ремонт по дизайн-проекту, который "Два этажа" дарит каждому своему покупателю.

«Дом будет полностью с мебелью, ремонтом, сантехникой. А территория — с частичным благоустройством: забором, дорожками, отмосткой, газонами. У клиентов будет возможность погрузиться и прочувствовать всю атмосферу загородной жизни», — пояснил Валентин Бондаренко.

В компании отмечают, что ремонт будет не только красивым, но и практичным. А еще — понятным по бюджету, удобным в быту и долговечным. Материалы для комнат, ванной и кухни предоставит еще один партнер застройщика — сеть "Лемана ПРО". Для клиентов, которые захотят повторить такой интерьер в своем доме, подготовят пакетные решения.

Проект дома компании "Два этажа"/ Фото предоставлено компанией

Контроль качества

Каждый дом компании "Два этажа" проходит несколько этапов проверки.

«Изначально работу у бригад принимает прораб, а у прораба уже принимает независимый технадзор. Также у нас в компании есть инженер-конструктор, который изначально просчитывает нагрузки, чтобы дом был построен качественно», — продолжает Валентин Бондаренко.

А еще в компании есть собственный гарантийный отдел: здесь понимают, что чаще всего это новая покупка для клиента, и не все могут справляться и знать все тонкости. Гарантийный отдел может всегда выезжать, консультировать, помогать, если возникают какие-то вопросы, связанные с эксплуатацией или с гарантией.

Перспективный поселок

Сейчас "Два этажа" строит в "Березовом мысе" дома площадью от 61 до 120 квадратных метров. Стоимость начинается от 7 млн рублей. В среднем к каждому дому идет участок около 8 соток. Есть две комплектации: "теплый контур" и "уайт бокс" с внутренней подготовкой и инженерными сетями.

В поселке уже полностью застроили улицу Гумилева. Теперь застройщик выходит на улицу Булгакова. Сам "Березовый мыс" находится примерно в 20 минутах от Барнаула. В поселке есть коммуникации и дороги, а в планах — торговая зона с магазинами и ресторанами, а также фитнес-центр с детским и взрослым бассейнами.

Компания работает на рынке 11 лет, занимается строительством в Барнауле, Бийске, Новосибирске и Горном Алтае. За это время "Два этажа" возвели более 450 домов и трижды побеждали в премии "Народный знак качества".

Посмотреть демодом, а также узнать о действующих акциях и подобрать дом под ваш бюджет и состав семьи можно на сайте компании "Два этажа" и по телефону 8-385-2 52-98-98, 52-98-98.

Строительная компания "Два этажа"

Адрес: Барнаул, ул. Сиреневая, 31. Офис ​303, 3 этаж

График работы: ежедневно с 09:00 до 18:00

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