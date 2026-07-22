Жить в счастливом направлении. В Барнауле начали строить коттеджный поселок на 450 домов

"Два Этажа" запускают свой первый девелоперский проект

22 июля 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFK8sSuw

"Южная Гавань" / Рендеры поселка предоставлены девелопером

В Барнауле стартовало строительство нового коттеджного поселка "Южная Гавань" — первого собственного девелоперского проекта строительной компании "Два Этажа". Новый жилой квартал, рассчитанный на 450 домов, имеет все шансы стать одним из наиболее востребованных проектов загородной недвижимости Алтайского края. Этому способствует не только масштаб строительства, но и концепция поселка, в основе которой — продуманная инфраструктура, единый архитектурный стиль и комфортная среда для жизни.

Инженерные сети

На территории будущего поселка уже ведутся работы по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры.

«Мы приступили к строительству: выполняем устройство дорог, параллельно прокладываем газопровод высокого давления. Одновременно ведем подготовку системы водоснабжения. Проект уже разработан, а лицензия на добычу воды получена», — рассказал сооснователь компании "Два Этажа" Валентин Бондаренко.

Особенность проекта заключается в том, что девелопер создает не только жилые дома, но и всю необходимую инженерную инфраструктуру, которая станет основой комфортной жизни будущих жителей поселка.

Старт продаж и строительства первых домов запланирован на сентябрь-октябрь. При этом компания делает ставку на формат готового продукта: покупателям предложат не земельные участки, а полностью готовые дома.

«Мы строим дома самостоятельно, а затем предлагаем клиентам приобрести уже готовое жилье — как с использованием ипотечных программ, так и за собственные средства», — пояснил Валентин Бондаренко.

Поселок в едином стиле

В "Южной Гавани" все дома будут выполнены в общей архитектурной концепции. Такой подход сформирует более цельную и аккуратную среду, где внешний вид домов, улиц и общественных пространств не спорит между собой.

В поселке предусмотрены магазины, кафе, спортивные и детские площадки, прогулочные зоны. Под парковые пространства отведут более 1,5 га земли. Кроме того, компания планирует развивать соседское общение: семейные, спортивные и тематические мероприятия. Поселок будет закрытым, что усилит приватность. Участок под строительство расположен в экологически чистом районе с хорошей транспортной доступностью — здесь ходят несколько автобусных маршрутов до центра города и Индустриального района.

"Южная Гавань" / Рендеры поселка предоставлены девелопером

За эксплуатацию территории будет отвечать управляющая компания. В ее задачи войдут уборка, вывоз снега, уход за зелеными зонами и общественными пространствами. Такой формат все чаще используют в современных коттеджных поселках: жители получают частный дом, но не остаются один на один со всеми бытовыми вопросами общей территории.

В основе проекта — экологичные материалы, современные архитектурные решения и комфортные планировки без лишних квадратных метров. В домах предусмотрят мастер-спальни, панорамные окна, котельные с отдельным входом, кладовые рядом с кухней, мастер-блоки с собственной ванной комнатой и гардеробной, встроенные ниши для хранения и другие решения, которые помогают использовать площадь максимально эффективно.

Спрос уходит за город

По словам Валентина Бондаренко, интерес к индивидуальному жилью продолжает расти. Он связывает это с общим изменением запроса покупателей: людям все чаще важны не только квадратные метры, но и пространство вокруг дома, тишина, свой двор и возможность жить в более спокойном ритме. Современный дом все чаще воспринимают не как набор комнат, а как полноценную среду для жизни семьи.

«Если спрос на многоквартирные дома держится плюс-минус на одном уровне, то интерес к ИЖС с каждым годом только растет», — отметил он.

На этот тренд работает и изменение ипотечного рынка. Банки фиксируют, что заемщики стали чаще выбирать готовые частные дома, а не строительство с нуля. Для покупателя такой вариант понятнее: он видит готовый объект, итоговую стоимость и может быстрее заселиться.

По предварительным расчетам компании, средняя стоимость домов в "Южной Гавани" может составить около 8–9 млн рублей в зависимости от площади и комплектации.

Первый девелоперский проект компании

Для компании "Два Этажа" проект "Южная Гавань" — новый этап развития. Более 11 лет организация занимается индивидуальным жилищным строительством — на их счету уже свыше сотни домов.

Накопленный опыт, выстроенные внутренние процессы и стандарты качества легли в основу первого собственного девелоперского проекта. В компании подчеркивают, что строительство современного поселка — это ответственность, которая начинается задолго до возведения первого дома. Именно поэтому особое внимание уделяют проектированию, инженерным решениям, контролю качества на каждом этапе строительства и дальнейшему сопровождению жителей.

«Мы убеждены, что уверенность начинается с правильного выбора компании. Строительство собственного дома — одно из самых важных решений в жизни семьи. Поэтому наша задача — чтобы люди были уверены не только в качестве построенного дома, но и в самом девелопере, который берет на себя ответственность за результат», — отмечают в организации.

Эту философию отражает и позиционирование "Двух Этажей" — девелопер, в котором уверены. Оно основано не на громких обещаниях, а на опыте, выполненных обязательствах и доверии клиентов. Компания трижды становилась победителем региональной премии "Народный знак качества", что стало одним из подтверждений высокой оценки со стороны жителей Алтайского края.

Дома, которые строит компания "Два Этажа"/ Иллюстрации предоставлены девелопером

Все больше покупателей рассматривают частный дом как постоянное жилье, но ждут от него городского уровня комфорта: с дорогами, газом, водой, общественными пространствами и понятной системой обслуживания. Свой двор, участок, больше света и воздуха особенно важны для семей с детьми, которым нужны безопасность, приватность и близость к природе. В этом смысле "Южная Гавань" отвечает на запрос людей, которые хотят жить не быстрее, а спокойнее и свободнее.

Строительная компания "Два Этажа"

Адрес: Барнаул, ул. Сиреневая, 31. Офис ​303, 3 этаж

График работы: ежедневно с 09:00 до 18:00

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