Южная Корея стала первой страной в мире, создавшей закон о регулировании ИИ

Нормативно-правовая база уже начала действовать

24 января 2026, 10:00, ИА Амител

Компьютер, работа, технологии / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Южной Корее вступил в силу закон об основах искусственного интеллекта, что делает ее первой страной, внедрившей всеобъемлющую нормативную базу для нейросетей.

Этот знаковый шаг регулирует использование ИИ как государственными, так и частными организациями. Закон предусматривает обязательный надзор со стороны человека за системами искусственного интеллекта, имеющими "высокое воздействие".