Интернет разделенный. Правда ли, что Всемирная паутина скоро будет разорвана
Уже в ближайшем будущем облик виртуального пространства может сильно измениться
09 января 2026, 20:00, ИА Амител
Мировой интернет в ближайшее время ожидает грандиозная трансформация – его деятельность будет упорядочена в соответствии с традициями отдельных стран или межгосударственных образований, задающих тон в IT-сфере. Вокруг грядущих перемен, разумеется, возникает немало слухов и домыслов. Amic.ru попытался разобраться, что ожидает Всемирную паутину в недалеком будущем и грозит ли россиянам изоляция от нее.
"Сплинтернет"
В последние годы тему разделения мировой Сети на отдельные сегменты все чаще поднимают как мэтры IT-сферы, так и официальные структуры, в частности – всемирный Форум по управлению интернетом (IGF), о создании которого еще в 2006 году объявил генсек ООН. В 2022 году в рамках форума появилось регулярное межсессионное мероприятие Policy Network on Internet Fragmentation (PNIF), призванное пояснять вопросы разделения интернета и недопущения его полного распада. Однако мирового раздела на сетевые зоны, похоже, избежать не получится.
Вполне возможно, что интернет недалекого будущего может представлять собой мир изолированных друг от друга цифровых островов и стен, так называемый "сплинтернет", полагает директор Лаборатории искусственного интеллекта AIIA Адам-Сергей Авакян.
В стремлении обеспечить безопасность и укрепить суверенитет государства станут все больше ограничивать свободу пользователей Сети, считает Авакян.
Признаки этого присутствуют уже сегодня – скажем, такие страны, как Индия, Бразилия и Южная Корея (Россия, как известно, не исключение) принимают нормы, обязывающие хранить данные пользователей на своей территории и юрисдикции.
В ЕС все больше распространяется идея о запрете подросткам пользоваться соцсетями.
«Никакой "оттепели" я не предвижу: все признаки говорят об усилении фрагментации. Это тревожная, но логичная эволюция», – заявил Авакян телеграм-каналу Readovka.
Сам специалист относится к цифровому суверенитету с пониманием, хотя считает, что "в долгосрочной перспективе чрезмерная фрагментация может навредить и науке, и бизнесу, и образованию".
С "анархизмом" будет покончено
Фрагментация Сети неминуема, и она скоро произойдет, уверен шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации", интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
«Разделение на зоны стало угрожать государственному суверенитету, это понимают не только у нас, но и в других странах. И требуется предпринять какие-то меры. Как ни печально, но некое обособление нас ожидает. Кроме того, оказалось, что такое изобретение, как глобальная сеть, может использоваться не только для общения людей в разных уголках планеты, но и для уничтожения объектов и убийств», – поделился он своим мнением с amic.ru.
С момента возникновения интернет представлял собой несколько анархическую структуру, напомнил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.
«Поэтому всякие попытки стандартизировать его воспринимаются как разделение на анклавы. Но даже сейчас видно, что речь идет не об анклавах, отделенных друг от друга, а о едином общем анклаве авторизованных пользователей. Ведь никто не против того, чтобы те же WhatsApp* и Telegram работали в России – нужно, чтобы они имели авторизованных клиентов у нас и соблюдали установленные правила», – рассказал он amic.ru.
Герман Клименко не считает, что дело идет к разделению Сети на "зоны влияния":
«Это как в туризме – у России действует безвизовый режим с довольно большим количеством государств, туда можно купить билет по российскому паспорту. В остальные страны можно поехать по загранпаспорту. То есть какие-то сегменты интернета будут доступны в свободном режиме, а где-то потребуется авторизация».
По воле государства
В распаде уверен также известный российский эксперт в сфере компьютерных технологий и информационной безопасности, член Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов.
«Скорее всего, интернет распадется на "национальные квартиры". Никакой трансграничности в нем через несколько лет не останется, потому что это чрезвычайно опасно для национального суверенитета», – заявил он на форуме "Сообщество" в 2023 году.
При этом наиболее удачные попытки достичь "цифрового суверенитета" предпринимают КНР и США:
«Американцы стремятся заблокировать у себя любые иностранные сервисы. Даже США борются за свой "цифровой суверенитет". К нему также идет Китай семимильными шагами. Дело даже не в том, что Китай технологически очень продвинут, а в твердой государственной воле».
Герман Клименко указывает на важные аспекты, имеющие отношение не к интернет-пространству, а к политике, в том числе санкционной:
«К ним можно отнести разного рода санкционные дела. Скажем, российские специалисты с российским IP не могут зайти на некоторые международные научные ресурсы. Это не границы по государствам, ограничения Роскомнадзора, а санкционные рамки, установленные политиками для русских специалистов. Кроме того, вы удивитесь, но далеко не все французские газеты можно читать с российских IP-адресов».
Леонтий Букштейн считает, что в условиях растущей глобальной нестабильности интернет также активно используется в межгосударственных конфликтах:
«Не секрет, что дроны, атакующие в наши дни на российской территории различные объекты, управляются при помощи интернета. У нас нередко из-за этого аэропорты закрываются, горят нефтехранилища, подрываются самолеты, корабли стоимостью в миллионы рублей. Это все делается с помощью интернет-связи. Наконец, при помощи глобальной сети совершаются мошенничества, люди теряют большие деньги. С этим, конечно, надо что-то делать».
Россию готовят к отключению?
Носители алармистских настроений в России совсем недавно получили повод для разговоров о грядущем отключении нашей страны от мировой сети. 27 октября 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление № 1667 "Об утверждении Правил централизованного управления сетью связи общего пользования", в котором многие наблюдатели усмотрели возможную изоляцию Рунета от глобального.
Согласно документу, вступающему в силу с 1 марта 2026 года, Роскомнадзор получает функции оперативного реагирования на потенциальные риски для стабильности, безопасности и целостности российского сегмента глобальной сети. Скептики заявили, что постановление позволяет отключить российский сегмент от Всемирной паутины в случае возникновения угроз безопасности государству.
Разумеется, после публикации документа в соцсетях и телеграм-каналах раздались тревожные голоса, что мировой интернет может стать недоступным россиянам на фоне усиливающихся ограничений и запретов.
Масла в огонь страстей подлило интервью "Газете.ru" первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, допустившего такое отключение в случае внешнего вмешательства в думские выборы 2026 года.
«Попытки влиять через интернет на выборы были. Были атаки на ДЭГ и на центральную избирательную комиссию, но, слава Богу, нам удалось это предотвратить. Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Здесь основную роль будет играть интернет. Как это ни печально, как это ни сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать», – заявил Чепа.
Он также напомнил, что в последнее время "интернет ограничивают и в связи с воздушной безопасностью":
«Понимаем, что некоторые регионы мы вынуждены защищать от этого интернета. И вот когда проходили выборы в 2025 году, [были попытки] влиять на работу дистанционного электронного голосования – поэтому [ввели] возможность трехдневного голосования».
Опровергать эти сообщения пришлось председателю комитета Госдумы по информационной политике Сергею Боярскому.
«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет. Да, действительно, мы каждую выборную кампанию – и федеральную, и региональную – сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак и так далее, но мы научились их купировать и умеем отделять вредоносный контент от полезного. И в этом смысле есть уверенность в том, что мы и впредь будем действовать так же избирательно, для того чтобы те привычные, скажем так, иностранные ресурсы, которыми пользуются россияне, оставались у них в постоянном доступе», – заявил Боярский ТАСС.
На самом деле постановление № 1667 ликвидирует юридические лакуны, существовавшие ранее, а право отключения от глобальной сети у Роскомнадзора было всегда, напоминает Герман Клименко:
«Этот документ просто регламентирует взаимодействие ФСБ, Минцифры и операторов связи. Определяет порядок действий, если случится серьезный сбой в работе Рунета. Образно говоря, если у кого-то посреди дороги с оживленным движением сломалась машина и стоит, как должно быть организовано движение? Так и здесь. Кстати, в этом постановлении операторам дается возможность спорить с ФСБ по каким-то вопросам и получать в установленный срок ответы от ведомств. Поднявшие панику просто привыкли судить о явлении по заголовкам новостей».
*Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
