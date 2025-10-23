За детьми в школах нужно следить с помощью видеокамер, уверено большинство россиян

Респонденты убеждены, что это снизит число конфликтов и положительно скажется на дисциплине

23 октября 2025, 15:05, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

65% граждан России высказались в поддержку идеи оснащения школьных кабинетов системами видеонаблюдения. Опрашиваемые выразили мнение, что эта мера сократит количество конфликтов между учащимися и педагогами, отмечает "Комсомольская правда" со ссылкой на собственный опрос.

Предполагается, что наличие камер будет предостерегать детей от хамства учителям. С другой стороны, педагоги также будут более осмотрительны в своих действиях и высказываниях в адрес учеников.

Четверть опрошенных полагают, что улучшить дисциплину среди современного поколения поможет введение оценок за поведение. При условии, что такие оценки будут влиять на допуск к экзаменам, это заставит и детей, и их родителей серьезно задуматься.

По мнению еще 4% респондентов, необходимо сделать обязательным посещение школьного психолога, если ребенок ведет себя неподобающе. Значительное число участников опроса заявили о целесообразности немедленного исключения из школы учеников, систематически нарушающих дисциплину.