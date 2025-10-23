За детьми в школах нужно следить с помощью видеокамер, уверено большинство россиян
Респонденты убеждены, что это снизит число конфликтов и положительно скажется на дисциплине
23 октября 2025, 15:05, ИА Амител
65% граждан России высказались в поддержку идеи оснащения школьных кабинетов системами видеонаблюдения. Опрашиваемые выразили мнение, что эта мера сократит количество конфликтов между учащимися и педагогами, отмечает "Комсомольская правда" со ссылкой на собственный опрос.
Предполагается, что наличие камер будет предостерегать детей от хамства учителям. С другой стороны, педагоги также будут более осмотрительны в своих действиях и высказываниях в адрес учеников.
Четверть опрошенных полагают, что улучшить дисциплину среди современного поколения поможет введение оценок за поведение. При условии, что такие оценки будут влиять на допуск к экзаменам, это заставит и детей, и их родителей серьезно задуматься.
По мнению еще 4% респондентов, необходимо сделать обязательным посещение школьного психолога, если ребенок ведет себя неподобающе. Значительное число участников опроса заявили о целесообразности немедленного исключения из школы учеников, систематически нарушающих дисциплину.
16:18:23 23-10-2025
В СССР в школе был порядок.
Потаму что учитель всегда прав.
И ни каких яжематерей не было.
Училка могла в доль телятины, или по тыкве указкой зврядить, физрук кедом 47размера.
И не дай Бог ещё дома узнают. На жопу , от батиного ремня не сможешь присесть.
17:30:44 23-10-2025
Гость (16:18:23 23-10-2025) В СССР в школе был порядок. Потаму что учитель всегда п... Теперь Ж..ы целей, зато кукуха у детей отлетает только в путь.
17:48:24 23-10-2025
Гость (16:18:23 23-10-2025) В СССР в школе был порядок. Потаму что учитель всегда п... Ваши дети учились в школах для маргиналов? Возможно, там учеников лупили указкой и пинали физруки, но исключительно отпрысков из семей невысокого социального положения, где родители сами были зашуганы. В престижных же школах СССР учителя лишнего себе не позволяли, не врите! Иначе номенклатурные родители могли обратить пристальное внимание на учебное заведение и педагогический состав, вызвать при необходимости в партийные органы.
21:24:30 23-10-2025
Гость (16:18:23 23-10-2025) В СССР в школе был порядок. Потаму что учитель всегда п... сейчас это безвозвратно ушло. и нереально вернуть, зачем вы это везде тыкаете свое смутное воспоминание??
16:41:35 23-10-2025
При этом точно такое же количество "респондентов" категорически против установки камер видеонаблюдения на рабочих местах.
🤣
17:37:52 23-10-2025
Никакие камеры не повлияют на современных детей, которым все дозволено. Воспитывать надо с пеленок
19:41:09 23-10-2025
И сколько же россиян проходило опрос и где, вот в чем вопрос. А то как всегда опросили 1800 человек ( и наверное из сферы образования), и это прям 65 процента россиян, да да.
20:06:54 23-10-2025
Для дебилов хоть камеры, хоть кеды 47-го размера, хоть беседы - им что в лоб, что по лбу. Мозг у них не способен воспринимать информацию назидательного характера, т.к. он закостенел и по размеру не больше чайной ложечки.
20:07:46 23-10-2025
Видеокамер даже на дорогах в Барнауле нет. Ездят фуры по городу
20:56:36 23-10-2025
большинство россиян хочет следить за своими детьми? А это большинство россиян хотело бы, чтобы за ними постоянно следили, сами хотели бы оказаться объектом слежения?
21:08:39 23-10-2025
гость (20:56:36 23-10-2025) А это большинство россиян хотело бы, чтобы за ними постоянно следили, сами хотели бы оказаться объектом слежения?... У вас шизофрения. Но это не значит, что за вами не следят!!!
22:46:34 23-10-2025
Лечащий т. майор (21:08:39 23-10-2025) У вас шизофрения. Но это не значит, что за вами не следят!!!...
вор всегда видит в других вора, всех обвиняет в воровстве
трус всегда в других видит труса, обвиняет в трусости
шизофреник всегда видит в других шизофрению и называет так всех подряд.
В психологии это называется "эффект зеркала", а народная мудрость гласит: "У кого что болит, тот про то и говорит".
06:27:57 24-10-2025
гость (22:46:34 23-10-2025) вор всегда видит в других вора, всех обвиняет в воровств... Если вы строите из себя видного психолога, то должны знать, что мания преследования может быть не самостоятельным заболеванием, а симптомом других психических расстройств, например шизофрении. А иначе страх провинциальных "неуловимых Джо" перед максами, камерами и т.п. не объяснить.
10:11:09 24-10-2025
Гость (06:27:57 24-10-2025) Если вы строите из себя видного психолога, то должны знать, ...
нужна "золотая середина" во всём, то есть не впадать в крайности в любом нововведении, касающегося жизни людей. Жить под прицелом "всевидящего ока" излишне. На примере школы, камеры можно поставить на пришкольной территории, на входе, в столовой, в коридоре, в гардеробе. В классах учителя сами решают, включать камеру или нет во время урока. Нельзя ставить камеры в туалете, учительской.
Интересно, что сами родители категорически против установки камер в офисе, помещении, где они работают. Интересно, почему? А к детям, учителям это не относится, получается.
21:25:45 23-10-2025
у нас в школе не менее 20 камер, очень помогает. и все "за" родители,
15:43:31 24-10-2025
Гость (21:25:45 23-10-2025) у нас в школе не менее 20 камер, очень помогает. и все "за" ...
а учителей, детей спросили "за" они или нет, или они не люди и мнение их не важно?