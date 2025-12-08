За госизмену 21-летнему жителю Ростовской области грозит пожизненный срок

Молодой человек переписывался с куратором с Украины и выполнил его задание

08 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Тюрьма / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Ростовской области задержали 21-летнего парня, подозреваемого в государственной измене, сообщает пресс-служба ФСБ России.

По данным ведомства, молодой человек связался через Telegram с сотрудником украинской спецслужбы и фактически стал ее агентом.

«По заданию куратора он за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи», – говорится в сообщении.

Следственный отдел ФСБ возбудил два уголовных дела – о террористическом акте и госизмене. Парня ждет суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Пока его взяли под стражу.

В октябре в Алтайском крае 19-летнего студента задержали за госизмену, попытку теракта и поддержку Украины. Он сам вышел на связь с представителем украинской организации, признанной террористической. Парень собирал сведения о военнослужащих и даже пытался поджечь военкомат.