За госизмену 21-летнему жителю Ростовской области грозит пожизненный срок

Молодой человек переписывался с куратором с Украины и выполнил его задание

08 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Тюрьма / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Тюрьма / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Ростовской области задержали 21-летнего парня, подозреваемого в государственной измене, сообщает пресс-служба ФСБ России.

По данным ведомства, молодой человек связался через Telegram с сотрудником украинской спецслужбы и фактически стал ее агентом.

«По заданию куратора он за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи», – говорится в сообщении.

Следственный отдел ФСБ возбудил два уголовных дела – о террористическом акте и госизмене. Парня ждет суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Пока его взяли под стражу.

В октябре в Алтайском крае 19-летнего студента задержали за госизмену, попытку теракта и поддержку Украины. Он сам вышел на связь с представителем украинской организации, признанной террористической. Парень собирал сведения о военнослужащих и даже пытался поджечь военкомат.

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

Трех подростков отправили в колонию за теракт на железной дороге в Омской области

Несовершеннолетние подожгли три релейных шкафа на ж/д пути, создав угрозу безопасности при движении поездов
Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

20:05:14 08-12-2025

Получит он вышку в 19 - это сколько его бюджет кормить будет? Как по мне, для таких персонажей нужно придумывать спец. заведение, с тотальным возвращением сознания к реальности. Если не помогло - ну тогда поехал работать на благо государства куда-нибудь. Но вышка. в 19-21 за идиотизм, это перебор

Avatar Picture
Гость

20:24:26 08-12-2025

Интересный суд у нас. За попытку поджога сотовой вышки пожизненное, а маньякам за издевательство и убийство более 10 девушек 25 лет, да ещё поди по удо по амнистии к каким-нибудь выборам выйдет... Как вам такое родители?

Avatar Picture
Гость

20:39:59 08-12-2025

Гость (20:24:26 08-12-2025) Интересный суд у нас. За попытку поджога сотовой вышки пожиз... Там есть ещё интересное относительно всяких маньяков , людоедов и т.д.
Где-то прям с цифрами табличка была, сколько их помиловали за последние несколько лет. В итоге там некоторые даже пары лет не отсидели и вернулись в родные места

Avatar Picture
Гость

22:01:47 08-12-2025

А у хохлов есть предатели ?

Avatar Picture
Гость

09:45:39 09-12-2025

Видел статистику. У нас ежегодно по этой статье судили 10-15 человек в год. С недавних пор стали судить по 100-140 человек в год. Предательство и подлость ни в каком виде не поддерживаю. Тем более человек сознательно пакостил. А в новости это попадает, чтобы боялись. Ну и ФСБ свою работу показывают.

Avatar Picture
Гость

10:34:57 09-12-2025

21-летнему --- 3 года назад ему было 18, а его почему то не призвали

Avatar Picture
Гость

12:42:08 09-12-2025

Гость (10:34:57 09-12-2025) 21-летнему --- 3 года назад ему было 18, а его почему то не ... Написано же - студент!

