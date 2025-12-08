За госизмену 21-летнему жителю Ростовской области грозит пожизненный срок
Молодой человек переписывался с куратором с Украины и выполнил его задание
08 декабря 2025, 19:00, ИА Амител
В Ростовской области задержали 21-летнего парня, подозреваемого в государственной измене, сообщает пресс-служба ФСБ России.
По данным ведомства, молодой человек связался через Telegram с сотрудником украинской спецслужбы и фактически стал ее агентом.
«По заданию куратора он за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи», – говорится в сообщении.
Следственный отдел ФСБ возбудил два уголовных дела – о террористическом акте и госизмене. Парня ждет суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Пока его взяли под стражу.
В октябре в Алтайском крае 19-летнего студента задержали за госизмену, попытку теракта и поддержку Украины. Он сам вышел на связь с представителем украинской организации, признанной террористической. Парень собирал сведения о военнослужащих и даже пытался поджечь военкомат.
20:05:14 08-12-2025
Получит он вышку в 19 - это сколько его бюджет кормить будет? Как по мне, для таких персонажей нужно придумывать спец. заведение, с тотальным возвращением сознания к реальности. Если не помогло - ну тогда поехал работать на благо государства куда-нибудь. Но вышка. в 19-21 за идиотизм, это перебор
20:24:26 08-12-2025
Интересный суд у нас. За попытку поджога сотовой вышки пожизненное, а маньякам за издевательство и убийство более 10 девушек 25 лет, да ещё поди по удо по амнистии к каким-нибудь выборам выйдет... Как вам такое родители?
20:39:59 08-12-2025
Гость (20:24:26 08-12-2025) Интересный суд у нас. За попытку поджога сотовой вышки пожиз... Там есть ещё интересное относительно всяких маньяков , людоедов и т.д.
Где-то прям с цифрами табличка была, сколько их помиловали за последние несколько лет. В итоге там некоторые даже пары лет не отсидели и вернулись в родные места
22:01:47 08-12-2025
А у хохлов есть предатели ?
09:45:39 09-12-2025
Видел статистику. У нас ежегодно по этой статье судили 10-15 человек в год. С недавних пор стали судить по 100-140 человек в год. Предательство и подлость ни в каком виде не поддерживаю. Тем более человек сознательно пакостил. А в новости это попадает, чтобы боялись. Ну и ФСБ свою работу показывают.
10:34:57 09-12-2025
21-летнему --- 3 года назад ему было 18, а его почему то не призвали
12:42:08 09-12-2025
Гость (10:34:57 09-12-2025) 21-летнему --- 3 года назад ему было 18, а его почему то не ... Написано же - студент!