За родившихся в новогоднюю ночь детей предложили платить премии

Общественники предложили сумму 20 тысяч рублей

11 декабря 2025, 15:05, ИА Амител

Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru

В качестве поощрения родителям, у которых новорожденные появятся на свет в ночь на Новый год, возможно, будет предоставлена разовая финансовая помощь, сообщает "Абзац".

Подобную инициативу озвучил общественный деятель Вадим Попов. Он считает, что из федерального бюджета можно выделить 20 тысяч рублей, а из регионального – 10 тысяч.

По мнению автора предложения, подобная поддержка подчеркнет заботу государства о семьях с детьми и позволит частично покрыть их затраты на празднование. Это предложение возникло одновременно с оглашением новых государственных программ поддержки семей с детьми, которые Владимир Путин планирует ввести в 2026 году.