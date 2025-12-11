За родившихся в новогоднюю ночь детей предложили платить премии
Общественники предложили сумму 20 тысяч рублей
11 декабря 2025, 15:05, ИА Амител
В качестве поощрения родителям, у которых новорожденные появятся на свет в ночь на Новый год, возможно, будет предоставлена разовая финансовая помощь, сообщает "Абзац".
Подобную инициативу озвучил общественный деятель Вадим Попов. Он считает, что из федерального бюджета можно выделить 20 тысяч рублей, а из регионального – 10 тысяч.
По мнению автора предложения, подобная поддержка подчеркнет заботу государства о семьях с детьми и позволит частично покрыть их затраты на празднование. Это предложение возникло одновременно с оглашением новых государственных программ поддержки семей с детьми, которые Владимир Путин планирует ввести в 2026 году.
А за родившихся через 9 месяцев?
не дай бог кому рожать в новогоднюю ночь...
123 (15:12:09 11-12-2025) не дай бог кому рожать в новогоднюю ночь...... ничем не отличается от обычных родов. проверено в рд №2. все так же четко, по протоколам и пр. совершенно ничем не отличается
Гость (15:39:35 11-12-2025) ничем не отличается от обычных родов. проверено в рд №2. все... Ну это если все идет нормально само собой😉
123 (15:12:09 11-12-2025) не дай бог кому рожать в новогоднюю ночь...... Премию надо давать дежурной бригаде акушеров: в то время, когда все с шампанским под куранты слушают речь, они на посту!
Это 1 апреля зачинать надо
Не оскудеет земля русская...
Бред
Идиотская инициатива. Повод для финансовых махинаций между мамашами и врачами. Будут за толику малую денег записывать как рожденных в нужное время.
премии кому давать? врачам?? думаю да, акушерам.
Желательно на каждого вновь родившегося ребенка увеличение жилплощади .. Саму квартиру (даже если муниципальная) в день регистрации брака - это дело (а не 10-20т)!