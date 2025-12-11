НОВОСТИЭкономика

За родившихся в новогоднюю ночь детей предложили платить премии

Общественники предложили сумму 20 тысяч рублей

11 декабря 2025, 15:05, ИА Амител

Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru

В качестве поощрения родителям, у которых новорожденные появятся на свет в ночь на Новый год, возможно, будет предоставлена разовая финансовая помощь, сообщает "Абзац".

Подобную инициативу озвучил общественный деятель Вадим Попов. Он считает, что из федерального бюджета можно выделить 20 тысяч рублей, а из регионального – 10 тысяч.

По мнению автора предложения, подобная поддержка подчеркнет заботу государства о семьях с детьми и позволит частично покрыть их затраты на празднование. Это предложение возникло одновременно с оглашением новых государственных программ поддержки семей с детьми, которые Владимир Путин планирует ввести в 2026 году.

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

15:09:10 11-12-2025

А за родившихся через 9 месяцев?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
123

15:12:09 11-12-2025

не дай бог кому рожать в новогоднюю ночь...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:35 11-12-2025

123 (15:12:09 11-12-2025) не дай бог кому рожать в новогоднюю ночь...... ничем не отличается от обычных родов. проверено в рд №2. все так же четко, по протоколам и пр. совершенно ничем не отличается

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:11:27 11-12-2025

Гость (15:39:35 11-12-2025) ничем не отличается от обычных родов. проверено в рд №2. все... Ну это если все идет нормально само собой😉

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:53 12-12-2025

123 (15:12:09 11-12-2025) не дай бог кому рожать в новогоднюю ночь...... Премию надо давать дежурной бригаде акушеров: в то время, когда все с шампанским под куранты слушают речь, они на посту!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:45 11-12-2025

Это 1 апреля зачинать надо

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:45 11-12-2025

Не оскудеет земля русская...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:25 11-12-2025

Бред

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:36 11-12-2025

Идиотская инициатива. Повод для финансовых махинаций между мамашами и врачами. Будут за толику малую денег записывать как рожденных в нужное время.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:10 11-12-2025

премии кому давать? врачам?? думаю да, акушерам.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:34 11-12-2025

Желательно на каждого вновь родившегося ребенка увеличение жилплощади .. Саму квартиру (даже если муниципальная) в день регистрации брака - это дело (а не 10-20т)!

  1 Нравится
Ответить
