За растление девочки из Барнаула 22-летний уралец получил 18 лет "строгача"
Растлитель рассказал, что получал удовольствие, когда уговаривал девочек на интимную фотосессию
15 ноября 2023, 17:05, ИА Амител
В Тюменской области осудили молодого парня, который при помощи интернета растлил шестерых детей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
22-летний житель Свердловской области искал в соцсетях странички девочек в возрасте от 8 до 12 лет, представлялся им 14-летним мальчиком и просил сфотографировать интимные части тела. В свою очередь, он присылал порнографические фотографии, скачанные в интернете.
На следствии парень рассказал, что ему нравилось рассматривать фото, но наибольшее удовольствие он получал, когда уговаривал девочек на такую фотосессию.
"Он не помнит точного количества девочек по переписке, но следствию стали известны шесть несовершеннолетних из Барнаула, Нового Уренгоя, Челябинска, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областей", – подчеркнули в объединенной пресс-службе судов.
Все преступления были совершены с февраля по апрель 2021 года. Задержали уральца в 2022 году: он сразу сознался в двух эпизодах, а потом еще в четырех.
По совокупности преступлений суд на 18 лет отправил растлителя в колонию строгого режима.
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Вот были же времена "Сибирских мышек": личная фотосъёмка, оплата и родители были не против.
18:49:29 15-11-2023
До дзюбил
20:06:37 15-11-2023
Подобных тварей в человеческом обличье необходимо изолировать от общества пожизненно.
09:32:38 16-11-2023
Гость (20:06:37 15-11-2023) Подобных тварей в человеческом обличье необходимо изолироват... Так подобным упырям и изоляция не помеха поработает в службе безопасности сбербанка да и что ему мешает продолжать уговаривать, там его искать не будут.