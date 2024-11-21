За том-ямом в TomYumBar. В Барнауле открыли третий ресторан известной сети
Это пока самое большое заведение франшизы в городе
21 ноября 2024, 15:20, ИА Амител erid: LjN8KMW7g
Вам поострее? Еще несколько лет назад жители Барнаула могли наслаждаться паназиатской кухней только на курортах. Сегодня даже в провинциальной столице можно вкусно поесть любимого многим том-яма. Тем более теперь, когда в городе открыли уже третий ресторан международной сети TomYumBar (ТомЯмБар), где об этом остро-сладком тайском супе знают ну почти все. И готовят его очень вкусно, по своему авторскому рецепту.
Первый полноформатный ресторан
Третий TomYumBar ул. 65 лет Победы, 20, уже принимает гостей. А в субботу, 23 ноября 2024 года, его откроют в торжественной обстановке: с подарками и праздником для всей семьи.
Это самый большой ресторан сети в городе, его площадь – почти 300 квадратных метров. Здесь с комфортом на семейном обеде, романтическом вечере или во время дружеской встречи разместится до 100 гостей.
Заведение работает в формате "фасткужуал": здесь кормят быстро и вкусно. Ресторан оформлен в современном и лаконичном стиле с нотками тайской культуры и панорамными окнами с двух сторон. Очень уютно, но ничего не будет отвлекать вас от самого главного – потрясающего обеда и ужина. Даже дети, для которых сделали интересную игровую зону.
Такой ресторан в этом новом большом спальном (то есть семейном) районе давно ждали. Заведение уже оценили местные блогеры, многих из которых – молодые мамы, которые живут рядом.
"Пообедать семьей, отметить день рождения, провести приятный вечер – я уверен, что ресторан станет местом притяжения для жителей этого района", – рассказал франчайзи нового TomYumBar Виктор Пуськов.
Вам поострее?
В меню – и традиционные тайские, и разнообразные паназиатские блюда в авторской интерпретации. Все, как и в других TomYumBar.
"Мы строго следим за соблюдением технологии приготовления наших блюд и качеством закупаемого сырья. В какой бы ресторан, в каком бы городе вы ни зашли – везде будет неизменное качество и сервис, которым мы очень гордимся", – рассказала руководитель отдела франчайзинга международной сети TomYumBar Елена Смирнова.
В TomYumBar вкусно все, но главный "экспонат" все годы существования сети – тот самый суп. Он приготовлен на основе классического тайского рецепта, но с адаптацией под вкусовые предпочтения россиян.
"Наша авторская версия супа том-ям завоевала большую популярность. За время работы сети мы приготовили уже более пяти миллионов порций супа", – добавила Елена Смирнова.
Виктор Пуськов добавил, что при приготовлении учитывается каждая деталь, каждый ингредиент, многие из которых рестораны получают в свежем виде напрямую из Таиланда.
"У нас десять вариантов варианта супа, четыре степени остроты. Так что каждый раз, приходя к нам даже только ради том-яма, вы можете попробовать что-то новое", – добавил руководитель ресторана на 65 лет Победы.
Для детей – особое меню в виде раскраски фирменных котиков, которое еще и займут ребенка на время ожидания подачи. А подадут здесь легкий куриный суп рамен, роллы, гёдза, курицу и креветку в темпуре, рисовую кашу на кокосовом и, конечно, очень популярный в соцсетях японский десерт "Танцующий котик" (со вкусом клубники, мяты, шоколада и ванили).
Первый ресторан TomYumBar открыли в 2016 году в Новосибирске. За восемь лет в России и даже за ее пределами запустили уже 36 заведений сети. И сеть продолжает активно развиваться. Летом в Барнауле появился второй ресторан на Взлетной, в ноябре открыли на 65 лет Победы, и уже в декабре в районе Балтийской заработает четвертый ресторан. И тоже большой – даже двухэтажный. И, кстати, тоже с большой детской игровой.
Приходите в новый TomYumBar на выходных, 23 и 24 ноября. Вас ждет не только очень вкусная паназиатская кухня, но и беспроигрышная лотерея** с ценными подарками, развлекательная программа и любимые детские десерты.
Так и что, вам поострее?
TomYumBar
Адреса в Барнауле: 65 лет Победы, 20; Мало-Тобольская, 23; ул. Взлетная, 33, к. 1
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Сайт* TomYumBar ("ТомЯмБар")
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15:31:35 21-11-2024
А почему не в Новомихайловке?
15:55:52 21-11-2024
Настоящего том-яма там и близко никогда не было.
11:09:31 22-11-2024
Цены просто огонь!