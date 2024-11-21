За том-ямом в TomYumBar. В Барнауле открыли третий ресторан известной сети

Это пока самое большое заведение франшизы в городе

21 ноября 2024, 15:20, ИА Амител erid: LjN8KMW7g

Открытие третьего TomYumBar / Фото: Любовь Шеверда

Вам поострее? Еще несколько лет назад жители Барнаула могли наслаждаться паназиатской кухней только на курортах. Сегодня даже в провинциальной столице можно вкусно поесть любимого многим том-яма. Тем более теперь, когда в городе открыли уже третий ресторан международной сети TomYumBar (ТомЯмБар), где об этом остро-сладком тайском супе знают ну почти все. И готовят его очень вкусно, по своему авторскому рецепту.

Первый полноформатный ресторан

Третий TomYumBar ул. 65 лет Победы, 20, уже принимает гостей. А в субботу, 23 ноября 2024 года, его откроют в торжественной обстановке: с подарками и праздником для всей семьи.

Это самый большой ресторан сети в городе, его площадь – почти 300 квадратных метров. Здесь с комфортом на семейном обеде, романтическом вечере или во время дружеской встречи разместится до 100 гостей.

Заведение работает в формате "фасткужуал": здесь кормят быстро и вкусно. Ресторан оформлен в современном и лаконичном стиле с нотками тайской культуры и панорамными окнами с двух сторон. Очень уютно, но ничего не будет отвлекать вас от самого главного – потрясающего обеда и ужина. Даже дети, для которых сделали интересную игровую зону.

Такой ресторан в этом новом большом спальном (то есть семейном) районе давно ждали. Заведение уже оценили местные блогеры, многих из которых – молодые мамы, которые живут рядом.

"Пообедать семьей, отметить день рождения, провести приятный вечер – я уверен, что ресторан станет местом притяжения для жителей этого района", – рассказал франчайзи нового TomYumBar Виктор Пуськов.

Открытие третьего TomYumBar / Фото: Любовь Шеверда

Вам поострее?

В меню – и традиционные тайские, и разнообразные паназиатские блюда в авторской интерпретации. Все, как и в других TomYumBar.

"Мы строго следим за соблюдением технологии приготовления наших блюд и качеством закупаемого сырья. В какой бы ресторан, в каком бы городе вы ни зашли – везде будет неизменное качество и сервис, которым мы очень гордимся", – рассказала руководитель отдела франчайзинга международной сети TomYumBar Елена Смирнова.

В TomYumBar вкусно все, но главный "экспонат" все годы существования сети – тот самый суп. Он приготовлен на основе классического тайского рецепта, но с адаптацией под вкусовые предпочтения россиян.

"Наша авторская версия супа том-ям завоевала большую популярность. За время работы сети мы приготовили уже более пяти миллионов порций супа", – добавила Елена Смирнова.

Виктор Пуськов добавил, что при приготовлении учитывается каждая деталь, каждый ингредиент, многие из которых рестораны получают в свежем виде напрямую из Таиланда.

"У нас десять вариантов варианта супа, четыре степени остроты. Так что каждый раз, приходя к нам даже только ради том-яма, вы можете попробовать что-то новое", – добавил руководитель ресторана на 65 лет Победы.

Для детей – особое меню в виде раскраски фирменных котиков, которое еще и займут ребенка на время ожидания подачи. А подадут здесь легкий куриный суп рамен, роллы, гёдза, курицу и креветку в темпуре, рисовую кашу на кокосовом и, конечно, очень популярный в соцсетях японский десерт "Танцующий котик" (со вкусом клубники, мяты, шоколада и ванили).

Первый ресторан TomYumBar открыли в 2016 году в Новосибирске. За восемь лет в России и даже за ее пределами запустили уже 36 заведений сети. И сеть продолжает активно развиваться. Летом в Барнауле появился второй ресторан на Взлетной, в ноябре открыли на 65 лет Победы, и уже в декабре в районе Балтийской заработает четвертый ресторан. И тоже большой – даже двухэтажный. И, кстати, тоже с большой детской игровой.

Приходите в новый TomYumBar на выходных, 23 и 24 ноября. Вас ждет не только очень вкусная паназиатская кухня, но и беспроигрышная лотерея** с ценными подарками, развлекательная программа и любимые детские десерты.

Так и что, вам поострее?

TomYumBar

Адреса в Барнауле: 65 лет Победы, 20​; Мало-Тобольская, 23; ул. Взлетная, 33, к. 1 ​

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