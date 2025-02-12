Закон об индексации военных пенсий одобрила Госдума в первом чтении

Предположительно, военные пенсионеры смогут получить повышенные выплаты уже с 1 марта 2025 года

12 февраля 2025, 13:50, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Госдума единогласно одобрила законопроект об индексации пенсий военным на уровень фактической инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Законопроект ранее внесло в Госдуму правительство РФ. Военные пенсии предлагали проиндексировать на 9,5% с 1 января 2025 года.

Инициаторы подчеркнули, что увеличение пенсий военнослужащих позволит компенсировать рост цен и поддержать уровень их доходов.

При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял, что повышенные военные пенсии россияне смогут получать уже с 1 марта.

"Мы стараться будем, чтобы уже с 1 марта наши военные пенсионеры получили пенсию с перерасчетом на 9,5%", – процитировал Картаполова ТАСС.

Вместе с ними также выдадут доплаты по повышенным пенсиям за январь и февраль 2025 года.