Законопроект о стипендии не ниже МРОТ внесли в Госдуму

Осенью 2023 года размер стипендии составит 1825 рублей в месяц

21 августа 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий минимальный размер стипендий для обучающихся очно на уровне МРОТ, сообщает РИА Новости.

Напомним, с 1 января 2024 года МРОТ может составить 19 242 рубля. Такое повышение на 18,5% поддержала трехсторонняя комиссия.

Для сравнения: как отметили авторы документа, осенью 2023 года размер стипендии составит 1825 рублей в месяц. При этом студенты могут получать повышенные стипендии - президента и правительства, а также именные.

"Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет ассигнований федерального бюджета с 2024 года правительство РФ будет определять с учетом предусмотренных законопроектом требований", - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, еще в 2020 году сообщали о том, что стипендии в России могут вырасти до уровня МРОТ.