Температура уже не превысит отметку в 20 градусов

29 августа 2024, 13:48, ИА Амител

Похолодание / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае на День знаний прогнозируют снижение температуры, рассказал "Парламентской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что заметное снижение температуры ожидается в густонаселенных районах Урала и Сибири: в Свердловской, Челябинской, Курганской, Томской, Новосибирской областях, а также в Алтайском крае.

"В начале сентября в этих регионах температура понизится на 5-7 градусов и уже не превысит отметку в 20 градусов. В среднем там прогнозируется 14-19 градусов", – подчеркнул Вильфанд.

Он также отметил, что говорить о бабьем лете пока еще рано, поскольку уверенно спрогнозировать начало этого "сезона" можно лишь за два-три дня до его начала.

Ранее в алтайском Гидрометцентре рассказали amic.ru, какая погода будет в крае в День города и в День знаний.