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Zara, Bershka и Stradivarius готовятся к возвращению в Россию

Бренды хотят вернуться в страну сразу же, как только изменится политическая ситуация

15 февраля 2025, 22:35, ИА Амител

Фото: Highlight ID / unsplash.com
Фото: Highlight ID / unsplash.com

Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие иностранные бренды одежды готовятся к возвращению в Россию, пишет Mash.

Сразу несколько источников рассказали изданию, что массмаркеты активно изучают ситуацию на рынке, чтобы в случае изменения политической ситуации "оперативно ворваться в Россию".

В Союзе торговых центров рассказали, что в случае возвращения бренды займут прежние площадки, где сейчас открыты их аналоги, которым не удалось заменить ушедшие магазины из-за крайне низкого спроса.

В 2024 году РФ уменьшила закупки одежды из Турции. Особенно заметно снизились объемы импорта верхней одежды и трикотажных изделий. 

Россия бизнес

Комментарии 5

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Шинник

22:48:05 15-02-2025

Zara ?
Ты кто такой, давай до свидания...

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Гость

01:46:08 16-02-2025

Ушли так ушли.

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Гость

14:56:25 16-02-2025

Гость (01:46:08 16-02-2025) Ушли так ушли....
Рынок на Космонавтов - наше все!

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Гость

13:49:38 16-02-2025

И до того как ушли туда не ходил, и сейчас мне никакого профита с их возвращения.

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Musik

10:08:29 17-02-2025

может интел подкупим? пока он на дне, а?
в хозяйстве пригодица.

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