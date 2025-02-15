Zara, Bershka и Stradivarius готовятся к возвращению в Россию

Бренды хотят вернуться в страну сразу же, как только изменится политическая ситуация

15 февраля 2025, 22:35, ИА Амител

Фото: Highlight ID / unsplash.com

Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие иностранные бренды одежды готовятся к возвращению в Россию, пишет Mash.

Сразу несколько источников рассказали изданию, что массмаркеты активно изучают ситуацию на рынке, чтобы в случае изменения политической ситуации "оперативно ворваться в Россию".

В Союзе торговых центров рассказали, что в случае возвращения бренды займут прежние площадки, где сейчас открыты их аналоги, которым не удалось заменить ушедшие магазины из-за крайне низкого спроса.

В 2024 году РФ уменьшила закупки одежды из Турции. Особенно заметно снизились объемы импорта верхней одежды и трикотажных изделий.