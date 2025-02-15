Zara, Bershka и Stradivarius готовятся к возвращению в Россию
Бренды хотят вернуться в страну сразу же, как только изменится политическая ситуация
15 февраля 2025, 22:35, ИА Амител
Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие иностранные бренды одежды готовятся к возвращению в Россию, пишет Mash.
Сразу несколько источников рассказали изданию, что массмаркеты активно изучают ситуацию на рынке, чтобы в случае изменения политической ситуации "оперативно ворваться в Россию".
В Союзе торговых центров рассказали, что в случае возвращения бренды займут прежние площадки, где сейчас открыты их аналоги, которым не удалось заменить ушедшие магазины из-за крайне низкого спроса.
В 2024 году РФ уменьшила закупки одежды из Турции. Особенно заметно снизились объемы импорта верхней одежды и трикотажных изделий.
22:48:05 15-02-2025
Zara ?
Ты кто такой, давай до свидания...
01:46:08 16-02-2025
Ушли так ушли.
14:56:25 16-02-2025
Гость (01:46:08 16-02-2025) Ушли так ушли....
Рынок на Космонавтов - наше все!
13:49:38 16-02-2025
И до того как ушли туда не ходил, и сейчас мне никакого профита с их возвращения.
10:08:29 17-02-2025
может интел подкупим? пока он на дне, а?
в хозяйстве пригодица.