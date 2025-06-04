Теперь местные власти смогут отличать заброшенные наделы от освоенных и официально изымать участки

04 июня 2025, 11:30, ИА Амител

Заброшенная дача / Изображение сгенерировано: DALL-E

Перечень признаков, по которым земельный участок могут признать неосвоенным, утвердили в России. И распространяться они будут не только на земли в черте населенных пунктов, но и в СНТ. Постановление, которое опубликовали на официальном портале правовой информации, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Правда ли, что теперь неухоженные, заросшие и неосвоенные участки у собственников будут изымать, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что такое неосвоенный участок?

Неосвоенным считается участок, который не используется по назначению – либо он находится в запущенном состоянии, либо на нем за несколько лет так и не началось запланированное строительство. Речь идет о землях, расположенных в границах населенных пунктов, садовых товариществах, и огородных участках. Власти считают, что такие территории портят облик городов и сел, тормозят развитие инфраструктуры. Новые правила позволяют законно изымать такие участки, если владелец не соблюдает установленные требования.

Какие признаки могут указывать на то, что участок не используется?

Список критериев неосвоенной земли утвердили официально. Эти критерии станут основанием для изъятия участков. В их числе:

более 50% площади занято мусором или строительными отходами и собственник не убрал этот хлам в течение года со дня выявления;

на земле, предназначенной для строительства, в течение пяти лет так и не появилось построенное и оформленное здание, сооружение (если не установлен иной срок, например, разрешением на строительство);

на земельных участках под ИЖС строительство индивидуального жилого дома и регистрации права на него не проведено в течение семи лет;

если на участке есть постройки, но они частично разрушены – например, осыпалась крыша, обвалились стены;

если больше половины площади садовых и приусадебных участков в течение года зарастает травой выше метра, деревьями и кустами, которые не являются предметами благоустройства и озеленения.

А кто теперь будет проверять состояние участков?

Этим займутся специалисты Росреестра и представители местных администраций. Новые правила дают им четкие ориентиры, что именно считать нарушением. Плановые и внеплановые выезды, фотофиксация и акты осмотра позволят установить, есть ли повод для вмешательства.

"На основе утвержденных признаков инспекторы органов контроля (надзора) в ходе проверок смогут сделать вывод, используется участок или нет. Это позволит исключить риски применения оценочных суждений инспектора и коррупционных проявлений", – цитирует статс-секретаря – заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого РБК.

Что грозит владельцам запущенных и брошенных участков?

Если нарушение подтвердится, собственнику направят предписание устранить проблемы. Владельцу дадут время для исправления ситуации – минимум три года на освоение земли, затем еще два года (или семь лет для ИЖС) – на строительство и оформление прав.

Если собственник не отреагирует, то после этого через суд будет инициирована процедура изъятия.

Когда вступают в силу новые правила?

Постановление правительства с перечнем признаков неиспользования участков начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Но федеральный закон № 307, который регулирует общие нормы освоения, действует уже с 1 марта.

Зачем вообще вводят такие новшества?

Цель – навести порядок с землей внутри населенных пунктов. Запущенные участки часто портят вид улиц, зарастают мусором и становятся опасными. Как ранее отмечала amic.ru заместитель руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Саулина, к ним поступает много жалоб на брошенные территории.

"К нам поступает много обращений от граждан, которые жалуются на брошенные земельные участки. Они зарастают, возникает угроза возгорания и, как следствие, причинение ущерба имуществу соседей. Кроме того, на смежные участки летят семена сорной растительности, в том числе опасного борщевика", – отмечала Елена Саулина.

Власти надеются, что новые нормы помогут стимулировать владельцев активнее заниматься своими территориями, а также улучшить условия для строительства жилья и благоустройства городов.

Если вы владеете участком – самое время посмотреть на него свежим взглядом. Возможно, это избавит вас от серьезных проблем в будущем.