Заросшие и брошенные участки начнут изымать. За что дачников могут лишить земли
Теперь местные власти смогут отличать заброшенные наделы от освоенных и официально изымать участки
04 июня 2025, 11:30, ИА Амител
Перечень признаков, по которым земельный участок могут признать неосвоенным, утвердили в России. И распространяться они будут не только на земли в черте населенных пунктов, но и в СНТ. Постановление, которое опубликовали на официальном портале правовой информации, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Правда ли, что теперь неухоженные, заросшие и неосвоенные участки у собственников будут изымать, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Что такое неосвоенный участок?
Неосвоенным считается участок, который не используется по назначению – либо он находится в запущенном состоянии, либо на нем за несколько лет так и не началось запланированное строительство. Речь идет о землях, расположенных в границах населенных пунктов, садовых товариществах, и огородных участках. Власти считают, что такие территории портят облик городов и сел, тормозят развитие инфраструктуры. Новые правила позволяют законно изымать такие участки, если владелец не соблюдает установленные требования.
Какие признаки могут указывать на то, что участок не используется?
Список критериев неосвоенной земли утвердили официально. Эти критерии станут основанием для изъятия участков. В их числе:
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более 50% площади занято мусором или строительными отходами и собственник не убрал этот хлам в течение года со дня выявления;
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на земле, предназначенной для строительства, в течение пяти лет так и не появилось построенное и оформленное здание, сооружение (если не установлен иной срок, например, разрешением на строительство);
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на земельных участках под ИЖС строительство индивидуального жилого дома и регистрации права на него не проведено в течение семи лет;
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если на участке есть постройки, но они частично разрушены – например, осыпалась крыша, обвалились стены;
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если больше половины площади садовых и приусадебных участков в течение года зарастает травой выше метра, деревьями и кустами, которые не являются предметами благоустройства и озеленения.
А кто теперь будет проверять состояние участков?
Этим займутся специалисты Росреестра и представители местных администраций. Новые правила дают им четкие ориентиры, что именно считать нарушением. Плановые и внеплановые выезды, фотофиксация и акты осмотра позволят установить, есть ли повод для вмешательства.
"На основе утвержденных признаков инспекторы органов контроля (надзора) в ходе проверок смогут сделать вывод, используется участок или нет. Это позволит исключить риски применения оценочных суждений инспектора и коррупционных проявлений", – цитирует статс-секретаря – заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого РБК.
Что грозит владельцам запущенных и брошенных участков?
Если нарушение подтвердится, собственнику направят предписание устранить проблемы. Владельцу дадут время для исправления ситуации – минимум три года на освоение земли, затем еще два года (или семь лет для ИЖС) – на строительство и оформление прав.
Если собственник не отреагирует, то после этого через суд будет инициирована процедура изъятия.
Когда вступают в силу новые правила?
Постановление правительства с перечнем признаков неиспользования участков начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Но федеральный закон № 307, который регулирует общие нормы освоения, действует уже с 1 марта.
Зачем вообще вводят такие новшества?
Цель – навести порядок с землей внутри населенных пунктов. Запущенные участки часто портят вид улиц, зарастают мусором и становятся опасными. Как ранее отмечала amic.ru заместитель руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Саулина, к ним поступает много жалоб на брошенные территории.
"К нам поступает много обращений от граждан, которые жалуются на брошенные земельные участки. Они зарастают, возникает угроза возгорания и, как следствие, причинение ущерба имуществу соседей. Кроме того, на смежные участки летят семена сорной растительности, в том числе опасного борщевика", – отмечала Елена Саулина.
Власти надеются, что новые нормы помогут стимулировать владельцев активнее заниматься своими территориями, а также улучшить условия для строительства жилья и благоустройства городов.
Если вы владеете участком – самое время посмотреть на него свежим взглядом. Возможно, это избавит вас от серьезных проблем в будущем.
11:34:14 04-06-2025
давно пора.
12:24:51 04-06-2025
Musik (11:34:14 04-06-2025) давно пора....
Ничего не изменилось, эта норма существовала всегда. Кто хотел, тот занимался этим. Мы в начале 00-х изъяли около 1500 неосвоенных земельных участков, основываясь на Постановление Барнаульской Городской Думы. Просто заниматься этим нужно. И не на коррупционной основе, а на здравом смысле. В нашем случае, участки были выделены в начале 90-х между работниками наших заводов, КХВ, ХБК, ТРАНСМАШ, КОТЕЛЬНЫЙ и др. К началу 00-х в кварталах построились директор, гл. инженер, гл. бух., начальник цеха. В итоге в квартале 1-2 дома, между которыми 100-300 метров. А работники заводов, в лучшем случае, осилили котлован. Половина заводов, которые и должны были финансировать строительство коммуникаций, перестали существовать, остальные просто отказались от обязательств. После изъятия и перераспределения участков, сейчас два поселка, но проблемы нажитые тогда, до сих пор приходится решать. Если поехать по сёлам, то половина сел уже полузаброшены и смысла заниматься изъятием там нет. То же самое в садоводствах, за исключением тех, которые удачно расположены в городе. Если основа принятого решения коррупционная составляющая, то есть изъять нужные земельные участки для нужных людей, то выглядеть это будет как точечная застройка, а не нормальная планировка.
12:56:32 04-06-2025
Гость (12:24:51 04-06-2025) А работники заводов, в лучшем случае, осилили котлован.... А ты не думал почему так? Может быть работникам надо платить достойную зарплату, чтобы у них были деньги построиться? Сами довели народ до нищеты, а теперь ещё и землю у них забирают. Сталина на вас нет, он бы разобрался кто виноват и кого на подвал.
13:42:58 04-06-2025
8 (12:56:32 04-06-2025) А ты не думал почему так? Может быть работникам надо платить...
Ну, почему же не думал. Я прекрасно знаю почему у рабочих не было средств строиться. После перераспределения земельных участков, построились в основном то же рабочие, и это было совсем не при Сталине. А при Сталине, жители сёл, которых было более 80% по стране, даже не имели паспортов и работали за трудодни, как рабы. Если были не согласны, то расстреливали.
15:11:01 04-06-2025
Гость (12:24:51 04-06-2025) Ничего не изменилось, эта норма существовала всегда. Кто... Вы в начале 00-х изъяли землю у рабочих, которым хватило только на котлован, а дома построили начальники и бухгалтера. Вопросов нет.
16:59:17 04-06-2025
Гость (15:11:01 04-06-2025) Вы в начале 00-х изъяли землю у рабочих, которым хватило тол...
Вы ошибаетесь. Разные люди были, у которых изымали участки. В том числе, действующие тогда губернатор и мэр.
12:30:36 04-06-2025
Musik (11:34:14 04-06-2025) давно пора.... О, минусуют! Сразу ясно кто - те, кто плевать хотел на всех. Они же и мусор бросают у подъездов, потому что им "западло" до мусорки дойти, и музыку ночью слушают на всю. Короче, сейчас по минусам и посчитаем, сколько у нас паразитов общества.
12:21:31 04-06-2025
Коррупция счас развернется.
13:04:49 04-06-2025
Гость (12:21:31 04-06-2025) Коррупция счас развернется. ... земля должна быть в обороте, приносить пользу тому кто на ней работает.
страна огромная по территории - а использовать проблема. не говоря уж в благо.
своя земля - шанс быть хот в чем-то независимым.
именно потому и земельный вопрос (и собственности) - первейший.
декрет о земле - ВИЛенин не дурак был, ой не дурак.
17:05:16 04-06-2025
Musik (13:04:49 04-06-2025) земля должна быть в обороте, приносить пользу тому кто на не... Ваш "Ленин" был не дурак, да. Однако порядочным, да и просто честным человеком он тоже не был.
12:43:51 04-06-2025
В СНТ "Алтайский садовод" много заброшенных участков. Заросли бурьяном и кленами. Проверьте.
12:51:09 04-06-2025
Ну в принципе дело верное. Очень много заброшек. Стоят десятилетиями никому не нужные участки что в СНТ, что в ИЖС и других территориях. Не нужен - продай...
12:54:06 04-06-2025
Выделенные в Бельмесёво участки многодетных уже более десяти лет зарастают травой, так как Администрация по решению суда не построила там дороги, инженерные коммуникации, не провела воду, газ и т.п. И теперь государство, не выполнив что положено по решению суда, будет изымать у многодетных выданные ранее участки по причине неосвоенности, хотя сами не выполнили свою часть по проведению инженерных коммуникаций? Это что за Зазеркалье такое?
13:05:48 04-06-2025
0+ (12:54:06 04-06-2025) Выделенные в Бельмесёво участки многодетных уже более десяти... потомучто руки надо приложить. не надеяться на халяву.
13:14:53 04-06-2025
"...такие территории портят облик городов и сел, тормозят развитие инфраструктуры...🤣
Так вот кто в этом виноват!
🤣
14:48:15 04-06-2025
Кхм... (13:14:53 04-06-2025) "...такие территории портят облик городов и сел, тормозят ра... А кто у нас гарант?
14:00:02 04-06-2025
И кто будет на этих землях порядок наводить?, Председатель СНТ? Так в нашем СНТ половина заброшек, отдают бесплатно так никто не берёт. Чем улучшится - то?
14:16:35 04-06-2025
И будут со временем там многоэтажки.
18:02:42 04-06-2025
Изымут те участки которые можно продать и навариться