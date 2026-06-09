Заряд бодрости. Спартакиада Барнаульской горэлектросети прошла в столице Алтайского края

Около 200 сотрудников энергокомпаний и членов их семей собрались на спортивной базе "Локомотив"

09 июня 2026, 07:10, ИА Амител

Спартакиада БГЭС, БСК и РСК / Фото: пресс-служба БГЭС, Екатерина Смолихина / amic.ru

6 июня спортивная база "Локомотив" стала местом встречи энергетиков Барнаула, которые соревновались в ловкости и силе. Спартакиада собрала около 200 сотрудников компаний и членов их семей. Пока участники боролись за победу на площадках, с трибун их поддерживали коллеги, дети и внуки.

За звание сильнейшей сражались четыре команды: "Легион", "Сбыт и точка", "Позитив" и "Энергия". В программу соревнований вошли парковый волейбол, мини-футбол, гиревой спорт, эстафета и перетягивание каната. Дополнительным испытанием для участников стала жара: воздух прогрелся до +34 градусов. Несмотря на это, спортсмены с энтузиазмом боролись за звание самых ловких и сильных.

"Легион" занял первое место

Победителем общекомандного зачета стал "Легион", который возглавил начальник участка технического аудита СТА Роман Кукла. Команда показала лучшие результаты в эстафете и перетягивании каната, заняла вторые места в гиревом спорте и волейболе, а также стала третьей в мини-футболе. По итогам всех соревнований "Легион" набрал девять очков.

«Организация праздника поражает своим масштабом, хотя я участвую впервые. Мы пришли всей семьей, и для жены с маленьким сыном тоже нашлось много интересных занятий. Атмосфера заряжает позитивом с первых минут. Пока болел за своих на футбольном матче, чуть не сорвал голос. Наши ребята отдали все силы ради победы!» — рассказал участник команды, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи второго сетевого района Александр Букалов.

Серебро завоевала команда "Сбыт и точка"

Второе место заняла команда "Сбыт и точка". Ее капитаном выступил начальник управления по работе на рынках электроэнергии Максим Федяев.

Спортсмены одержали победу в турнире по волейболу, стали вторыми в перетягивании каната и эстафете, третьими — в гиревом спорте и четвертыми — в мини-футболе. Итоговый результат команды составил 12 очков.

«Наша команда великолепно сыграла в мини-футбол. Нам удалось на полную мощь прочувствовать сумасшедший темп игры! Да, погода устроила проверку на прочность, но футбольный матч все равно получился блестящим. И пусть команда "Сбыт и точка" в этот раз заняла последнее место в соревнованиях по футболу, мы получили огромное удовольствие от процесса. Очень хочется, чтобы к нашему движению подключалось больше молодежи. Ждем новых молодых участников, которые будут показывать отличные результаты!» — поделился начальник отдела технического аудита Денис Ульянов.

"Энергия" поднялась на третью ступень пьедестала

Бронзовым призером стала команда "Энергия" под руководством инженера отдела материально-технического снабжения Андрея Кузнецова.

Участники завоевали первое место в гиревом спорте и второе — в мини-футболе. В парковом волейболе, эстафете и перетягивании каната команда стала третьей.

"Энергия" набрала столько же очков, сколько и "Сбыт и точка", — 12. Однако в борьбе за второе место она уступила соперникам по количеству побед в отдельных видах спорта.

«Мы все здесь офисные работники, но сегодня каждый показал характер! Да, это непрофессиональный спорт, но как же круто было видеть, как коллеги преодолевают себя и бьются до конца. Спартакиада — это идеальный шанс отдохнуть душой, поймать море позитива и зарядиться бешеной энергией. Погода прекрасная, а сам формат праздника просто класс: все четко и очень здорово!» — отметил Андрей Кузнецов.

Команда "Позитив" стала четвертой

Почетное четвертое место заняла команда "Позитив", которую возглавил начальник отдела интеллектуальных систем учета Роман Воронков.

Спортсмены выиграли напряженный турнир по мини-футболу. В остальных дисциплинах команда заняла четвертые места. В итоговой таблице "Позитив" набрал 17 очков.

«Спартакиада прошла просто супер, и погода, и настроение у всех — на десять из десяти! Огромное спасибо организаторам за то, что грамотно развели все виды спорта по времени и площадкам. Благодаря этому мы успели и за коллег горячо поболеть, и сами активно поучаствовать в соревнованиях!» — рассказала участница команды, главный бухгалтер Елена Борзенко.

Определились участники Спартакиады энергетиков Алтая

В рамках праздника также состоялся отборочный турнир по спортивному метанию ножей. Его участники боролись за право выступить на Спартакиаде энергетиков Алтая — 2026.

Первые места заняли руководитель отдела по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности управления по работе на рынках электроэнергии Артур Халилов и главный бухгалтер Елена Борзенко. Они представят команду АО "Барнаульская горэлектросеть" на краевых соревнованиях.