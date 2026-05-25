Глава Барнаульской горэлектросети стал "Директором года" на Алтае

Сергей Кабаев возглавляет Барнаульскую горэлектросеть с 2022 года

25 мая 2026, 18:35, ИА Амител

Генеральный директор "Барнаульской горэлектросети" Сергей Кабаев с наградой

Генеральный директор Барнаульской горэлектросети Сергей Кабаев стал одним из победителей регионального конкурса "Директор года — 2025. Алтайский край". Руководитель получил золотую медаль в категории "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". Итоги ежегодного конкурса подвели в Алтайском крае. В 2025 году лауреатами стали 40 руководителей предприятий и организаций региона.

Экспертное жюри оценивало результаты работы компаний сразу по нескольким направлениям. Среди критериев были производственно-экономические показатели, инвестиционная и инновационная активность, кадровая политика и условия труда для сотрудников.

Сергей Кабаев возглавляет "Барнаульскую горэлектросеть" с 2022 года. За это время в компании продолжилась работа по цифровизации сервисов и модернизации клиентского обслуживания.

Фото предоставлено пресс-службой БГЭС

Ранее БГЭС уже становилась лауреатом и дипломантом различных профессиональных и отраслевых конкурсов, связанных с качеством услуг и организацией работы с персоналом.

Конкурс "Директор года — 2025. Алтайский край" ежегодно проводится среди руководителей предприятий региона. Его организаторами выступают отраслевые объединения и деловые сообщества края.