Застройщик рассказал, как идет строительство премиального комплекса "Сахаров Парк"

Проект реализуют по графику

13 мая 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFGDpUD7

Строительство "Сахаров Парка" / Фото: предоставлено застройщиком

В мае строительство резиденций "Сахаров Парк" в Барнауле продолжают по графику. Проект последовательно движется от конструктивных этапов к оформлению фасадов и созданию инженерной инфраструктуры. Это будет комплекс из трех 16-этажных Башен, соединенных трехэтажными Секциями, где разместят как жилые, так и коммерческие помещения, а также зоны для прогулок и отдыха.

Башни

На второй Башне продолжают работы по утеплению и облицовке фасада керамическим кирпичом. Параллельно ведут монтаж внутренних инженерных систем, включая вентиляцию, отопление, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также систему водяного пожаротушения, электрооборудование и освещение. Продолжают установку светопрозрачных конструкций.

На Башне №3 строители завершили монолитные работы и приступили к облицовке фасада и возведению наружных и внутренних кирпичных стен. Параллельно монтируют системы вентиляции.

Строительство "Сахаров Парка" / Фото: предоставлено застройщиком

Парковка и Секции

В подземном паркинге продолжают бетонную заливку, гидроизоляцию и утепление наружных стен подземной части.

На Секции №1 идут монолитные работы на уровне первого этажа. На второй — завершают бетонирование и сосредотачиваются на установке лестничного узла для выхода на кровлю и устройстве парапетов.

На Секции №3 укладывают перекрытия тренажерного зала.

"Сахаров Парк" стал первым проектом на Алтае, получившим подтверждение высокого уровня в федеральной системе сертификации жилой недвижимости Urban Grade ("Урбан Грейд"). Резиденциям проекта присвоили наивысший, платиновый статус. Эксперты оценивали более 350 параметров, включая архитектуру, благоустройство, инфраструктуру, паркинг, инженерию и уровень комфорта будущего жилого комплекса. Сертификат Urban подтверждает, что проект соответствует строгим стандартам премиального сегмента.

Ознакомиться с проектом подробнее можно в центре продаж.

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"

Адрес: Социалистический пр., 109

График работы: пн-пт — с 9:00-18:00, сб-вс — по договоренности

Тел.: +7 (3852) 570-777

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ИП Андреева Елена Александровна

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