Продуманные решения. Независимые эксперты оценили паркинг и инженерию в "Сахаров Парке"

Резиденции получили высокую оценку по федеральной системе сертификации

27 апреля 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFJYKpmF

Рендер резиденций "Сахаров Парка" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

В сегменте премиальной недвижимости истинный уровень проекта определяют не только архитектура, расположение и визуальная эстетика. Куда важнее то, как дом работает в повседневной жизни — насколько деликатно он снимает бытовую нагрузку, экономит время, оберегает приватность и создает ощущение безусловного комфорта. Резиденции "Сахаров Парк" в центре Барнаула на этот запрос уверенно отвечают — проект получил наивысшую сертификацию по системе Urban Grade ("Урбан Грейд"). Эксперты оценивали более 300 параметров, в том числе два принципиально важных блоках — "Паркинг" и "Инженерия". А в целом проект удостоен наивысшего платинового статуса.

Паркинг как часть привилегии

Для премиального проекта паркинг — это важная часть жизненного сценария, связанная с комфортом, безопасностью и логистикой. В системе Urban Grade ("Урбан Грейд") блок, посвященный парковке и мобильности, рассматривает не только наличие машино-мест, но и удобство въезда и выезда, понятную навигацию, организацию пространства, доступ в жилую часть дома, инженерные решения и дополнительные сервисы.

В "Сахаров Парке" именно этот блок получил максимальные 100 баллов. Эксперты отдельно отметили наличие подземного паркинга с лифтом, его продуманное зонирование, уровень технического исполнения и сервисную составляющую. Для жителей предусмотрено 273 машино-места на 210 квартир. Иначе говоря, на одну резиденцию приходится 1,3 машино-места. Это показатель, который говорит не только о статусе, но и о свободе повседневного выбора: второй автомобиль в семье, визиты гостей, гибкий ритм жизни — все это не требует компромиссов.

Особую ценность приобретает сама логика пользования пространством. Возвращаясь домой вечером, резидент не тратит силы на поиск свободного места, не зависит от погоды, не проходит лишний путь с детьми, чемоданами или покупками. Автомобиль оказывается в защищенном закрытом контуре, а путь от паркинга до квартиры — короткий, понятный и приватный.

Отдельным преимуществом станет автомойка в паркинге. Автомобиль можно привести в порядок, не меняя привычный маршрут и не подстраивая день под внешние сервисы. В премиальной недвижимости именно такие опции и создают подлинное качество жизни — когда инфраструктура работает не формально, а в интересах человека, его времени и личного пространства.

Рендеры паркинга в резиденциях "Сахаров Парка" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Инженерия, которую не видно, но она определяет все

Не менее весомую роль в восприятии дома играет его инженерная основа. В премиальном сегменте технологическое оснащение — это уже не дополнительное преимущество, а обязательный признак высокого класса. Тишина, чистый воздух, стабильность систем, надежность доступа, безопасность, предсказуемость микроклимата — все это складывается в ту внутреннюю состоятельность проекта, которую невозможно имитировать декоративными решениями.

Именно поэтому одним из сильнейших блоков "Сахаров Парка" стала "Инженерия комплекса и техническое оснащение". Эксперты особенно высоко оценили лифтовое оборудование, инженерные системы и контур безопасности.

«Инженерное и техническое оснащение комплекса соответствует актуальным требованиям премиального сегмента и обеспечивает высокий уровень эксплуатационного комфорта, безопасности и надежности. Реализованные решения формируют устойчивые конкурентные преимущества проекта как на этапе реализации, так и в долгосрочной перспективе эксплуатации», — сказано в отчете экспертов.

Проект получил максимальные баллы за типы лифтов (они будут скоростными и бесшумными), отделку кабин и дверей, характеристики производительности, а также варианты доступа и управления. Дополнительно в лестнично-лифтовом узле предусмотрят вибро- и шумоизоляцию, чтобы ничего не вмешивалось в приватную атмосферу жилого пространства.

Акустический комфорт — особая составляющая проекта. В "Сахаров Парке" для перекрытий и наружных стен применяют 25-сантиметровый монолитный железобетон — индекс изоляции воздушного шума с запасом превышает нормативы. Сверху перекрытий будет уложена звукоизоляционная мембрана и дополнительный слой стяжки.

Рендеры лифтов в резиденциях "Сахаров Парка" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Высокую оценку эксперты дали и инженерным системам комплекса: кондиционирование и вентиляция, электроснабжение и электросбережение, водоснабжение и водоотведение, канализация, а также система удаления мусора и снега. Для будущих резидентов это означает не абстрактную "технологичность", а вполне осязаемые преимущества: стабильный микроклимат, надежную работу всех систем, предсказуемый бытовой комфорт в любой сезон и уверенность в доме на годы вперед.

Отдельным достоинством проекта стала система безопасности. Эксперты Urban Grade высоко оценили охрану и охранное телевидение, контроль и управление доступом, домофонию, двор без машин, а также разделение общественной и приватной территории. Для премиальной недвижимости это принципиально важный критерий: здесь грамотно выстроены физические, визуальные и психологические границы.

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик — ООО СЗ "Домстрой-Барнаул22"

