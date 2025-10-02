Часть Ковша, которая останется, углубят – это позволит воде уйти из засыпаемой зоны

02 октября 2025, 15:00, ИА Амител

Барнаульский Ковш / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле для создания искусственного земельного участка площадью около 10 гектаров планируется засыпать территорию от начала Ковша до дома, который возводится по адресу Промышленная, 10. Об этом "Атмосфере" рассказал Алексей Линник, советник гендиректора ГК "Жилищная инициатива", которая будет застраивать территорию.

«Мы не опасаемся, что засыпка части Ковша нарушит биосреду. Перед этим мы провели ряд экспертиз с участием федеральных экологических центров и точно знаем, как это сделать безопасно», – пояснил Линник.

Часть Ковша, которая останется, углубят – это позволит воде уйти из засыпаемой зоны. Возвращение воды предотвратит дренажная система.

«Технологически это абсолютно понятное и реализуемое решение, не вызывающее у нас опасений», – подчеркнул представитель компании-застройщика.

Напомним, на Ковше и прибрежной части острова Побочень планируется построить около 300 тысяч квадратных метров жилья – это примерно 20 домов. Также девелопер намерен обустроить набережную и парковую зону, создать спортивные и культурно-развлекательные объекты. Кроме того, предусматривается возведение двух школ, двух детских садов и четырех гаражных комплексов.

«Город заинтересован в этой засыпке для размещения социальных объектов, так как выкупать землю в центре города для них дорого», – пояснил Алексей Линник.

Полный перечень объектов, которые возведут на месте заводи, представят в проекте планировки многофункционального жилого комплекса. Ожидается, что работы по засыпке акватории Оби стартуют не ранее июня 2026 года, а завершатся – в 2031-м.