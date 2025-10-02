НОВОСТИНедвижимость

Застройщик рассказал, как засыплют Ковш в Барнауле и есть ли в этом опасность

Часть Ковша, которая останется, углубят – это позволит воде уйти из засыпаемой зоны

02 октября 2025, 15:00, ИА Амител

В Барнауле для создания искусственного земельного участка площадью около 10 гектаров планируется засыпать территорию от начала Ковша до дома, который возводится по адресу Промышленная, 10. Об этом "Атмосфере" рассказал Алексей Линник, советник гендиректора ГК "Жилищная инициатива", которая будет застраивать территорию. 

«Мы не опасаемся, что засыпка части Ковша нарушит биосреду. Перед этим мы провели ряд экспертиз с участием федеральных экологических центров и точно знаем, как это сделать безопасно», – пояснил Линник.

Часть Ковша, которая останется, углубят – это позволит воде уйти из засыпаемой зоны. Возвращение воды предотвратит дренажная система.

«Технологически это абсолютно понятное и реализуемое решение, не вызывающее у нас опасений», – подчеркнул представитель компании-застройщика.

Напомним, на Ковше и прибрежной части острова Побочень планируется построить около 300 тысяч квадратных метров жилья – это примерно 20 домов. Также девелопер намерен обустроить набережную и парковую зону, создать спортивные и культурно-развлекательные объекты. Кроме того, предусматривается возведение двух школ, двух детских садов и четырех гаражных комплексов.

«Город заинтересован в этой засыпке для размещения социальных объектов, так как выкупать землю в центре города для них дорого», – пояснил Алексей Линник.

Полный перечень объектов, которые возведут на месте заводи, представят в проекте планировки многофункционального жилого комплекса. Ожидается, что работы по засыпке акватории Оби стартуют не ранее июня 2026 года, а завершатся – в 2031-м.

Комментарии 33

Avatar Picture
хахаха

15:08:11 02-10-2025

"Город заинтересован в этой засыпке для размещения социальных объектов" - отличное решение!
Обитатели близлежащих высотных элиток, которых от пуза кормили рекламными проспектами с чайками, катерами, набережными и яхтами, не вставая с дивана переехали в дешманское гетто на болоте. Мои самые глубокие поздравления. Ещё со стороны Оби берег досыпать и туда высоток натыкать.

  63 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:49 02-10-2025

хахаха (15:08:11 02-10-2025) "Город заинтересован в этой засыпке для размещения социальны...
Действительно, как же можно извратить на словах происходящее! Город в этой части полностью обеспечен социальными объектами, даже в избытке, если не строить человейников. Сколько можно, на новых землях, считай с нуля, ничего человеческого, комфортного ни запроектировать, ни построить не могут. Старый город то же только портить могут.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:09:36 02-10-2025

хахаха (15:08:11 02-10-2025) "Город заинтересован в этой засыпке для размещения социальны... Там на фото видно крошечные домишки,в которых живут простые люди,которые до 2031 будут дышать свежим воздухом,который будет при засыпке ковша)))
Пусть дышат! Пусть смотрят на стройку века!!!Все для благо народа!!!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

15:14:19 02-10-2025

Лучше бы сделали как в Венеции, на лодках к подьезду..

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:29 02-10-2025

Сергей (15:14:19 02-10-2025) Лучше бы сделали как в Венеции, на лодках к подьезду..... Подплываешь к подъезду - а там уже самосвалы щебень сыпят.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:29 02-10-2025

В стране с самой большой территорией нет места для строительства человейников? Обязательно надо уродовать, ломать, громить все подряд, уничтожать историческую память, чтобы возвести свои убогие, без фантазии "дома"? Обязательно надо душу города сломать, извратить, покалечить? И получить в результате безликое однообразие.

  58 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

16:02:11 02-10-2025

Гость (15:15:29 02-10-2025) В стране с самой большой территорией нет места для строитель... А на что они больше способны?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:20 02-10-2025

Гость (15:15:29 02-10-2025) В стране с самой большой территорией нет места для строитель... ну кто тебя держит в Барнауле - едь на просторы, на "Дальневосточный гектар" и прочее. чего вы тут сидите буквы зря сорите

  -44 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:56:45 02-10-2025

Гость (17:52:20 02-10-2025) ну кто тебя держит в Барнауле - едь на просторы, на "Дальнев... А может, туда отчалят чиновники, которые здесь пытаются навести свои порядки, а не жители города?)

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:32:50 03-10-2025

Гость (17:52:20 02-10-2025) ну кто тебя держит в Барнауле - едь на просторы, на "Дальнев... Ты че Линник?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:08 02-10-2025

Запасаемся попкорном. Наши криворучки, даже если им дать точную инструкцию, как сделать "совершенно безопасно", все равно сделают все через одно место.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:23:20 02-10-2025

"Также девелопер намерен обустроить набережную и парковую зону, создать спортивные и культурно-развлекательные объекты."
Обязательно!!! Он ведь уже и плажи на ковше делал и лодочные станции. Правда только протекающая в ста местах автостоянка получилась на Приречной 2а.
"Я Вам сало обещал и еще дам." Ждите...

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:54 02-10-2025

Вот ничего в том что он сказал аномального нет. Ожидаемо

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:27 02-10-2025

Город заинтересован в этой засыпке для размещения социальных объектов, так как выкупать землю в центре города для них дорого», – пояснил Алексей Линник.//////////////////// Ну конечно! Засыпать Обь очень дешево. А потом построить там гаражные кооперативы. Супер!

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Урбаниздко

15:26:09 02-10-2025

"так как выкупать землю в центре города для них дорого" - а на насыпи бесплатно чтоли?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:19 02-10-2025

Урбаниздко (15:26:09 02-10-2025) "так как выкупать землю в центре города для них дорого" - а ... А насыпи они сделают "на отстаньте") Потом эти насыпи поедут, но кого это волнует.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

15:34:26 02-10-2025

Если бы в Москве решили засыпать водоем, местные такую вонь и крик подняли бы. За каждое дерево воюют, хоть и так весь город в парках и рощах. А тут пол водоема ради разтройщика засыпать, только чтобы дороже кв метры продать.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:43 02-10-2025

Елена (15:34:26 02-10-2025) Если бы в Москве решили засыпать водоем, местные такую вонь ... вовсе нет, вы Москвичей не знаете, а туда же. на Патриках черти что творится уже лет 5, а там тока по кухням шушукаются

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:36:30 02-10-2025

Ну а почему бы русло Оби не повернуть подальше от города? Столько землицы можно прирезать дармовой)))

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:21 02-10-2025

ППШариков (15:36:30 02-10-2025) Ну а почему бы русло Оби не повернуть подальше от города? Ст... Я уже предлагал закатать Обь в трубы от Затона до Научного Городка, а сверху построить как можно больше человейников.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Советский человек

15:54:24 02-10-2025

Нас в школе и потом в институте учили, что жилье строят в русле рек только идиоты. Ибо природа циклична и уровень воды в реке Обь обязательно вырастет и смоет на хрен эти элитные застройки. А советские учебники и преподаватели не врали

  46 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

23:48:04 02-10-2025

Советский человек (15:54:24 02-10-2025) Нас в школе и потом в институте учили, что жилье строят в ру... "В русле рек" строят только ихтиандры. "В пойме рек", наверное, дедушко? Ну так открой атлас и посмотри, где построены ВСЕ города в мире. И засунь себе свои совецкие фантазии в портмоне

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:32:53 03-10-2025

Кхм... (23:48:04 02-10-2025) "В русле рек" строят только ихтиандры. "В пойме рек", наверн... Есть такое понятие старые русла рек. Или старицы. Так вот засыпать хотят старое русло реки. Старицу. И не умничать тут!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Борис, ты не прав!

11:41:49 04-10-2025

Гость (09:32:53 03-10-2025) Есть такое понятие старые русла рек. Или старицы. Так вот за... Это залив.
Прочитай профильную литературу, что ли....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:35 02-10-2025

У нас уникальные застройщики: то на месте кладбища и скотомогильника дома возведут, то в болоте...Но больше всего удивляют люди, которые соглашаются там покупать квартиры и жить. Вы не обращали внимание , как в Бийске на берегу Бии в элитный дом на лодках добираются во время паводка.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:26 02-10-2025

Гость (16:42:35 02-10-2025) У нас уникальные застройщики: то на месте кладбища и скотомо... Богатые тоже плачут.
Богатый не равно умный.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:58 02-10-2025

Гость (16:42:35 02-10-2025) У нас уникальные застройщики: то на месте кладбища и скотомо... политех, бассейн и ресторанчик там - на кладбище, Изумрудный - на кладбище. Чо еще то?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:43:38 02-10-2025

А как же нудистский пляж, останется?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:44:47 02-10-2025

Вообще-то многие считают это преступлением перед жителями города. Барнаульцев, кстати, никто не спрашивал, согласны ли они отдать для наживы местных олигархов это общественное достояние. Проверить бы это решение на коррупционную составляющую!!!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

19:07:47 02-10-2025

Отписались все любители "жабовника". Даже те, которые там не были никогда.
🤣

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:06:34 02-10-2025

На этой стройке кто то хорошо "наварится".Застройщики потеряли страх лепят дома то тут то там.Уважаемые земли валом поток пожалуста чем не стройка. Все посносили и тишина ....

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Житель района

12:43:26 03-10-2025

"Город заинтересован в этой засыпке для размещения социальных объектов, так как выкупать землю в центре города для них дорого», – пояснил Алексей Линник Т. е. денежки попадут не тем, а так деньги в песок, песок (концы) в воду, средства кому надо попадут. Ну а жители частного сектора при своих "разбитых корыт" завалюшек. Такая картина вырисовывается.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:21 04-10-2025

Надеюсь, Обь не дура, разберется с этими засыпками и втыканием свай в русло.

  0 Нравится
Ответить
