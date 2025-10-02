Застройщик рассказал, как засыплют Ковш в Барнауле и есть ли в этом опасность
Часть Ковша, которая останется, углубят – это позволит воде уйти из засыпаемой зоны
02 октября 2025, 15:00, ИА Амител
В Барнауле для создания искусственного земельного участка площадью около 10 гектаров планируется засыпать территорию от начала Ковша до дома, который возводится по адресу Промышленная, 10. Об этом "Атмосфере" рассказал Алексей Линник, советник гендиректора ГК "Жилищная инициатива", которая будет застраивать территорию.
«Мы не опасаемся, что засыпка части Ковша нарушит биосреду. Перед этим мы провели ряд экспертиз с участием федеральных экологических центров и точно знаем, как это сделать безопасно», – пояснил Линник.
Часть Ковша, которая останется, углубят – это позволит воде уйти из засыпаемой зоны. Возвращение воды предотвратит дренажная система.
«Технологически это абсолютно понятное и реализуемое решение, не вызывающее у нас опасений», – подчеркнул представитель компании-застройщика.
Напомним, на Ковше и прибрежной части острова Побочень планируется построить около 300 тысяч квадратных метров жилья – это примерно 20 домов. Также девелопер намерен обустроить набережную и парковую зону, создать спортивные и культурно-развлекательные объекты. Кроме того, предусматривается возведение двух школ, двух детских садов и четырех гаражных комплексов.
«Город заинтересован в этой засыпке для размещения социальных объектов, так как выкупать землю в центре города для них дорого», – пояснил Алексей Линник.
Полный перечень объектов, которые возведут на месте заводи, представят в проекте планировки многофункционального жилого комплекса. Ожидается, что работы по засыпке акватории Оби стартуют не ранее июня 2026 года, а завершатся – в 2031-м.
15:08:11 02-10-2025
"Город заинтересован в этой засыпке для размещения социальных объектов" - отличное решение!
Обитатели близлежащих высотных элиток, которых от пуза кормили рекламными проспектами с чайками, катерами, набережными и яхтами, не вставая с дивана переехали в дешманское гетто на болоте. Мои самые глубокие поздравления. Ещё со стороны Оби берег досыпать и туда высоток натыкать.
15:52:49 02-10-2025
хахаха (15:08:11 02-10-2025) "Город заинтересован в этой засыпке для размещения социальны...
Действительно, как же можно извратить на словах происходящее! Город в этой части полностью обеспечен социальными объектами, даже в избытке, если не строить человейников. Сколько можно, на новых землях, считай с нуля, ничего человеческого, комфортного ни запроектировать, ни построить не могут. Старый город то же только портить могут.
21:09:36 02-10-2025
хахаха (15:08:11 02-10-2025) "Город заинтересован в этой засыпке для размещения социальны... Там на фото видно крошечные домишки,в которых живут простые люди,которые до 2031 будут дышать свежим воздухом,который будет при засыпке ковша)))
Пусть дышат! Пусть смотрят на стройку века!!!Все для благо народа!!!
15:14:19 02-10-2025
Лучше бы сделали как в Венеции, на лодках к подьезду..
15:39:29 02-10-2025
Сергей (15:14:19 02-10-2025) Лучше бы сделали как в Венеции, на лодках к подьезду..... Подплываешь к подъезду - а там уже самосвалы щебень сыпят.
15:15:29 02-10-2025
В стране с самой большой территорией нет места для строительства человейников? Обязательно надо уродовать, ломать, громить все подряд, уничтожать историческую память, чтобы возвести свои убогие, без фантазии "дома"? Обязательно надо душу города сломать, извратить, покалечить? И получить в результате безликое однообразие.
16:02:11 02-10-2025
Гость (15:15:29 02-10-2025) В стране с самой большой территорией нет места для строитель... А на что они больше способны?
17:52:20 02-10-2025
Гость (15:15:29 02-10-2025) В стране с самой большой территорией нет места для строитель... ну кто тебя держит в Барнауле - едь на просторы, на "Дальневосточный гектар" и прочее. чего вы тут сидите буквы зря сорите
17:56:45 02-10-2025
Гость (17:52:20 02-10-2025) ну кто тебя держит в Барнауле - едь на просторы, на "Дальнев... А может, туда отчалят чиновники, которые здесь пытаются навести свои порядки, а не жители города?)
08:32:50 03-10-2025
Гость (17:52:20 02-10-2025) ну кто тебя держит в Барнауле - едь на просторы, на "Дальнев... Ты че Линник?
15:23:08 02-10-2025
Запасаемся попкорном. Наши криворучки, даже если им дать точную инструкцию, как сделать "совершенно безопасно", все равно сделают все через одно место.
15:23:20 02-10-2025
"Также девелопер намерен обустроить набережную и парковую зону, создать спортивные и культурно-развлекательные объекты."
Обязательно!!! Он ведь уже и плажи на ковше делал и лодочные станции. Правда только протекающая в ста местах автостоянка получилась на Приречной 2а.
"Я Вам сало обещал и еще дам." Ждите...
15:23:54 02-10-2025
Вот ничего в том что он сказал аномального нет. Ожидаемо
15:25:27 02-10-2025
Город заинтересован в этой засыпке для размещения социальных объектов, так как выкупать землю в центре города для них дорого», – пояснил Алексей Линник.//////////////////// Ну конечно! Засыпать Обь очень дешево. А потом построить там гаражные кооперативы. Супер!
15:26:09 02-10-2025
"так как выкупать землю в центре города для них дорого" - а на насыпи бесплатно чтоли?
15:34:19 02-10-2025
Урбаниздко (15:26:09 02-10-2025) "так как выкупать землю в центре города для них дорого" - а ... А насыпи они сделают "на отстаньте") Потом эти насыпи поедут, но кого это волнует.
15:34:26 02-10-2025
Если бы в Москве решили засыпать водоем, местные такую вонь и крик подняли бы. За каждое дерево воюют, хоть и так весь город в парках и рощах. А тут пол водоема ради разтройщика засыпать, только чтобы дороже кв метры продать.
17:53:43 02-10-2025
Елена (15:34:26 02-10-2025) Если бы в Москве решили засыпать водоем, местные такую вонь ... вовсе нет, вы Москвичей не знаете, а туда же. на Патриках черти что творится уже лет 5, а там тока по кухням шушукаются
15:36:30 02-10-2025
Ну а почему бы русло Оби не повернуть подальше от города? Столько землицы можно прирезать дармовой)))
15:43:21 02-10-2025
ППШариков (15:36:30 02-10-2025) Ну а почему бы русло Оби не повернуть подальше от города? Ст... Я уже предлагал закатать Обь в трубы от Затона до Научного Городка, а сверху построить как можно больше человейников.
15:54:24 02-10-2025
Нас в школе и потом в институте учили, что жилье строят в русле рек только идиоты. Ибо природа циклична и уровень воды в реке Обь обязательно вырастет и смоет на хрен эти элитные застройки. А советские учебники и преподаватели не врали
23:48:04 02-10-2025
Советский человек (15:54:24 02-10-2025) Нас в школе и потом в институте учили, что жилье строят в ру... "В русле рек" строят только ихтиандры. "В пойме рек", наверное, дедушко? Ну так открой атлас и посмотри, где построены ВСЕ города в мире. И засунь себе свои совецкие фантазии в портмоне
09:32:53 03-10-2025
Кхм... (23:48:04 02-10-2025) "В русле рек" строят только ихтиандры. "В пойме рек", наверн... Есть такое понятие старые русла рек. Или старицы. Так вот засыпать хотят старое русло реки. Старицу. И не умничать тут!
11:41:49 04-10-2025
Гость (09:32:53 03-10-2025) Есть такое понятие старые русла рек. Или старицы. Так вот за... Это залив.
Прочитай профильную литературу, что ли....
16:42:35 02-10-2025
У нас уникальные застройщики: то на месте кладбища и скотомогильника дома возведут, то в болоте...Но больше всего удивляют люди, которые соглашаются там покупать квартиры и жить. Вы не обращали внимание , как в Бийске на берегу Бии в элитный дом на лодках добираются во время паводка.
17:31:26 02-10-2025
Гость (16:42:35 02-10-2025) У нас уникальные застройщики: то на месте кладбища и скотомо... Богатые тоже плачут.
Богатый не равно умный.
17:54:58 02-10-2025
Гость (16:42:35 02-10-2025) У нас уникальные застройщики: то на месте кладбища и скотомо... политех, бассейн и ресторанчик там - на кладбище, Изумрудный - на кладбище. Чо еще то?
18:43:38 02-10-2025
А как же нудистский пляж, останется?
18:44:47 02-10-2025
Вообще-то многие считают это преступлением перед жителями города. Барнаульцев, кстати, никто не спрашивал, согласны ли они отдать для наживы местных олигархов это общественное достояние. Проверить бы это решение на коррупционную составляющую!!!
19:07:47 02-10-2025
Отписались все любители "жабовника". Даже те, которые там не были никогда.
🤣
20:06:34 02-10-2025
На этой стройке кто то хорошо "наварится".Застройщики потеряли страх лепят дома то тут то там.Уважаемые земли валом поток пожалуста чем не стройка. Все посносили и тишина ....
12:43:26 03-10-2025
"Город заинтересован в этой засыпке для размещения социальных объектов, так как выкупать землю в центре города для них дорого», – пояснил Алексей Линник Т. е. денежки попадут не тем, а так деньги в песок, песок (концы) в воду, средства кому надо попадут. Ну а жители частного сектора при своих "разбитых корыт" завалюшек. Такая картина вырисовывается.
13:17:21 04-10-2025
Надеюсь, Обь не дура, разберется с этими засыпками и втыканием свай в русло.