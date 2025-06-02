Зеленский анонсировал новый обмен пленными между РФ и Украиной

О формате обмена пока не сообщалось

02 июня 2025, 21:02, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Россия и Украина занимаются подготовкой нового обмена пленными. Как сообщает "Коммерсантъ", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам расширенного саммита "Бухарестской девятки" и стран Северной Европы в Вильнюсе.

"Они обменялись документами через турецкую сторону. И мы готовим новое освобождение пленных", – сказал он.

Напомним, после первого раунда прямых переговоров, который прошел 16 мая в Стамбуле, Россия и Украина объявили о крупнейшем обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу". Обмен военнопленными и мирными гражданами продолжался три дня: с 23 по 25 мая. Последняя фаза обмена прошла 25 мая – обе стороны передали друг другу по 303 человека.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Переговоры продолжались за закрытыми дверями более часа и велись на русском языке. Состав российской делегации остался неизменным с прошлой встречи, а украинской – увеличился до 14 человек.