Зеленский объявил о трехсторонней встрече Украины, США и России в ОАЭ

Переговоры назначены на пятницу, 23 января

22 января 2026, 22:39, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящей трехсторонней встрече с представителями России и США, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах в пятницу, 23 января. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Анонс последовал на фоне активных дипломатических контактов в Давосе. 22 января президент США Дональд Трамп, встречавшийся там с Зеленским, заявил, что переговоры "прошли хорошо", и выразил уверенность в скором урегулировании украинского конфликта, отметив "большой прогресс" в этом процессе.