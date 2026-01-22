НОВОСТИПолитика

Зеленский объявил о трехсторонней встрече Украины, США и России в ОАЭ

Переговоры назначены на пятницу, 23 января

22 января 2026, 22:39, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящей трехсторонней встрече с представителями России и США, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах в пятницу, 23 января. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Анонс последовал на фоне активных дипломатических контактов в Давосе. 22 января президент США Дональд Трамп, встречавшийся там с Зеленским, заявил, что переговоры "прошли хорошо", и выразил уверенность в скором урегулировании украинского конфликта, отметив "большой прогресс" в этом процессе.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

07:29:41 23-01-2026

Хватит Зе называть президентом.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:16:33 23-01-2026

Гость (07:29:41 23-01-2026) Хватит Зе называть президентом.... Его так называет украинское СМИ. Странно, что АМИК пользуется укр. СМИ. Через Ютуб?

  -2 Нравится
Ответить
