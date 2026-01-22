НОВОСТИПолитика

Трамп заявил о готовности условий сделки по Гренландии

Конкретные условия возможных договоренностей американский президент раскрывать не стал

22 января 2026, 07:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте были подготовлены рамки возможной будущей сделки по Гренландии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию американского лидера в Truth Social.

По словам Трампа, переговоры прошли на полях Всемирного экономического форума в Швейцарии и оказались "очень продуктивными".

«Опираясь на очень продуктивную встречу, которую я провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы подготовили рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и, в действительности, всего арктического региона», – написал он.

При этом конкретные условия возможных договоренностей американский президент раскрывать не стал.

Выступление Трампа на форуме в Давосе началось с неожиданной шутки. Он отметил, что рад обращаться не только к друзьям Соединенных Штатов, но и к "нескольким врагам", присутствующим в зале.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться включения Гренландии в состав территорий США. По его мнению, аналогичные интересы к острову проявляют Россия и Китай, и Вашингтон должен этому помешать. На фоне этих заявлений в Дании и Гренландии проходят массовые протесты против возможной покупки острова Соединенными Штатами.

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

"Их можно купить". Зачем Трампу Гренландия и почему его притязания разрушают НАТО

Президент США подготовил пять планов аннексии северного острова, утверждают западные СМИ
НОВОСТИПолитика

США Политика Дональд Трамп

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

13:18:43 22-01-2026

Повезло жителям... Там ещё можно натурализоваться?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

15:36:49 22-01-2026

против возможной покупки острова Соединенными Штатами.. А может Россия потратит из замороженных на покупку Гренландии (они у нас Аляску, мы у них.. )?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров