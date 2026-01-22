Трамп заявил о готовности условий сделки по Гренландии

Конкретные условия возможных договоренностей американский президент раскрывать не стал

22 января 2026, 07:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте были подготовлены рамки возможной будущей сделки по Гренландии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию американского лидера в Truth Social.

По словам Трампа, переговоры прошли на полях Всемирного экономического форума в Швейцарии и оказались "очень продуктивными".

«Опираясь на очень продуктивную встречу, которую я провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы подготовили рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и, в действительности, всего арктического региона», – написал он.

При этом конкретные условия возможных договоренностей американский президент раскрывать не стал.

Выступление Трампа на форуме в Давосе началось с неожиданной шутки. Он отметил, что рад обращаться не только к друзьям Соединенных Штатов, но и к "нескольким врагам", присутствующим в зале.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться включения Гренландии в состав территорий США. По его мнению, аналогичные интересы к острову проявляют Россия и Китай, и Вашингтон должен этому помешать. На фоне этих заявлений в Дании и Гренландии проходят массовые протесты против возможной покупки острова Соединенными Штатами.