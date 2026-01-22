Трамп заявил, что переговоры с Зеленским в Давосе "прошли хорошо"

Встреча длилась менее часа, ее единственной темой, по данным СМИ, могло стать возможное отступление украинских войск из Донбасса

22 января 2026

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках Всемирного экономического форума в Давосе завершилась. Как заявил Трамп журналистам, переговоры "прошли хорошо", а диалог по урегулированию конфликта продолжается, сообщает РИА Новости.

По данным агентства "Укринформ", встреча длилась менее часа, и по ее итогам не проводилась совместная пресс-конференция. Ранее украинские СМИ, в частности издание "Страна", сообщали, что единственной темой для обсуждения может стать вопрос о выводе украинских войск из Донбасса.

Старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Владислав Федоров в комментарии "Газете.ru" предположил, что Трамп продолжит свою стратегию давления на Киев по этому вопросу и украинские войска могут покинуть регион к середине 2026 года.