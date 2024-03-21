Зеленый день календаря. Сколько на Алтае леса и как его восстанавливают

Рубки проводятся, лес идет на глубокую переработку. Из него делают пиломатериалы, плиты МДФ и ДСП, фанеру, погонажные изделия, клееный брус (различные комплекты из него), пеллеты, брикеты, дрова.

Но в защитных лесах закон разрешает рубить лишь выборочно: не более трех деревьев из десяти (интенсивность до 30%), и то только сухие, старые и больные – другими словами, подходящие под определенные критерии.

В целом в течение года в лесах региона разрешено заготавливать не более 6 млн куб. м древесины. Но по факту рубят в два раза меньше – 3-3,3 млн куб. м.

И делает это не кто угодно, а только лесопользователи, взявшие участки в долгосрочную аренду, либо краевые учреждения.

Долгие годы рубки в стране велись бессистемно. И именно из-за этого еще в 1880 году была уничтожена Локтевская лента. Ситуация стабилизировалась только после 1947 года, когда были созданы лесхозы. Если до 1915 года площадь ленточных боров в Алтайском крае составляла 475 тыс. га, то в 2019-м – более 1 млн га. Все четыре ленты в целости и сохранности.