Землетрясение произошло в Новосибирской области

Магнитуда составила 4,1

14 мая 2026, 19:33, ИА Амител

Землетрясение / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Землетрясение произошло на юге Новосибирской области в районе добычи антрацита рядом с разрезом "Восточный". В этот момент взрывные работы на предприятии не проводились, сообщил ТАСС директор Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Алексей Еманов. Магнитуда составила 4,1.

«Землетрясение произошло 13 мая в 23:09 по местному времени (19:09 мск). В ближайших поселках оно ощущалось достаточно сильно, но никаких разрушений быть не должно. Глубина очага составила 3,9 км от поверхности <…> Разрезы предоставляют нам информацию — в тот момент никаких взрывных работ там не производилось», — сказал он.

Как отметил Еманов, обычно землетрясения в этом регионе происходят на глубине 10–15 км, поэтому нынешнее считается относительно неглубоким. По его словам, нельзя исключать связь подобных событий с общим ведением горных работ, но непосредственно со взрывами толчок не связан.

Толчки зафиксировали в районе Горловского угольного бассейна, где открытым способом добывается антрацит. Ближайшие к эпицентру населенные пункты — Харино, Девкино, Усть-Чем, Елбаши и Калиновка.