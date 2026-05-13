Metallica "встряхнула" Афины: концерт вызвал мини‑землетрясение

Концерт американской метал‑группы собрал более 80 тысяч зрителей и вызвал микросейсмические колебания

13 мая 2026, 08:33, ИА Амител

Концерт / Фото: K.C. Alfred/Keystone Press Agency

Концерт американской метал‑группы Metallica, прошедший в субботу на стадионе на севере Афин в Греции, вызвал микросейсмические толчки, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Ekathimerini.

Мероприятие собрало более 80 тысяч зрителей. По информации издания, оборудование для мониторинга землетрясений зафиксировало небольшие треморы, спровоцированные согласованными перемещениями толпы. В Афинский геодинамический институт поступали данные о так называемых "концертных толчках" в режиме реального времени.

Газета также отмечает, что в ходе выступления Metallica не ограничились исполнением собственных хитов: музыканты представили вариации на музыку греческого композитора Микиса Теодоракиса из фильма "Грек Зорба", а также сыграли песню You don’t fit anywhere группы Trypes. Примечательно, что аналогичный случай произошел год назад. Тогда концерт Metallica в штате Вирджиния США также спровоцировал небольшое землетрясение.



