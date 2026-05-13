Metallica "встряхнула" Афины: концерт вызвал мини‑землетрясение
Концерт американской метал‑группы собрал более 80 тысяч зрителей и вызвал микросейсмические колебания
13 мая 2026, 08:33, ИА Амител
Концерт американской метал‑группы Metallica, прошедший в субботу на стадионе на севере Афин в Греции, вызвал микросейсмические толчки, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Ekathimerini.
Мероприятие собрало более 80 тысяч зрителей. По информации издания, оборудование для мониторинга землетрясений зафиксировало небольшие треморы, спровоцированные согласованными перемещениями толпы. В Афинский геодинамический институт поступали данные о так называемых "концертных толчках" в режиме реального времени.
Газета также отмечает, что в ходе выступления Metallica не ограничились исполнением собственных хитов: музыканты представили вариации на музыку греческого композитора Микиса Теодоракиса из фильма "Грек Зорба", а также сыграли песню You don’t fit anywhere группы Trypes. Примечательно, что аналогичный случай произошел год назад. Тогда концерт Metallica в штате Вирджиния США также спровоцировал небольшое землетрясение.
08:37:28 13-05-2026
Позитивные новости из параллельной вселенной.
А нам остался шаманишка с микрофоном в штанах, скачущий гамзанов и хороводы дедкиной
09:09:51 13-05-2026
Гость (08:37:28 13-05-2026) Позитивные новости из параллельной вселенной.А нам остал... а еще у нас оказалось 50% песен поопаганда наркоты- ща будут запикиаать,
По мультфильмам начали чесать.
а еще каких то 25 лет назад к нам все ездили и концерты давали
09:26:36 13-05-2026
Гость (09:09:51 13-05-2026) а еще у нас оказалось 50% песен поопаганда наркоты- ща будут... Даа, с концертам и музыкой вообще труба трубацкая. Черная и беспросветная.
09:34:18 13-05-2026
Гость (09:26:36 13-05-2026) Даа, с концертам и музыкой вообще труба трубацкая. Черная и ... вы будете веселицо, но у меня сейчас в наушниках Black Sabbath — "Black Sabbath"
09:38:04 13-05-2026
Musik (09:34:18 13-05-2026) вы будете веселицо, но у меня сейчас в наушниках Black Sabba... а у меня Блэкмэр
мы не нарушаем никаких законов? ну так на всякий случай
09:46:49 13-05-2026
Гость (09:38:04 13-05-2026) а у меня Блэкмэрмы не нарушаем никаких законов? ну так н... Ричардо?
Блек Саббат - любимая группа ДАМ. и про Deep Purple он хорошо и с теплотой отзывался.
он нас прикроет.
10:01:21 13-05-2026
Musik (09:46:49 13-05-2026) Ричардо?Блек Саббат - любимая группа ДАМ. и про Deep Pur... Уфффф, ну тогда можно дальше слушать.
когда де у нас мракобесие отменят ? никто не в курсе?
10:21:51 13-05-2026
Гость (10:01:21 13-05-2026) Уфффф, ну тогда можно дальше слушать. когда де у нас мра... А вам зачем? Вам и так хорошо!
10:37:34 13-05-2026
Гость (10:21:51 13-05-2026) А вам зачем? Вам и так хорошо!... кому ВАМ? зачем вы обобщаете?
10:42:20 13-05-2026
Гость (10:01:21 13-05-2026) Уфффф, ну тогда можно дальше слушать. когда де у нас мра... Не для того его вводили, чтобы отменять.
10:50:12 13-05-2026
Гость (10:01:21 13-05-2026) Уфффф, ну тогда можно дальше слушать. когда де у нас мра... ...судя по истории нашей страны, к сожалению, никогда...в период 2010х пожили чуть-чуть как люди и на этом все. И многие граждане это поддерживают или им плевать и они вполне себе довольны, а раз довольны, то зачем что то менять?
13:35:15 13-05-2026
Гость (10:50:12 13-05-2026) ...судя по истории нашей страны, к сожалению, никогда...в пе... Когда это мы жили как люди в 2010-х? Чего уж придумываешь? Последний раз людьми себя чувствовали в начале 1980-х
14:38:54 13-05-2026
Гость (13:35:15 13-05-2026) Когда это мы жили как люди в 2010-х? Чего уж придумываешь? П... не могу согласиться, извините, помню 80-е, крах союза витает в воздухе, афган, жрать нечего, заводы загибаются, тараканы, а по телеку стариканы отчитываются, как мы процветаем. В 2010 россияне массово оккупируют Турцию (даже не сильно богатые, вспомните шоу на тнт - Тагииил), появился средний класс, у каждого второго машина, весь мир открыт, иностранные инвесторы строят заводы в РФ и т.д. Да многое еще от тоталитаризма осталось, но была мысль, что мы на правильном пути и надежда, что дальше все будет только улучшаться и мы догоним страны 1 мира, партнерство, безвиз и т.д. В итоге все коту под хвост, все как всегда...
13:35:31 13-05-2026
Гость (09:09:51 13-05-2026) а еще у нас оказалось 50% песен поопаганда наркоты- ща будут... К нам торчки типа металлики ездили потеря то какая
13:13:52 13-05-2026
В СССР, в конце 70-х, начале 80-х на дискотЭках , помню, только англоязычная музыка звучала и никого не гнобили за это. Я просто офигиваю от того сюра, который сейчас происходит в стране(((
13:36:12 13-05-2026
oldpunker (13:13:52 13-05-2026) В СССР, в конце 70-х, начале 80-х на дискотЭках , помню, тол... Нашел что сравнить. СССР была свободная, самодостаточная страна.
13:36:43 13-05-2026
oldpunker (13:13:52 13-05-2026) В СССР, в конце 70-х, начале 80-х на дискотЭках , помню, тол... И где тот ваш СССР?
13:58:11 13-05-2026
На излете СССР молились на западные песенки и кинцо. На кока колу с макдаком. Впитывали пропаганду про некую свободу там и тюрьму народов у нас. В конечном счете сдали страну и проиграли Холодную войну. Горе побежденные испытывают по сей день. Пытались жить как Запад. Грабили свою страну,сдавали все возможные интересы,скупали там недвижимость, отправляли туда своих деток. В стаю всё равно не взяли(
16:06:05 13-05-2026
Гость (13:58:11 13-05-2026) На излете СССР молились на западные песенки и кинцо. На кока... Пока вы тут кряхтите про сдачу страны, те, кто сдавал, давно уже все свои чемоданы вывезли. И грабили они не свою страну, а нашу с вами. На страну им навалить было, навалить и сейчас.
16:36:31 13-05-2026
Гость (16:08:44 13-05-2026) Кругом враги, всё как обычно....Всё же просто))). Афганская ... Березовский нормально так выехал с чемоданом
16:08:44 13-05-2026
Гость (13:58:11 13-05-2026) На излете СССР молились на западные песенки и кинцо. На кока... Кругом враги, всё как обычно....Всё же просто))). Афганская авантюра 1979 года, при том, что была разрядка. Запредельные военные расходы? Пропаганда западная, говорите? Вот уж в СССР такая дикая пропаганда была, что моё поколение просто ржало над этим. "Загнивающий Запад" в самых лютых вариантах... И, кстати, то обстоятельство, что США в 89-91 годах пытались предотвратить распад СССР, вас не смущает?
16:35:08 13-05-2026
Гость (16:08:44 13-05-2026) Кругом враги, всё как обычно....Всё же просто))). Афганская ... Либерахи десятилетиями из уст в уста передают сказку про то как афган ссср якобы развалил. США следом за СССР туда залезших он почему-то не развалил. Странно. Вот и проржало ваше поколение до краха государственности. Теперь ловим прилеты наводимые старлинком от осколка нашей страны. Добрые США не при чем,конечно. Химарсы по доброте душевной поставляют. Югославию кстати США тоже от распада спасали? Сирию,Иран и иже с ними?
17:22:14 13-05-2026
Гость (16:35:08 13-05-2026) Либерахи десятилетиями из уст в уста передают сказку про то ... Афган был одним из проблемных факторов того периода. Причины кризиса накапливались по-нарастающей. То, что американцы туда полезли после терракта 2001 года- их проблемы. Не учатся на чужих ошибках. А то, что во всём либерахи виноваты- у части наших сограждан тяга к простым объяснениям сложных вопросов- серьёзной аналитики по распаду СССР достаточно. Читать надо.
16:39:54 13-05-2026
Гость (16:08:44 13-05-2026) И, кстати, то обстоятельство, что США в 89-91 годах пытались предотвратить распад СССР, вас не смущает? И кто же вам так в бошечку то наклал... Методичек от "разносчиков демократии по всему миру" начитались?
17:11:39 13-05-2026
Гость (16:39:54 13-05-2026) И кто же вам так в бошечку то наклал... Методичек от "разнос... Так погуглите- информация доступна. А вам , видать персонажи типа Дугина и Кургиняна по душе))) Они-то в мозги не гадят