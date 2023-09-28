Диабет или рак лучше обнаружить, когда их еще можно спокойно вылечить, рассказывает врач Татьяна Репкина

28 сентября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Больше 340 тысяч жителей Алтайского края прошли диспансеризацию за первую половину года. Это 45,9% от годового плана: предполагается, что до конца 2023-го обследоваться должны почти 750 тысяч человек.

Лучше не игнорировать приглашение на диспансеризацию, настаивает главный врач Краевого центра медицинской профилактики Татьяна Репкина. По ее словам, в ходе таких медосмотров у жителей ежегодно выявляют сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и многие другие недуги на начальной стадии. Это значит, что их можно вылечить, не доводить до печального исхода.

О том, кому положена ежегодная диспансеризация, как ее пройти и почему не стоит ждать первых симптомов, – в материале amic.ru.

Одним – профосмотры, другим – диспансеризация

Диспансеризация в Алтайском крае проводится ежегодно в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Раз в год каждому жителю старше 40 лет бесплатно положен определенный набор медицинских исследований.

Те, кто моложе этого возраста, тоже не остаются без внимания врачей: для них предусмотрены профилактические осмотры. Это обследование тоже можно проходить ежегодно, но углубленно – раз в три года.

Ну а тех, у кого в ходе диспансеризации или профосмотра выявляют серьезные заболевания, берут под диспансерное наблюдение. Эти жители края проходят обследования гораздо чаще.

"Профосмотры и диспансеризация – это наше ядро, а уже вокруг него диспансерное наблюдение. К 40 годам человек копит не только жизненный опыт, но и определенный багаж заболеваний. Факторы риска начинают влиять на здоровье сильнее. Риск смерти увеличивается. Поэтому и обследуем таких людей ежегодно", – рассказывает Репкина.Идею диспансеризации специалист объясняет очень просто: медики ищут заболевания у тех, кто не имеет никаких жалоб и не подозревает у себя проблемы со здоровьем.

"Диспансеризация – это просеивание. Мы ищем социально значимые заболевания у людей, которые ни на что не жалуются. Задача – найти те самые "семена", которые могут взойти и превратиться в болезни, в том числе и смертельные", – поясняет врач.

Фото: amic.ru

Рак, диабет и ХОБЛ

Обследования направлены на самые опасные недуги, которые нередко становятся причиной смерти людей старше 40 лет. Особое внимание уделяют болезням системы кровообращения.

"В России каждый второй житель старше 18 лет имеет повышенный уровень артериального давления. И каждый второй из этой группы его вообще не измеряет. В этом и коварство гипертонии, которую называют "тихим убийцей" – очень долго нет никаких симптомов", – рассказывает Татьяна Репкина.В ходе диспансеризации нередко выявляют и онкологические заболевания. Это самый лучший сценарий – обнаружить опухоль в самом зародыше.

"Сегодня мы очень хорошо лечим рак на ранних стадиях. Это успешные органосохраняющие манипуляции. Но если онкозаболевание на поздней стадии и в запущенной форме, очень велик риск инвалидизации и смерти", – поясняет врач.Еще один коварный недуг – сахарный диабет. По словам Репкиной, он развивается довольно медленно. Если медики вовремя выявят отклонение, а пациент прислушается и скорректирует образ жизни, до заболевания может и не дойти.

Наконец, в последние годы в ходе диспансеризации медики все чаще стали выявлять хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), рассказывает врач.

"Это болезнь курильщиков, в первую очередь. Если раньше эта патология занимала пятое-седьмое место, то сегодня – третье-четвертое. Очень долго недуг себя практически никак не проявляет. А когда появляется тяжелая одышка, это уже запущенный случай", – констатирует специалист.Задача – не только выявить все эти заболевания на ранней стадии, но и привить людям культуру медосмотров, считает Репкина.

"Очень важно, чтобы каждый человек знал свой сахар, свой холестерин. Нужно регулярно измерять глазное давление. Ведь есть такое заболевание, как глаукома. Она с течением времени приводит к полной слепоте. А выявить ее в зародыше очень просто. В общем, должна появиться культура внимания к собственному здоровью", – говорит эксперт.

Фото: amic.ru

Все за полчаса

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительству. Обычно медучреждения сами звонят и приглашают пациентов на обследование. Кроме того, SMS-сообщения рассылают страховые компании.

Но если приглашение вам не пришло, записаться на диспансеризацию можно и самому. Сделать это можно как лично, так и по телефону, или через "Госуслуги".

Как пояснили в региональном Минздраве, сегодня кабинеты профилактики в поликлиниках стараются организовать работу так, чтобы основную часть обследований пациент прошел за полчаса.