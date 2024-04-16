До 20 апреля в регионе прогнозируют дожди, но на выходных погода будет идеальной

16 апреля 2024, 06:40, ИА Амител

Первоцветы / Фото: unsplash.com/Aaron Burden

Неустойчивую погоду с дождями прогнозируют синоптики в большинстве дней новой рабочей недели в Алтайском крае. Наиболее интенсивные осадки на большей части региона ожидаются 17 и 18 апреля. При этом температура воздуха постепенно будет нарастать и к выходным столбики термометров максимально поднимутся до +23°С. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Так, днем 16 апреля в Алтайском крае будет от +8 до +13°С. В ночь на 17 апреля ожидается от -2 до +3°С, а днем воздух прогреется до +11...+16°С, по югу уже до +21. В ночь на 18 и 19 апреля уже на всей территории края будет от +4 до +9°С, а днем – от +14 до +20.