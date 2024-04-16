Жара до +23 градусов. Синоптик рассказала, какая погода будет на Алтае до 22 апреля
До 20 апреля в регионе прогнозируют дожди, но на выходных погода будет идеальной
16 апреля 2024, 06:40, ИА Амител
Неустойчивую погоду с дождями прогнозируют синоптики в большинстве дней новой рабочей недели в Алтайском крае. Наиболее интенсивные осадки на большей части региона ожидаются 17 и 18 апреля. При этом температура воздуха постепенно будет нарастать и к выходным столбики термометров максимально поднимутся до +23°С. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
Так, днем 16 апреля в Алтайском крае будет от +8 до +13°С. В ночь на 17 апреля ожидается от -2 до +3°С, а днем воздух прогреется до +11...+16°С, по югу уже до +21. В ночь на 18 и 19 апреля уже на всей территории края будет от +4 до +9°С, а днем – от +14 до +20.
"К выходным с установлением антициклона осадки прекратятся. В ночь на 20 апреля ожидается от +2 до +7°С, днем – от +10 до +18. И тепло продолжит нарастать: днем в воскресенье воздух прогреется до +17...+23°С", – заключила Людмила Сырых.
09:14:30 16-04-2024
22 апреля комунякам повезло - будут на площади митинговать при летней погоде. Ленин всегда живой.
09:49:50 16-04-2024
гость (09:14:30 16-04-2024) 22 апреля комунякам повезло - будут на площади митинговать п... Буржуи будут злобно скрипеть зубами и зыркать глазами.Людям ведь не нравится эксплуатация человека человеком.