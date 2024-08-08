Жара отступает. О погоде в Алтайском крае 8 августа

На большей части территории кратковременные дожди, грозы, возможен гра

08 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Осенний лес / Фото: unsplash.com

От +25 до +30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 8 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части территории кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. В первой половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.