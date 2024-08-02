Жара сохраняется. О погоде в Алтайском крае 2 августа
В утренние часы местами туман
02 августа 2024, 06:00, ИА Амител
Рассвет в поле / Фото: pxhere.com
От +29 до +34 градусов ожидается в Алтайском крае днем 2 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле от +30 до +32 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
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