Жара сохраняется. О погоде в Алтайском крае 2 августа

В утренние часы местами туман

02 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет в поле / Фото: pxhere.com

От +29 до +34 градусов ожидается в Алтайском крае днем 2 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +30 до +32 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.