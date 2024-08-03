Жаркий день. О погоде в Алтайском крае 3 августа

В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, возможен град

03 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет / Фото: unsplash.com

От +29 до +34 градусов ожидается в Алтайском крае днем 3 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, возможен град. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах шквалистое усиление до 15-20 м/с.

В Барнауле от +31 до +33 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.