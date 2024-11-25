Ждем уже 11 лет. Как на Алтае жители добиваются строительства новой школы в Фирсово

В Фирсово функционирует общеобразовательная школа, но она не вмещает всех детей

25 ноября 2024, 12:15, ИА Амител

Школьники / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Жители Первомайского района требуют построить в селе Фирсово для их детей новую школу. Территория Санниковского сельсовета уже несколько лет активно застраивается частными домами, при этом мест в действующем образовательном учреждении остро не хватает: оно уже переполнено втрое. Те, кому детей не удалось "втиснуть", вынуждены возить их на учебу в Барнаул, Новоалтайск или Санниково. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, родители написали коллективное обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и обратились в СМИ. Подробнее об этом – в нашем материале.

Школа не резиновая

Вокруг села Фирсово активно застраиваются новые микрорайоны и поселки. В "Лосихином острове", "Фирсово-2", "Палитре", "Лесном", "Рощино", СТ "Лесные поляны", "Ботанике" и "Чистых прудах" уже заселено более 1,2 тысячи частных домов. Преимущественно в них проживают семьи с детьми. Территориально все они относятся к Фирсовской основной школе, но вместить всех учеников в нее невозможно, рассказывает жительница микрорайона "Фирсово-2" Татьяна.

"Когда мы в 2013 году покупали участок, нам обещали: в скором времени здесь построят детский сад и школу на 400 человек. Места под них уже тогда были запланированы. Детский сад, слава Богу, в 2023 году на 280 человек открыли, а школу за 11 лет даже строить еще не начали. Старая Фирсовская школа переполнена в три раза, занятия идут в две смены даже у начальных классов. Но школа не резиновая, и нам еще крупно повезло, что дочери хватило места", – говорит Татьяна.

Женщина отмечает, что в школе нет актового зала, кабинета музыки и библиотеки. Директор образовательного учреждения Елена Зенкова пояснила amic.ru, что здание построили в начале 90-х по проекту обычной сельской школы. Она рассчитана на 108 человек, при этом сейчас в ней фактически обучаются 302 ребенка.

"Когда школу строили, дети из третьего класса "перепрыгивали" сразу в пятый, то есть четвертый кабинет для начального звена тогда вообще не просматривался. Но образовательные стандарты изменились, а число детей у нас резко увеличилось. Мы сделали все возможное, чтобы вместить максимальное количество детей. Под занятия нам пришлось переоборудовать даже библиотеку", – говорит Елена Зенкова.

Тем, кому места в школе не хватило, вынуждены возить своих детей на учебу в Барнаул, Новоалтайск или Санниково. А чтобы их зачислили в школу, приходится оформлять прописку в других муниципалитетах, рассказывает житель "Чистых прудов" Александр.

"В наших микрорайонах детей огромное количество. 80% соседей с моей улицы возят детей в школы Барнаула. Из-за этого родителям приходится постоянно отпрашиваться с работы либо увольняться вовсе. Маленьких детей в город на общественном транспорте не отправишь. Да и ходит со Спартака к нам маршрутка все один раз в час", – говорит Александр.

Почему в Фирсово не построят новую школу?

Чтобы добиться строительства новой школы, жители уже несколько лет пишут письма в администрацию Первомайского района. Его глава Юлия Фролова в ноябре 2023 года, отвечая на обращение, пояснила, что в Фирсово земельный участок под школу зарезервирован.

"В настоящее время ведутся работы по включению проектирования данного объекта в краевые и федеральные программы", – отмечала Юлия Фролова в письме.

Прошел год, но дальше дело так и не сдвинулось, говорят жители. В октябре 2024 года они в очередной раз написали обращение в районную администрацию. Ответ им пришел 29 октября (документ есть в распоряжении редакции). В который раз в нем звучала информация, что участок под строительство есть. Также родителям сообщили, что 14 ноября администрация района направила в региональное Министерство образования и науки задание на проектирование школы.

Связаться с главой Первомайского района пытался и amic.ru. В приемной сообщили, что комментарий можно получить у заместителя по социальным вопросам Петра Рокеля, но побеседовать с ним не удалось. За три рабочих дня чиновник ни разу не ответил на звонок. Не увенчались успехом и просьбы в приемную, чтобы Рокель перезвонил корреспонденту.

"Время идет, но результат нулевой. Мы получаем одни отписки. С каждым годом детей становится все больше и больше. В Фирсово нужна большая средняя школа, и откладывать больше нельзя. Президент ставит задачу повышать рождаемость, но как это реализовывать, если у наших детей даже нет возможности получать образование, которое гарантировано Конституцией", – говорит жительница микрорайона "Фирсово-2" Татьяна.

Отчаявшиеся жители 20 ноября 2024 года через интернет-приемную о своей проблеме написали губернатору Виктору Томенко. Коллективное обращение подписали 325 человек. Ответ им пока не пришел.