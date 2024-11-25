Ждем уже 11 лет. Как на Алтае жители добиваются строительства новой школы в Фирсово
В Фирсово функционирует общеобразовательная школа, но она не вмещает всех детей
25 ноября 2024, 12:15, ИА Амител
Жители Первомайского района требуют построить в селе Фирсово для их детей новую школу. Территория Санниковского сельсовета уже несколько лет активно застраивается частными домами, при этом мест в действующем образовательном учреждении остро не хватает: оно уже переполнено втрое. Те, кому детей не удалось "втиснуть", вынуждены возить их на учебу в Барнаул, Новоалтайск или Санниково. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, родители написали коллективное обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и обратились в СМИ. Подробнее об этом – в нашем материале.
Школа не резиновая
Вокруг села Фирсово активно застраиваются новые микрорайоны и поселки. В "Лосихином острове", "Фирсово-2", "Палитре", "Лесном", "Рощино", СТ "Лесные поляны", "Ботанике" и "Чистых прудах" уже заселено более 1,2 тысячи частных домов. Преимущественно в них проживают семьи с детьми. Территориально все они относятся к Фирсовской основной школе, но вместить всех учеников в нее невозможно, рассказывает жительница микрорайона "Фирсово-2" Татьяна.
"Когда мы в 2013 году покупали участок, нам обещали: в скором времени здесь построят детский сад и школу на 400 человек. Места под них уже тогда были запланированы. Детский сад, слава Богу, в 2023 году на 280 человек открыли, а школу за 11 лет даже строить еще не начали. Старая Фирсовская школа переполнена в три раза, занятия идут в две смены даже у начальных классов. Но школа не резиновая, и нам еще крупно повезло, что дочери хватило места", – говорит Татьяна.
Женщина отмечает, что в школе нет актового зала, кабинета музыки и библиотеки. Директор образовательного учреждения Елена Зенкова пояснила amic.ru, что здание построили в начале 90-х по проекту обычной сельской школы. Она рассчитана на 108 человек, при этом сейчас в ней фактически обучаются 302 ребенка.
"Когда школу строили, дети из третьего класса "перепрыгивали" сразу в пятый, то есть четвертый кабинет для начального звена тогда вообще не просматривался. Но образовательные стандарты изменились, а число детей у нас резко увеличилось. Мы сделали все возможное, чтобы вместить максимальное количество детей. Под занятия нам пришлось переоборудовать даже библиотеку", – говорит Елена Зенкова.
Тем, кому места в школе не хватило, вынуждены возить своих детей на учебу в Барнаул, Новоалтайск или Санниково. А чтобы их зачислили в школу, приходится оформлять прописку в других муниципалитетах, рассказывает житель "Чистых прудов" Александр.
"В наших микрорайонах детей огромное количество. 80% соседей с моей улицы возят детей в школы Барнаула. Из-за этого родителям приходится постоянно отпрашиваться с работы либо увольняться вовсе. Маленьких детей в город на общественном транспорте не отправишь. Да и ходит со Спартака к нам маршрутка все один раз в час", – говорит Александр.
Почему в Фирсово не построят новую школу?
Чтобы добиться строительства новой школы, жители уже несколько лет пишут письма в администрацию Первомайского района. Его глава Юлия Фролова в ноябре 2023 года, отвечая на обращение, пояснила, что в Фирсово земельный участок под школу зарезервирован.
"В настоящее время ведутся работы по включению проектирования данного объекта в краевые и федеральные программы", – отмечала Юлия Фролова в письме.
Прошел год, но дальше дело так и не сдвинулось, говорят жители. В октябре 2024 года они в очередной раз написали обращение в районную администрацию. Ответ им пришел 29 октября (документ есть в распоряжении редакции). В который раз в нем звучала информация, что участок под строительство есть. Также родителям сообщили, что 14 ноября администрация района направила в региональное Министерство образования и науки задание на проектирование школы.
Связаться с главой Первомайского района пытался и amic.ru. В приемной сообщили, что комментарий можно получить у заместителя по социальным вопросам Петра Рокеля, но побеседовать с ним не удалось. За три рабочих дня чиновник ни разу не ответил на звонок. Не увенчались успехом и просьбы в приемную, чтобы Рокель перезвонил корреспонденту.
"Время идет, но результат нулевой. Мы получаем одни отписки. С каждым годом детей становится все больше и больше. В Фирсово нужна большая средняя школа, и откладывать больше нельзя. Президент ставит задачу повышать рождаемость, но как это реализовывать, если у наших детей даже нет возможности получать образование, которое гарантировано Конституцией", – говорит жительница микрорайона "Фирсово-2" Татьяна.
Отчаявшиеся жители 20 ноября 2024 года через интернет-приемную о своей проблеме написали губернатору Виктору Томенко. Коллективное обращение подписали 325 человек. Ответ им пока не пришел.
12:30:08 25-11-2024
Школ не хватает и в городе. Прямо беда! Одного понять не могу, как при такой проблеме призывают рожать больше? Неграмотных плодить?
12:34:17 25-11-2024
Мало того, что она переполнена, так она еще и не полная. В ней еще и старших классов нет, только с 1 по 9.
12:53:24 25-11-2024
Свалили в Фирсово дак давайте развивайте там сельское хозяйство
Школы своим детям стройте
А не устраивайте утренние и вечерние пробки в Барнауле
14:37:29 25-11-2024
Гость (12:53:24 25-11-2024) Свалили в Фирсово дак давайте развивайте там сельское хозяйс... Скудоумность – это не просто отсутствие знаний или интеллекта, это скорее недостаток широты взглядов, глубины понимания и открытости к новым идеям. Этот качественный аспект характеризует человека, который склонен к ограниченности мышления, поверхностным суждениям. Скудоумие может проявляться в различных сферах жизни: от узости мировоззрения до негибкости в общении и реагировании на сложные ситуации.
13:31:00 25-11-2024
а давайте откровено, часть фирсовцев имеет городскую прописку. работает в городе. налоги идут куда?
14:34:40 25-11-2024
Урбаниздко (13:31:00 25-11-2024) а давайте откровено, часть фирсовцев имеет городскую прописк... В бюджет, все в бюджет. Касательно НДФЛ - 85% в бюджет края, 15% в бюджет муниципалитета.
Касательно городской прописки, то если и имеют, то вынуждено, из-за привязки к школам, поликлиникам. Т.к. со школой в Фирсово проблема, ну а систему здравоохранения у нас давно оптимизировали дальше некуда. В Фирсово больше тысячи человек и даже амбулатории нет. В остальном деревенская прописка, с т.з. ОСАГО удобнее.
14:52:36 25-11-2024
Гость (14:34:40 25-11-2024) В бюджет, все в бюджет. Касательно НДФЛ - 85% в бюджет края,...
так какого муниципалитета бюджет? сдается мне что не первомайского района
15:46:38 25-11-2024
Урбаниздко (14:52:36 25-11-2024) так какого муниципалитета бюджет? сдается мне что не... По месту регистрации организации работодателя.
14:06:41 25-11-2024
в Барнауле тоже практически все школы в 2 смены работают, вторые классы все во вторую смену учатся. ну это к слову. А администрация могла бы "привязать" Фирсово еще и к какой-то школе в Новоалтайске и запустить школьный автобус. Как временный вариант, например
14:57:42 25-11-2024
Прежде чем покупать жильё надо хорошо подумать. А не хапать от жадности, ведь там не от бедности покупали дома.
15:03:04 25-11-2024
Урбаниздко (13:31:00 25-11-2024) а давайте откровено, часть фирсовцев имеет городскую прописк...
Не несите чушь, налоги которые достаются муниципалитету - земельный и налог на имущество, и они независимы от прописки и посутпают в бюджет по месту нахождения земельных участков
А если про НДФЛ это вообще федеральный налог и ни муниципалитеты, ни Барнаул его не видят, он в федеральный бюджет уходит
15:06:15 25-11-2024
Зато родители реализовали свою мечту - жить в крупном городе, но в собственном доме! Все неудобства для детей казались мелочью, лишь бы не слышать за стеной сливной бачок соседей? Ну вот.
16:40:11 25-11-2024
Гость (15:46:38 25-11-2024) По месту регистрации организации работодателя. ...
то есть - в Барнаул. ну вот значит и продолжаем возить в Барнаул. все просто
18:19:05 25-11-2024
Урбаниздко (16:40:11 25-11-2024) то есть - в Барнаул. ну вот значит и продолжаем вози... А если организация работодатель находится в Москве или Владивостоке (как ДНС например), куда возить своих детей в детский сад будете, в Москву, Владивосток? Чушь не несите. И еще раз, прежде чем писать глупые вещи посмотрите выше на распределение НДФЛ, 85% налога в бюджет края зачисляется.
16:54:40 25-11-2024
Десятки миллионов на особняки и ренж роверы ауди мерсы есть-скинтесь и постройте школу своим отпрыскам или возите в город
21:42:45 25-11-2024
наглости человека границ нет. требуют миллионеры - школы?! наглость сверхграниц
17:36:09 29-11-2024
Гость (21:42:45 25-11-2024) наглости человека границ нет. требуют миллионеры - школы?! ... Так мы на земле живём, возделываем её. Детей приучаем с землёй работать и сады выращивать. Для этого и дома строили и за город переезжали. Ленивые на земле не живут, ленивым и в городе, не смотря на неудобства хорошо. В Фирсово живут люди, которые кайфуют зимой лопатой помахать, а летом травку покосить и цветочки полить. Основная часть жителей просто целеустремленные и работящие, и далеко не миллионеры.
08:22:11 26-11-2024
Некоторые комментарии поражают, как бы так сказать, чтобы никого не обидеть, ограниченностью кругозора комментаторов и им плюсующих. Одна из функций государства в котором мы живем - социальная. Суть которой в том числе, заключается в удовлетворении потребностей людей в работе, жилье, поддержании здоровья, образовании. Для финансирования удовлетворения этих наших потребностей государство придумало налоги: на землю, недра, на доход, имущество и пр. Деление бюджетов на федеральный, региональный, местный, придумало государство, ему видимо так удобнее. Я налогоплательщик, свою обязанность по уплате налогов выполняю в полном объеме, задолженности по налогам у меня тоже нет. Мне абсолютно индифферентно в какой из бюджетов будет зачислена моя плата за обеспечение государством моих социальных потребностей, меня не интересует из бюджета какого уровня (а может и за счет средств очередного многомиллионном коррупционера) будет профинансировано строительства школы в Москве, Барнауле или Фирсово. Я свою обязанность по уплате выполнил, теперь пусть государство выполнит свою часть обязанностей и обеспечит жителей нашей страны образовательными, спортивными учреждениями, учреждениями здравоохранения. Чтобы жители страны видели заботу государства о его населении, хотели в нем жить и рожать детей (новых граждан и налогоплательщиков). В таком случае и запрет пропаганды ЛГБТ и чайлдфри не нужен.
Ну и комментаторам, которые полагают, что в Фирсово живут олигархи. Сравнивать всех жителей Фирсово только на основании домов в Фирсовой слободе 1 также глупо как ровнять всех москвичей под жителей Рублевки или всех барнаульцев под жителей "Собрания". 90% процентов домов сопоставимы по стоимости с ценой двух-трехкомнатных квартир в новостройках, центре Барнаула. Не там вы миллионеров ищите.