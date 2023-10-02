Жена Никиты Кирьянова, погибшего при угоне Ми-8, рассказала об отношениях в экипаже
Во время последнего разговора Никита рассказал ей, что собирается в командировку на территории России
02 октября 2023, 22:12, ИА Амител
Супруга барнаульского летчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне Ми-8, рассказала о том, какие отношения были у ее мужа с экипажем, и о том, как она узнала о его смерти. Слова девушки передает Baza.
Всего за четыре дня до угона Никита скинул Натали видео совместного отдыха с сослуживцами. На кадрах вместе с ним угонщик Максим Кузьминов и штурман Хушбахт Турсунов, который, как и Никита, не знал о намерениях Максима. Молодые люди веселились и ничего не предвещало трагедии, которая произойдет через несколько дней.
"Кузьминов, как я понимаю, психологически проработал ребят, если можно так сказать. Тот же штурман Хушбахт обнимал этого командира, говорил, что он мужик и так далее. Максим просто втерся к ним в доверие. Вот они отдыхают, а через четыре дня он везет их на смерть", – сказала Натали в интервью телеграм-каналу.
Во время последнего телефонного разговора Никита рассказал супруге о том, что экипаж готовится к полету на территории России. После взлета Максим Кузьминов направил судно в сторону Украины. Никита и Хушбахт, которые не знали о его плане, отказались сдаваться и были убиты.
О том, что вертолет, в котором был Никита, пропал, Натали никто не сообщил. Девушка заподозрила неладное, когда не смогла дозвониться до мужа. Позднее поговорила с его сослуживцем, тот заверил, что все в порядке. Но уже через 15 минут знакомые рассказали девушке слухи о пропаже вертолета с экипажем.
Пока велись поиски, Натали познакомилась с женой Хушбахта Фарзоной. Показывать тела убитых военных девушкам не стали из-за сильных повреждений. Опознавать мужа Натали пришлось по родинкам.
Убитые Никита и Хушбахт посмертно награждены орденами Мужества. Жене барнаульского летчика с потерей помогают справиться друзья и родные.
Прощание с Никитой Кирьяновым состоялось в Барнауле 26 сентября.
22:42:17 02-10-2023
Гнида и этот Кузьминов. Смотрел украинский материал про угон, так Кузьминов ведёт себя там так, как и подобает проплаченной проститутке, угодливо и заискивающе.
07:11:20 03-10-2023
Сибиряк. (22:42:17 02-10-2023) Гнида и этот Кузьминов. Смотрел украинский материал про угон... С какой целью украинскими материалами интересуетесь ?
08:25:26 03-10-2023
Разве не эта гнида убила из пистолета ребят?А украинцы широко освещали:такое предательство им по нутру.
10:30:10 03-10-2023
Гость (07:11:20 03-10-2023) С какой целью украинскими материалами интересуетесь ? ... То есть ты одобряешь кузьминова? Судя по твоему комментарию, явно не хочешь, чтобы люди знали правду о гнусном предателе. Во всяком случае, никак не порицаешь его за преднамеренное убийство боевых товарищей, ведь он их отправил на верную смерть.
09:52:23 03-10-2023
Кузьминов гнида, мрась, пускай не радуется долго. Такие долго не живут. Понесет обязательно наказание.
10:36:19 03-10-2023
Украинцы на угоне пиарили свои спецслужбы, но с презрением отнеслись к Кузьминову. Сразу раскусили, что никакой он не пацифист, предал из-за денег и ради благополучной жизни в европе погубил сослуживцев.