Жена Никиты Кирьянова, погибшего при угоне Ми-8, рассказала об отношениях в экипаже

Во время последнего разговора Никита рассказал ей, что собирается в командировку на территории России

02 октября 2023, 22:12, ИА Амител

Никита Кирьянов / Фото: АШИ с ПЛП имени Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова

Супруга барнаульского летчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне Ми-8, рассказала о том, какие отношения были у ее мужа с экипажем, и о том, как она узнала о его смерти. Слова девушки передает Baza.

Всего за четыре дня до угона Никита скинул Натали видео совместного отдыха с сослуживцами. На кадрах вместе с ним угонщик Максим Кузьминов и штурман Хушбахт Турсунов, который, как и Никита, не знал о намерениях Максима. Молодые люди веселились и ничего не предвещало трагедии, которая произойдет через несколько дней.

"Кузьминов, как я понимаю, психологически проработал ребят, если можно так сказать. Тот же штурман Хушбахт обнимал этого командира, говорил, что он мужик и так далее. Максим просто втерся к ним в доверие. Вот они отдыхают, а через четыре дня он везет их на смерть", – сказала Натали в интервью телеграм-каналу.





Во время последнего телефонного разговора Никита рассказал супруге о том, что экипаж готовится к полету на территории России. После взлета Максим Кузьминов направил судно в сторону Украины. Никита и Хушбахт, которые не знали о его плане, отказались сдаваться и были убиты.



О том, что вертолет, в котором был Никита, пропал, Натали никто не сообщил. Девушка заподозрила неладное, когда не смогла дозвониться до мужа. Позднее поговорила с его сослуживцем, тот заверил, что все в порядке. Но уже через 15 минут знакомые рассказали девушке слухи о пропаже вертолета с экипажем.

Пока велись поиски, Натали познакомилась с женой Хушбахта Фарзоной. Показывать тела убитых военных девушкам не стали из-за сильных повреждений. Опознавать мужа Натали пришлось по родинкам.

Убитые Никита и Хушбахт посмертно награждены орденами Мужества. Жене барнаульского летчика с потерей помогают справиться друзья и родные.

Прощание с Никитой Кирьяновым состоялось в Барнауле 26 сентября.

