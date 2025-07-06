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Женщина погибла, еще четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Алтайском крае

Столкновение случилось вечером 5 июля

06 июля 2025, 10:55, ИА Амител

Место аварии / Источник: "Инцидент Барнаул"
Место аварии / Источник: "Инцидент Барнаул"

Женщина погибла, еще четыре человека пострадали при лобовом столкновении на Чуйском тракте в Зональном районе Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

Столкновение случилось вечером 5 июля. По предварительной информации, 37-летний мужчина за рулем автомобиля Mercedes-Benz двигался со стороны Бийска к Барнаулу. При обгоне он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Tundra под управлением 48-летнего мужчины. После удара обе машины вылетели с трассы, а один из них перевернулся.

Пассажирка Mercedes погибла на месте до приезда скорой помощи. Ее личность устанавливается. Водитель и три пассажира получили травмы различной степени тяжести. Им потребовалась госпитализация. Обстоятельства инцидента на данный момент выясняются сотрудниками Госавтоинспекции.

ДТП Алтайский край Происшествия

Комментарии 14

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Гость

13:06:32 06-07-2025

Что власти делают для снижения аварийности?
В Кузбассе уже четверть века 4-х полосная дорога для 1 региона, а по Чуйскому, как минимум 3 региона в горный Алтай ездят.
Если на широкую дорогу денег нет в налоговой, в акцизах на бензин и в платоне, тогда надо ставить через каждые пару километров по гаишнику. Зарплата им не больше стоимости битых автомобилей будет, а люди целые останутся.

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гость

13:52:37 06-07-2025

Гость (13:06:32 06-07-2025) Что власти делают для снижения аварийности?В Кузбассе уж... Битый авто это проблема владельца, а ЗП гаишника это проблема бюджета разницу чуете? А вообще по этой трассе заколебали летуны на встречке, летят как бессмертные. За ДТП на встречке пожизненно бы лишали, сам 28 лет за рулем насмотрелся.

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Mike

14:26:07 06-07-2025

Гость (13:06:32 06-07-2025) Что власти делают для снижения аварийности?В Кузбассе уж... Причем тут власти, если дебилы прут на встречку?

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Loop

13:00:07 07-07-2025

А причем тут власть!

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Гость

14:52:41 06-07-2025

Получив четыре полосы с разделителем шахтеры биться перестали?
Считаю чем шире и ровнее дороги, тем больше последствий при ДТП.
Чем хуже дороги тем медленнее движение транспорта и естественно лёгкие столкновения

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гость

15:55:36 06-07-2025

Не считайте не ваше это. На лошадях тоже разбивались будь здоров а скорость ни о чем по сравнению с авто и бездорожье.

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Гость

17:00:26 06-07-2025

При прохождении медицинской комиссии для получения и замены ВУ. а также после ДТП если виновен, заставить психолога работать по настоящему, а не для галочки как сейчас. Уверен 50 % если не больше лишаться ВУ . Таким образом уменьшится количество неадекватов за рулем и разгрузятся трассы и городские улицы, а чтобы не ездили без ВУ установить за это конские, запредельные по размеру штрафы. Иначе бойню на дорогах не остановить.

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Гость

18:57:41 06-07-2025

В Новосибирской области есть двухполосные дороги пошире, чем у нас, там можно обгонять между рядов, хорошо входит 3 машины. Новосибирцы привыкли так ездить, особенно на модных машинах. А у нас и дороги уже, и отодвигаться, чтобы дать осуществить такой обгон, народ не приучен (в силу объективных причин). Поэтому такие происшествия.

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nik

20:12:19 06-07-2025

Привлекать нужно водителей, собирающих хвосты..
вот, вчера, да шел дождь - но разве это причина снижать скорость до 40 - 60 км/час на федеральной трассе??
нет возможности ехать в темпе - встань, отдохни, пережди, НО зачем вылазить и собирать колонны?
вчера именно такая ситуация была - медленный водитель собрал пробку, остальные не держали дистанцию. мерс пошел на обгон, но окна для возврата ему закрыли. Опять же дистанция. Никто и никому ничего не должен, ага.
Там по факту разложить ответственность между водителем мерса, того, кто собрал колонну и не держал дистанцию.

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Гость

00:14:22 07-07-2025

nik (20:12:19 06-07-2025) Привлекать нужно водителей, собирающих хвосты..вот, вчер... Слышь умник. Закон не запрещает ехать с небольшой скоростью, на это могут быть разные причины. У кого-то душа рвётся 220 ехать, теперь всем из-за него по обочинам "отдыхать"? Если нервы не в порядке, сам пережди на пассажирском сиденье.

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Гость

09:21:48 07-07-2025

Гость (00:14:22 07-07-2025) Слышь умник. Закон не запрещает ехать с небольшой скоростью,...
Почитай правила лучше. Если трактор плетется например то он обязан пилить по обочине и не мешать ехать потоку.

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nik

15:26:17 07-07-2025

Гость (00:14:22 07-07-2025) Слышь умник. Закон не запрещает ехать с небольшой скоростью,... Привет! наверно миленькая умница!!)
В законе есть понятие злоупотребление правом.
если минимальная скорость не установлена знаками, то двигаться нужно с такой скоростью, чтобы не мешать другим участникам.
Если собрана за лидером колонна - то это как бы намекает, что многие догнали и движутся быстрее и отсюда - создание помех другим участникам дорожного движения.
Надеюсь вы - милашка сможете это осознать, обнимаю )

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апостол

08:03:11 07-07-2025

зачем вы нажимаете на смайлики вам смешно? а если с вашими близкими такое случится и над ними посмеются вы же будете недовольны

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Гость

12:45:50 07-07-2025

Проезжали в этом месте, как раз вытаскивали пострадавших из мерса. Обратил внимание, г/н был Новосибирский. Много раз замечал, что Новосибирцы зачастую идут в лобовую на обгон и приходится скидывать скорость и прижиматься к обочине. Не сказал бы, что дорога загруженная была, 100 км/ч уверенно двигались. Погодные условия оставляли желать лучшего.
Погода не способствовала быстрой езде, но и те, кто двигается сверх медленно хватает как по трассе, так и в городе. Особенно если дамочки за рулем: левый ряд и скорость 40 км/ч в лучшем случае, а то и медленнее.

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