Женщина погибла, еще четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Алтайском крае

Столкновение случилось вечером 5 июля

06 июля 2025, 10:55, ИА Амител

Место аварии / Источник: "Инцидент Барнаул"

Женщина погибла, еще четыре человека пострадали при лобовом столкновении на Чуйском тракте в Зональном районе Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Столкновение случилось вечером 5 июля. По предварительной информации, 37-летний мужчина за рулем автомобиля Mercedes-Benz двигался со стороны Бийска к Барнаулу. При обгоне он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Tundra под управлением 48-летнего мужчины. После удара обе машины вылетели с трассы, а один из них перевернулся.

Пассажирка Mercedes погибла на месте до приезда скорой помощи. Ее личность устанавливается. Водитель и три пассажира получили травмы различной степени тяжести. Им потребовалась госпитализация. Обстоятельства инцидента на данный момент выясняются сотрудниками Госавтоинспекции.