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На Алтае три человека пострадали при столкновении двух мотоциклов

Среди раненых — один несовершеннолетний

05 июля 2025, 16:06, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Три человека пострадали при столкновении двух мотоциклов в селе Улаган Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 4 июля около 22:30 у дома № 32 по улице Больничная.

Предварительно установили, что 21-летний местный житель за рулем байка Racer RC200 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Racer RC150, который ехал по главной дороге. За рулем второго мотоцикла был 13-летний парень. 

"В результате происшествия в районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы оба водителя и 44-летний пассажир мотоцикла Racer RC150", — сообщили в ведомстве. 

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

4 июля в селе Фоминское по Бийском пострадали шесть детей. По предварительным данным, 17-летний парень без прав и опыта вождения взял у родственника машину, на которой врезался в препятствие и перевернулся.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 6

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Гость

16:22:03 05-07-2025

Ну всё мелкого в дет дом.
21 летнего, на фронт
Пассажира в дом престарелых

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Гость

17:12:25 05-07-2025

не пользуйтесь Racer-это неустойчивый неудачный аппарат

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гость

23:52:57 05-07-2025

Гость (17:12:25 05-07-2025) не пользуйтесь Racer-это неустойчивый неудачный аппарат... Это вы еще коньки не видели с роликами там вообще жуть, если предложат сразу бегите.

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Гость

18:17:50 05-07-2025

Встретились где-то на Алтае два китайских мотоцикла

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Гость

19:35:59 05-07-2025

Гость (18:17:50 05-07-2025) Встретились где-то на Алтае два китайских мотоцикла ... На улице с символичным названием!!!

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гость

23:51:15 05-07-2025

Два алтайца на китайцах оххохо))

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