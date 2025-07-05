На Алтае три человека пострадали при столкновении двух мотоциклов
Среди раненых — один несовершеннолетний
05 июля 2025, 16:06, ИА Амител
Три человека пострадали при столкновении двух мотоциклов в селе Улаган Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 4 июля около 22:30 у дома № 32 по улице Больничная.
Предварительно установили, что 21-летний местный житель за рулем байка Racer RC200 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Racer RC150, который ехал по главной дороге. За рулем второго мотоцикла был 13-летний парень.
"В результате происшествия в районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы оба водителя и 44-летний пассажир мотоцикла Racer RC150", — сообщили в ведомстве.
Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.
4 июля в селе Фоминское по Бийском пострадали шесть детей. По предварительным данным, 17-летний парень без прав и опыта вождения взял у родственника машину, на которой врезался в препятствие и перевернулся.
16:22:03 05-07-2025
Ну всё мелкого в дет дом.
21 летнего, на фронт
Пассажира в дом престарелых
17:12:25 05-07-2025
не пользуйтесь Racer-это неустойчивый неудачный аппарат
23:52:57 05-07-2025
Гость (17:12:25 05-07-2025) не пользуйтесь Racer-это неустойчивый неудачный аппарат... Это вы еще коньки не видели с роликами там вообще жуть, если предложат сразу бегите.
18:17:50 05-07-2025
Встретились где-то на Алтае два китайских мотоцикла
19:35:59 05-07-2025
Гость (18:17:50 05-07-2025) Встретились где-то на Алтае два китайских мотоцикла ... На улице с символичным названием!!!
23:51:15 05-07-2025
Два алтайца на китайцах оххохо))