На Алтае три человека пострадали при столкновении двух мотоциклов

Среди раненых — один несовершеннолетний

05 июля 2025, 16:06, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Три человека пострадали при столкновении двух мотоциклов в селе Улаган Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 4 июля около 22:30 у дома № 32 по улице Больничная.

Предварительно установили, что 21-летний местный житель за рулем байка Racer RC200 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Racer RC150, который ехал по главной дороге. За рулем второго мотоцикла был 13-летний парень.

"В результате происшествия в районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы оба водителя и 44-летний пассажир мотоцикла Racer RC150", — сообщили в ведомстве.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

4 июля в селе Фоминское по Бийском пострадали шесть детей. По предварительным данным, 17-летний парень без прав и опыта вождения взял у родственника машину, на которой врезался в препятствие и перевернулся.